Yêu cầu chủ tiệm bánh mì Phượng ở Hội An nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên

Dân trí Liên quan đến vụ việc tiệm bánh mì Phượng ở Hội An bị người mua kêu gọi tẩy chay trên mạng xã hội vì thái độ phục vụ, chính quyền địa phương đã mời chủ quán làm việc, nhắc nhở chấn chỉnh nhân viên.

Chiều 31/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trần Vũ - Chủ tịch phường Minh An, TP Hội An cho hay, sau khi vụ việc tiệm bánh mì Phượng bị kêu gọi tẩy chay trên mạng xã hội, lãnh đạo phường phối hợp với Phòng Văn hóa - thông tin TP Hội An đã mời bà Trương Thị Phượng - chủ tiệm bánh mì Phượng lên làm việc, kiểm tra thông tin trên mạng xã hội có chính xác hay không?

Hình ảnh ổ bánh mì của tiệm bánh mì Phượng bị nữ du khách bóp trong tay (Ảnh: MXH).

Theo Chủ tịch phường Minh An, tại buổi làm việc, bà Phượng thừa nhận ý kiến của người mua đăng tải trên mạng xã hội cũng có ý đúng chứ không phải sai, nhưng cũng có một số nội dung của người đăng tải có "hơi quá".

Ông Nguyễn Trần Vũ cho hay, buổi làm việc với bà Phượng có 3 nội dung. Thứ nhất là yêu cầu bà Phượng về nhắc nhở, chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của nhân viên; thứ 2 là niêm yết giá bánh bì tại quầy phải rõ hơn vì hiện bảng giá niêm yết của tiệm bánh mì ở phía trong, khách đến mua không nhìn thấy rõ.

Thứ 3 là liên hệ với du khách phản ảnh để phản hồi lại ý kiến cho rõ ràng, hài hòa giữa các bên.

Tiệm bánh mì Phượng ở Hội An đã tồn tại trên 30 năm (Ảnh: C.B).

Chủ tịch phường Minh An cũng cho hay, vụ việc này nếu du khách và bà Phượng gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần xây dựng thì sẽ nhẹ nhàng hơn là lên mạng xã hội kêu gọi "tẩy chay". Sau khi làm việc với bà Phượng, phường cũng đã có văn bản báo cáo với lãnh đạo TP Hội An.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 24/12, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết khá dài của một nữ du khách đến từ TPHCM kêu gọi tẩy chay bánh mì Phượng. Nữ du khách này cho rằng nhân viên tiệm bánh mì Phượng có thái độ phục vụ không tốt, bắt chị phải xếp hàng đứng chờ trong thời gian khá lâu, trong khi đó nhân viên của tiệm bánh mì thì lại bán cho những người đến sau.

Sau khi bài viết của nữ du khách này đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân, du khách. Có ý kiến ủng hộ tiệm bánh mì Phượng, cũng có ý kiến "tẩy chay" bánh mì Phượng.

Chủ tiệm bánh mì sau đó đã trao đổi với nữ du khách và gửi lời xin lỗi du khách này cũng như cộng đồng mạng.

Công Bính