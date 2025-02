5 cuốn sách giúp bạn từ bỏ thói quen xấu, tái thiết bản thân

Bạn thấy hân hoan "thắng đời 1-0" hay ngược lại, như cách gen Z vẫn đùa nhau trên mạng xã hội về cảm giác chiến thắng hoặc thất bại trong năm qua? Nếu còn chút chạnh lòng vì những trì trệ trong sự nghiệp, tình yêu, hay tài chính, thì đừng lo, bạn có hẳn một năm dài phía trước để lật ngược tình thế.

5 cuốn sách tái thiết bản thân trong năm mới (Ảnh: First News).

Từ bỏ thói quen buông thả

"Tất cả mọi người đều thuộc một trong hai loại: người buông thả hoặc người không buông thả", Napoleon Hill viết trong cuốn Chiến thắng con quỷ bên trong.

Một người buông thả là khi họ tặc lưỡi bỏ qua một nhiệm vụ trong ngày, khi mặc kệ sự nghiệp làng nhàng, hay đơn giản là ăn uống, ngủ nghỉ và chi tiêu bừa bãi… Nhưng một lần buông thả sẽ dẫn đến một chuỗi dài những sự buông thả khác trong cuộc sống. Một khi kéo dài thói quen này quá lâu, ta sẽ bị nó chiếm cứ hoàn toàn. Và tình trạng này diễn ra với… 98% loài người, theo Napoleon Hill.

Bạn có đang nằm trong 98% này không? Nếu muốn thay đổi cuộc sống, hãy bắt đầu từ chính thói quen này nơi bản thân mình. Cuốn sách Chiến thắng con quỷ bên trong của Napoleon Hill bàn về việc từng bước đánh bại "con quỷ" điều hành sự buông thả bên trong ta, giúp bạn phục hưng ý thức và từng bước giành lại quyền làm chủ cuộc sống.

Đây là cuốn self-help nổi tiếng của Napoleon Hill, được viết ngay sau tác phẩm kinh điển Nghĩ giàu và làm giàu. Sách hiện đã được dịch sang khoảng 20 thứ tiếng trên thế giới.

Cuốn "Chiến thắng con quỷ bên trong" của Napoleon Hill (Ảnh: First News).

Từ bỏ "tiềm năng", thay bằng "tài năng"

Tiếp theo, nếu bạn đã có những thói quen tốt, nhưng những gì bạn sở hữu chưa được hiển lộ ra ngoài thành kết quả tốt đẹp, có lẽ bạn cần thêm những chiến thuật giúp "biến tiềm năng thành tài năng".

"Tương ứng với mỗi một Mozart - người tạo được tiếng vang lớn khi còn trẻ, thì lại có nhiều Bach - những người tiến chậm từng bước và thành danh muộn hơn. Họ không sinh ra đã có sẵn siêu năng lực vô hình; hầu hết tài năng của họ đến từ quá trình học tập hoặc tự thân rèn luyện", Adam Grant mở đầu cuốn Biến tiềm năng thành tài năng.

Trong cuốn sách, Adam Grant - vị giáo sư trẻ tuổi, nhà tâm lý học, tác giả hàng đầu thế giới - chia sẻ những kết quả nghiên cứu của anh về những nguồn lực thúc đẩy sự tiến bộ của con người.

Tác giả bàn về việc phát triển kỹ năng nhân cách - như sự kiên trì, lòng can đảm, sự chủ động, trí tuệ cảm xúc - để tiềm năng trong ta cất cánh. Theo Adam, kỹ năng nhân cách không phụ thuộc vào năng lực thiên bẩm hay điều kiện sống, mà nằm hoàn toàn trong khả năng tự trau dồi của bạn.

Bên cạnh đó, tác giả còn nhắc đến những hệ thống hỗ trợ bên ngoài, một bộ "giàn giáo" gồm người cố vấn, đồng nghiệp, cùng với môi trường học tập hay làm việc tích cực… giúp tiềm năng của bạn đơm hoa kết trái.

Cuốn "Biến tiềm năng thành tài năng" (Ảnh: First News).

Từ bỏ sự mơ hồ về tiền bạc

Nếu nhiều năm qua bạn cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn nợ nần, thu nhập khiêm tốn, hay thu không bù chi… thì quyển sách Tài chính cho mọi người của tác giả Paco de Leon có thể giúp bạn dần thoát khỏi tình thế tiêu cực này.

Cuốn sách đem đến một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về các khái niệm tài chính cơ bản nhất: Quản lý chi tiêu, tiết kiệm, nợ, đầu tư, bảo hiểm… Với mỗi khái niệm, tác giả giúp bạn thực hành chúng đúng cách và thuần thục, để từ đó bạn biết xây từng viên gạch nhỏ cho một "kim tự tháp" thành tựu tài chính cá nhân thật vững chắc.

Trên hết, sách chứa đầy những mẩu chuyện gần gũi, những tình huống mà mọi người làm công ăn lương đều đồng cảm, những mẹo tâm lý thực tế chứ không cao siêu hay xa vời. Do đó, sách rất phù hợp cho những ai mới bắt đầu quan tâm đến chủ đề tài chính cá nhân.

Từ bỏ sự coi nhẹ bản thân

Trong Chăm sóc bản thân thật sự, bác sĩ tâm thần Pooja Lakshmin bàn về cách thiết lập ranh giới, cách đối xử nhân ái với bản thân, sống đúng với giá trị cốt lõi và thực sự làm chủ đời sống của mình.

Nếu thời gian qua, dù đã cố gắng rất nhiều những vẫn thấy bản thân mệt mỏi, kiệt sức, không được là chính mình và không thấy trọn vẹn, những gợi ý của Pooja Lakshmin sẽ đưa đến cho bạn một thay đổi thật triệt để trong thái độ sống.

Một khi sống theo những nguyên tắc mà Lakshmin đề xuất, bạn sẽ không còn ưu tiên nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân, bạn sẽ biết nói "không" nhiều hơn và biết tắt những tiếng nói tự chỉ trích trong đầu…

Cuộc sống của bạn được xây dựng xung quanh những giá trị, những hoạt động và những mối quan hệ quan trọng nhất đối với bạn. Nói tóm lại, bạn coi trọng bản thân và sống đúng với bản thể chân thật của mình. Đây cũng chính là định nghĩa về "chăm sóc bản thân thật sự" mà Pooja Lakshmin hết lòng cổ vũ.

Từ bỏ những ràng buộc tâm lý

Cuối cùng, thứ mà chúng ta cần từ bỏ nhất có lẽ là những ràng buộc trong tâm lý. Sự dính mắc vào ai đó, vết thương tinh thần bắt rễ từ thuở ấu thơ… - những ràng buộc vô hình này luôn âm thầm ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống một người, từ sự nghiệp, tình yêu, cho đến tài chính…

Trong Tự do - Như chim tung cánh, Osho đưa ra một ý niệm tự do mới mẻ, thứ sẽ giúp bạn "tự trút bỏ gánh nặng của mình", "phá vỡ mọi cây cầu dẫn về quá khứ". Sự tự do mà Osho tôn sùng không chăm chăm chống đối lại cha mẹ, hệ thống… mà là một sự tự do liên quan đến thiền định, nhằm phá bỏ những xiềng xích của ham muốn, của cái tôi bên trong mỗi người.

Cuốn sách của Osho sẽ giúp bạn tháo bỏ những xiềng xích đó, giúp bạn "vượt thoát" khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài, từ đó có một khởi đầu thực sự tươi mới trong năm mới này.

Theo First News