100 nhân vật đẹp trai nhất thế giới 2022: Quán quân là gương mặt bất ngờ

TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Chuyên trang này thực hiện bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (nam lẫn nữ) từ năm 1990 đến nay.

Theo thông lệ hàng năm, trang bình chọn TC Candler đã công bố danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2022. Top 100 năm nay chứng kiến nhiều gương mặt mới chiếm lĩnh những vị trí đầu, đem đến sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Tài tử Henry Cavill (Ảnh: TC Candler).

Ngôi vị quán quân thuộc về "Siêu nhân" Henry Cavill trong khi vị trí Á quân thuộc về nghệ sĩ thần tượng Hyunjin (nhóm Stray Kids). Xếp sau họ là những gương mặt như Timothée Chalamet, Chris Hemsworth hay V (BTS).

Top 100 còn thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn sao nam đình đám châu Á như Jungkook (BTS), Cha Eun Woo, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác... Jung Kook (BTS), người từng được bình chọn là gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2019, năm nay xếp hạng ở vị trí thứ 11. Tiêu Chiến xếp hạng 19, Vương Nhất Bác xếp hạng 84 còn Vương Hạc Đệ đứng thứ 39.

Những gương mặt xuất hiện trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022 do TC Candler bình chọn:

Henry Cavill

Henry Cavill sở hữu vẻ ngoài nam tính (Ảnh: Getty Images).

Năm 2022 là năm thứ 10, Henry Cavill có mặt trong top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới. Tài tử người Anh sở hữu gương mặt góc cạnh điển trai, nét phong độ, nam tính chuẩn siêu anh hùng và thân hình vạm vỡ.

Anh chinh phục khán giả toàn cầu với vai diễn Siêu nhân. Henry Cavill gia nhập vũ trụ điện ảnh DC năm 2013, chào sân với vai Siêu nhân trong Man of Steel. Ngoài ra, anh đảm nhận vai này trong hai phim khác gồm Batman vs Superman: Dawn of Justice và Justice League.

Vai diễn mang về cho anh cúp "Người hùng xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh MTV năm 2014, nhưng cũng khiến anh vào đề cử "Nam diễn viên chính tệ nhất năm" tại Mâm Xôi Vàng 2017.

Hyunjin (Stray Kids)

Hyunjin (Stray Kids) (Ảnh: Naver).

Từ vị trí 12 năm ngoái, Hyunjin nhảy vọt lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Anh là ngôi sao thần tượng xứ Hàn, thuộc sự quản lý của tập đoàn giải trí JYP. Hyunjin sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt quyến rũ và thần thái bí ẩn.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (Ảnh: Getty Images).

Timothée Chalamet đứng hạng 3, tăng một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Timothée Chalamet hấp dẫn fan nữ nhờ vẻ ngoài lãng tử, điển trai và khá cổ điển.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth (Ảnh: Instagram).

Chris Hemsworth đánh dấu lần thứ 10 có mặt trong top 100 gương mặt điển trai nhất bằng vị trí thứ 4. Tài tử phim Thor từng là người đàn ông đẹp trai thứ 2 vào năm 2021. Sắp bước vào tuổi tứ tuần nhưng Chris vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ, vẻ đẹp rắn rỏi nam tính.

Keung To

Keung To xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng Top 100 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (Ảnh: HK01).

Keung To vừa là thành viên nổi nhất nhóm nhạc Mirror, vừa là ca sĩ solo dẫn đầu làn sóng Canto Pop những năm gần đây. Keung To sở hữu ngoại hình lạnh lùng, điển trai. Anh xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt điển trai nhất thế giới.

V (BTS)

V (BTS) năm nay bị tụt hạng (Ảnh: Vogue).

Thành viên nhóm BTS tụt 4 hạng so với năm ngoái và đang đứng vị trí thứ 7. V sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và thần thái cuốn hút. Đầu năm 2022, V trở thành nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới. Anh cũng là thành viên BTS có nhiều fan nhất trên nền tảng mạng xã hội Instagram.

Dean Schneider

Dean Schneider (Ảnh: Instagram).

Dean Schneider - nhà bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ xếp vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng năm nay. Anh được mệnh danh là "vua sư tử phiên bản đời thực" khi chấp nhận từ bỏ công việc tài chính lương cao để chuyển tới Nam Phi mở khu bảo tồn và sống cùng bầy sư tử. Không hoạt động trong giới giải trí nhưng đây là năm thứ 3 Dean Schneider xuất hiện trong Top 100.

"Nam thần truyện tranh" Cha Eun Woo chỉ dừng chân ở vị trí thứ 48 (Ảnh: Newsen).

Tiêu Chiến xếp hạng 19 (Ảnh: Sina).

Vương Nhất Bác giành vị trí 84 (Ảnh: Sina).