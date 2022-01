Á hậu Hoàn vũ 2021 vượt qua dị tật bẩm sinh trở thành búp bê xinh đẹp

Nadia Ferreira, sinh năm 1999, là Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay năm 2021. Tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2021, diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, cô đã mang về thành tích cao nhất cho Paraguay với danh hiệu Á hậu 1.

Trước chung kết, Nadia Ferreira luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật và nhận được nhiều sự kỳ vọng của giới chuyên môn. Người đẹp Paraguay sở hữu khuôn mặt đẹp tựa búp bê Barbie với đôi mắt xanh, sâu hút hồn cùng chiều cao 1,75 m nổi bật, hình thể cân đối và phong cách thời trang ấn tượng.

Nadia Ferreira là Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2021 và Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira cho biết, cô học chuyên ngành kỹ sư thương mại thuộc Đại học Universidad Americana, Paraguay. Cô chính thức bén duyên với lĩnh vực thời trang từ năm 13 tuổi và là một người mẫu nổi tiếng ở Paraguay.

Nadia Ferreira từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế như New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, cũng như tại Santiago, Brasil, Uruguay, Paraguay và được mời chụp hình cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như Harper's Bazaar, Cosmopolitan, L'Officiel and Robb Report Singapore, Marie Claire...

Nadia Ferreira bắt đầu thi nhan sắc từ năm 2014 và đoạt vương miện Miss Teen Paraguay vào năm 2015. Cô được chọn là đại diện cho Paraguay tại Miss Teen Universe 2015 và đoạt giải Á quân 3.

Nadia Ferreira, sinh năm 1999, cao 1,75m, số đo ba vòng lần lượt 83-60-90cm (Ảnh: Getty).

Nadia Ferreira tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, tháng 12/2021 (Ảnh: Getty).

Không chỉ là một người mẫu, Nadia còn là một nữ doanh nhân. Người đẹp 23 tuổi rất đam mê với công việc kinh doanh. Cô cùng người thân đã khởi nghiệp công ty chuyên sản xuất quần áo, phụ kiện lấy cảm hứng từ văn hóa Paraguay.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, trước khi trở thành một người mẫu nổi tiếng và nữ thần sắc đẹp, Nadia Ferreira từng bị vẹo cổ bẩm sinh, hạn chế thính, thị lực, hoạt động thể chất từ bé. Cô phải tiến hành phẫu thuật khi mới tám tháng tuổi.

Năm 10 tuổi, Nadia Ferreira không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Cô tiếp tục mất đi một phần thị giác, thính giác do hội chứng Susac và gặp khó khăn trong các hoạt động thể chất. Ở thời điểm đó, bác sĩ đã chẩn đoán các biến chứng này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của Ferreira. Nhưng may mắn nhờ có sự chăm sóc gia đình, nỗ lực bản thân, cô đã hồi phục như hiện tại.

Nadia Ferreira từng bị dị tật bẩm sinh và phải phẫu thuật từ năm 8 tháng tuổi (Ảnh: Instagram).

Với nghị lực phi thường, cô vượt qua bệnh tật và trở thành một nữ thần sắc đẹp (Ảnh: Instagram).

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira chia sẻ trong phần thi ứng xử: "Tôi từng trải qua rất nhiều khó khăn và đã cố gắng vượt qua hết. Tôi muốn những phụ nữ đang theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ hãy mạnh mẽ theo đuổi những gì bạn muốn. Hãy tin rằng, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, bạn đều có thể vượt qua và luôn là người chiến thắng".

Để giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì vóc dáng quyến rũ, Nadia Ferreira duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và chăm chỉ tập luyện. Cô tham gia khiêu vũ để giải phóng hình thể, tập luyện cùng huấn luyện viên riêng. Đặc biệt, những bài tập này cũng giúp bước catwalk của Nadia trở nên uyển chuyển và cuốn hút hơn.

Sau khi dừng chân với ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối đối với mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài như búp bê sống. Nhiều ý kiến cho rằng, cô để tuột vương miện vì vốn tiếng Anh còn hạn chế và khả năng thuyết trình kém so với đương kim hoa hậu.

Nadia Ferreira tiếp xúc với các cuộc thi nhan sắc và trình diễn thời trang khi mới 13 tuổi (Ảnh: Instagram).

Tuy chỉ là Á hậu của cuộc thi nhưng sau đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2021, sự nghiệp của mỹ nhân Paraguay vẫn khá rộng mở. Cô được khán giả yêu thích và truyền thông quan tâm. Tháng 1 này, người đẹp có mặt tại Dubai để tham dự tuần lễ thời trang Arab. Á hậu Hoàn vũ 2021 xuất hiện với ngoại hình bốc lửa và duyên dáng nhờ mái tóc nhuộm vàng ấn tượng.

Được biết, sự kiện này có sự tham gia của nhiều ngôi sao và người đẹp nổi tiếng thế giới. Khi được hỏi về màu tóc ấn tượng, mỹ nhân 23 tuổi vui vẻ chia sẻ, màu tóc chỉ là tạm thời bởi sau sự kiện, cô sẽ trở lại với màu tóc nguyên bản.

Nadia Ferreira là một người mẫu nổi tiếng thế giới và còn là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira nổi tiếng từ trước và sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Sau cuộc thi, cô được mời tham dự nhiều sự kiện thời trang trên thế giới (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình để khích lệ mọi người dám vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi những ước mơ (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira (phải) tham dự tuần lễ thời trang Arab tại Dubai, ngày 28/1 (Ảnh: Sash Factor).