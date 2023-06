7 sắc thái âm nhạc Vpop sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu 8Wonder

Lễ hội của những thái cực âm nhạc khác biệt

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, Charlie Puth sẽ diễn hơn 75 phút tại 8Wonder với những bản hit gắn liền với tên tuổi của ngôi sao này. Đại tiệc âm nhạc còn được mong chờ với những màn trình diễn mới mẻ đến từ 7 nghệ sĩ được mệnh danh là "hitmakers" của làng nhạc Việt đương đại.

Charlie Puth sẽ diễn hơn 75 phút tại 8Wonder (Ảnh: NVCC).

"Người kể chuyện bằng âm nhạc" Hà Anh Tuấn là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất giữa những "cơn gió" đầy sôi động của sân khấu "đại dương vô cực" 8Wonder.

Vẫn với phong cách dẫn dắt cảm xúc khán giả khác biệt, theo kiểu "hát như kể" lúc sâu lắng, ngọt ngào, lúc lãng đãng, vấn vương… "chàng hoàng tử lịch lãm" được mong chờ sẽ mang đến những bản phối mới lần đầu tiên xuất hiện.

Hàng nghìn khán giả ngóng chờ sự xuất hiện của "chàng hoàng tử lịch lãm" và thay áo cho những giai điệu: Tháng tư là lời nói dối của em, Xuân thì, Tháng mấy em nhớ anh…

Hà Anh Tuấn (Ảnh: NVCC).

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với chất giọng trầm khàn cuốn hút, vũ đạo bắt mắt hứa hẹn sẽ làm nóng sân khấu 8Wonder bằng bản lĩnh hiếm có được fan hâm mộ mê mẩn lâu nay.

"Nữ hoàng giải trí" liệu có thêm "át chủ bài" nào để một lần nữa khiến những bản hit đình đám như "Cô đơn trên sofa", "Cả một trời thương nhớ"… bùng nổ hơn. Hay cô sẽ khoe tối đa vẻ đẹp vũ đạo và nghệ thuật trình diễn trong thể loại pop dance sôi động? Tất cả sẽ được tiết lộ tại đêm diễn sắp tới.

Hồ Ngọc Hà (Ảnh: NVCC).

"Hitmakers" GenZ và lần đầu diễn cùng sân khấu với nghệ sĩ quốc tế

Bên cạnh những tên tuổi giải trí gạo cội, 8Wonder có thể được ví như là "sân khấu trong mơ - dreamland" dành cho các nghệ sĩ GenZ. Màu sắc âm nhạc hiện đại, bắt nhịp cùng xu hướng âm nhạc thế giới là điểm cộng lớn để những ngôi sao trẻ hút fan hiện nay tự tin sánh cùng những "tiền bối" đình đám của làng nhạc Việt Nam và thế giới.

HIEUTHUHAI (trái) và MONO (phải) (Ảnh: NVCC).

Nam ca sĩ bước ra từ "King of Rap" HIEUTHUHAI hay chàng tân binh "khủng long" MONO - người làm nên những ca khúc debut "triệu view" gây bão trên các bảng xếp hạng… đều sở hữu "visual" đốn tim giới mộ điệu và phong cách sân khấu cuốn hút.

HIEUTHUHAI sẽ biến hóa như thế nào nếu "Không thể say", "Vệ tinh", "Cua"… được đưa lên sân khấu tầm cỡ quốc tế 8Wonder và có cơ hội đọ độ hot với "Waiting for you", "Em là"… phiên bản "vươn tầm quốc tế" của "hoàng tử Pop" MONO? Đây cũng là hai nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ ra mắt tác phẩm mới tại sân khấu của những "kỳ quan cảm xúc - Infinity Wonder".

Tlinh (trái) và Amee (phải) (Ảnh: NVCC).

Cuộc so kè không kém phần thú vị ở phái đẹp là sự xuất hiện của "rap queen" Tlinh và "Công chúa" Amee nổi tiếng với giọng ca trong trẻo, phong cách biểu diễn đáng yêu. Màu sắc âm nhạc cá tính, gai góc của tác giả loạt bản hit "Nếu lúc đó", "Gái độc thân", "Thích quá rùi nà"… hay phong cách "siêu ngọt, siêu tình" "Anh nhà ở đâu thế", "Đen đá không đường", "Ưng quá chừng", "Nói hoặc không nói"… liệu có phiên bản tiếng Anh để hòa nhịp cùng siêu sao thế giới Charlie Puth?

Bùng nổ sân khấu âm nhạc quốc tế trên đảo du lịch Hòn Tre

Còn chưa đầy 30 ngày nữa, lễ hội âm nhạc quốc tế 8Wonder sẽ khuấy động đảo du lịch Hòn Tre. Sự hiện diện đầy bất ngờ của những hitmakers đình đám Vpop vào phút cuối khiến fan xôn xao và liên tục liên tưởng đến những màn kết hợp mới mẻ giữa các nghệ sĩ Việt và Charlie Puth. Sức hấp dẫn của lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất mùa hè này - 8Wonder được bảo chứng bởi những tên tuổi hàng đầu.

Lễ hội âm nhạc quốc tế 8Wonder sẽ diễn ra tại đảo du lịch Hòn Tre (Ảnh: VinWonder).

Ngoài những ca khúc được phối mới, trình diễn đặc sắc, 8Wonder còn được hâm nóng bởi vẻ đẹp hút hồn và những bản remix căng tràn năng lượng của DJ Mie. Những set nhạc sôi động của nữ DJ xinh đẹp sẽ dẫn dắt khán giả bước vào chuyến du hành âm nhạc đầy lôi cuốn và bùng nổ.

DJ Mie (Ảnh: NVCC).

Được đầu tư lớn, với một kịch bản âm nhạc hiện đại, mới mẻ xứng tầm lễ hội âm nhạc quốc tế, 8Wonder hứa hẹn sẽ là sân khấu thăng hóa của những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder".

Đồng thời, với cơ hội sánh cùng siêu sao trong nước và quốc tế, những tên tuổi đang lên sẽ có bệ phóng vững chắc để đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế, đưa nghệ sĩ Việt Nam từng bước chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới.

Wonder Square sẽ trở thành sân khấu "vô cực" của 8Wonder (Ảnh: VinWonder).

Trong không gian đến 10.400m2 và tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang - quảng trường Wonder Square sẽ trở thành sân khấu "vô cực" của 8Wonder, nơi những màn trình diễn mãn nhãn, thăng hoa của âm nhạc chạm đến hàng vạn trái tim mộ điệu, sánh ngang với các lễ hội âm nhạc đình đám toàn cầu. Đây cũng là sự kiện tâm điểm khép lại trọn vẹn chuỗi hội hè WonderFest 2023 - lễ hội biển quốc tế thường niên tại thiên đường du lịch Vinpearl Nha Trang.