Á hậu Thụy Vân gây bất ngờ với diện mạo mới sau khi sinh con thứ 2

Sau khi sinh con gái thứ 2, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân nhanh chóng trở lại guồng công việc quen thuộc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều sự kiện lớn mang tính chính trị và văn hóa.

Không chỉ quay lại với công việc, cô còn cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Gần đây, thay vì gắn mình với khuôn mẫu quen thuộc của hình ảnh người mẹ sau sinh, Thụy Vân lựa chọn một hướng tiếp cận khác: Điềm tĩnh và mang tính chủ động hơn trong cách thể hiện bản thân.

Trong bộ ảnh mới nhất, Thụy Vân xuất hiện với diện mạo cá tính và quyến rũ hơn so với hình ảnh dịu dàng trước đây.

Cô lựa chọn vest đen dáng ôm, nhấn ở phần thắt eo để tôn vóc dáng gọn gàng sau sinh. Quần tất đỏ và găng tay cùng tông được phối hợp tiết chế, vừa tạo điểm nhấn cho trang phục, vừa làm nổi bật lợi thế chiều cao và đôi chân dài của Á hậu.

Trong loạt ảnh này, Thụy Vân thể hiện thần thái lạnh lùng, rõ nét. Cách phối màu được tiết chế với điểm nhấn ở sắc đỏ trầm, lớp áo ren lấp ló bên trong vest giúp tổng thể thêm chiều sâu mà vẫn giữ được sự gọn gàng, tinh tế, không phô trương.

Cách lựa chọn trang phục cho thấy sự dịch chuyển trong hình ảnh mà Thụy Vân đang theo đuổi: Rời xa những khuôn mẫu quen thuộc để hướng tới diện mạo độc lập và chủ động hơn.

Bộ ảnh thứ 2 mang đến sắc thái nhẹ nhàng và tươi tắn hơn của Thụy Vân.

Trang phục được xử lý theo hướng tối giản, kết hợp giữa chất liệu da và vải ánh kim để tạo hiệu ứng tương phản, đồng thời nhấn vào vòng eo thon bằng thắt lưng màu đen. Các lớp chất liệu được tiết chế, giúp tổng thể giữ được sự gọn gàng, không gây cảm giác phô trương.

Đi kèm trang phục, Thụy Vân lựa chọn son môi và khuyên tai màu đỏ đậm, tạo sự đồng nhất về bảng màu và hoàn thiện tổng thể hình ảnh.

Việc trở thành mẹ của 2 con, đặc biệt sau khi sinh con gái thứ 2, không khiến Thụy Vân lựa chọn những hình ảnh an toàn. Ngược lại, cô xuất hiện với diện mạo rõ nét và chủ động hơn, thể hiện sự tự chủ cũng như khả năng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Á hậu Nguyễn Thụy Vân (SN 1986, Hà Nội) là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời giành giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất tại cuộc thi.

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, cô hiện là biên tập viên, người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần và Việc tử tế...

Ảnh: Nhân vật cung cấp