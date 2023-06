Vợ chồng Việt "xách" 100 lít mắm tôm, mang cả máy làm đậu mở quán bún ở Mỹ

Bằng tình yêu ẩm thực Việt, chị Nhung Đào (35 tuổi) cùng anh Jerald Head (31 tuổi) đã quyết mang bún đậu mắm tôm sang Mỹ và chinh phục được nhiều thực khách.

Chuyện tình "mắm tôm"

New York 17 độ C nhưng trong căn bếp nhỏ, trán anh Jerald Head vẫn lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông Mỹ thuần thục rán đậu trên chảo dầu. Từng miếng đậu vàng giòn bên ngoài, béo bùi bên trong được anh đặt giữa mẹt bún, xếp vào thêm chút chả cốm, lòng, dồi…

Cuối cùng, anh thêm chén mắm tôm tím sẫm, sóng sánh vào mẹt, mang ra cho khách.

Món ăn nồng nàn hương vị Việt Nam ấy được bán ngay trên vỉa hè New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Vợ anh, chị Nhung Đào đặt tên nhà hàng của mình là Mắm NYC như cách nhấn mạnh về nguyên liệu đặc trưng nhất trong món ăn.

Năm 2016, đầu bếp trẻ người Mỹ Jerald Head tới Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm ẩm thực. Anh không ngờ chuyến đi lần này lại "se duyên" cho mình. Tại đây, anh tình cờ gặp gỡ Nhung Đào khi cô đang là một nhân viên văn phòng ở TP.HCM.

Cả hai nhanh chóng có ấn tượng tốt về nhau và bắt đầu hẹn hò.

"Đối với nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài, mắm tôm rất nặng mùi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại "nghiện" món ăn này đến thế. Chúng tôi đã từng gọi liền 4 suất bún đậu để thưởng thức cho đã thèm", Nhung nhớ lại.

Sau khi kết hôn được 2 năm, năm 2020, Nhung Đào sang Mỹ định cư với chồng. Đây cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành dịch vụ ăn uống ở Mỹ gặp khó. Anh Jerald lâm vào cảnh thất nghiệp.

Vợ chồng chị Nhung Đào và anh Jerald Head (Ảnh: NVCC).

Nhưng cũng từ đây, một cánh cửa mới mở ra với hai vợ chồng. Từ tháng 9/2020, chính quyền thành phố New York cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán mang về.

Một ngày nọ, chị Nhung Đào nói với chồng: "Hay chúng ta bán món bún đậu mắm tôm, giới thiệu ẩm thực Việt đến với nhiều người?".

Jerald liền gật đầu đồng ý. Vậy là Mắm NYC ra đời tại con phố thuộc trung tâm China Town, Manhatta, New York. Đây là cửa hàng phục vụ thời vụ, mở cửa vào khung thời gian cố định trong tuần.

"Xuất phát từ việc hai vợ chồng rất mê bún đậu mắm tôm. Nhưng để tìm món này ở New York rất khó, nên mỗi khi thèm, cả hai lại lọ mọ tự làm. Qua những lần nấu thử, chất lượng đồ ăn lại cải thiện hơn. Khi ấy mình đã nghĩ, tại sao hai vợ chồng không thử giới thiệu món này để người dân ở New York có cơ hội nếm thử", chị Nhung nói.

Xuất phát từ tình yêu với món bún đậu mắm tôm, hai vợ chồng Việt - Mỹ quyết định khởi nghiệp (Ảnh: Instagram).

Vậy là, những mẹt bún đậu mắm tôm được bày trí "chuẩn Việt", lót lá chuối bên dưới, đầy ắp dồi luộc, chả cốm, rau mùi… bắt đầu lan tỏa trong cộng đồng người Việt tại New York. Thậm chí, một số khách Tây cũng đến thử món ăn này và tấm tắc khen ngợi.

Nhung kể, cô chưa bao giờ gia giảm khẩu vị món ăn để phù hợp với người Mỹ. Cô muốn họ trải nghiệm món Việt nguyên bản nhất. Để làm được mẹt bún đậu mắm tôm như thế, khó khăn nhất là tìm nguyên liệu.

Mắm tôm chính là "linh hồn" của món ăn. Những ngày đầu, Nhung đã lùng sục khắp các siêu thị châu Á để tìm mắm tôm, tuy nhiên, hương vị vẫn không ngon như ý muốn. Cô quyết định tìm nguồn nguyên liệu ở Thanh Hóa rồi nhờ người gửi sang. Khi cho mắm tôm hòa quyện cùng đường, nước cốt chanh và ớt sẽ dậy lên mùi thơm tuyệt hảo. Tương tự, với chả cốm, Nhung chỉ sử dụng cốm từ Hà Nội.

"Quán chỉ là nơi chúng tôi thuê để bán hàng, còn mọi thứ đều làm ở nhà, từ xay đậu nành, ép khuôn làm đậu, làm chả cốm cho tới dồi lòng. Mọi thứ đều chuẩn bị trong gian bếp ở căn hộ nhỏ nên mất rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện từ đầu tới cuối", chị Nhung nhớ lại.

Không gian bên trong quán (Ảnh: MẮM).

Trước đó, họ đã mang chiếc máy làm đậu phụ nặng 60kg từ Việt Nam chuyển qua. Cô gái Việt tiết lộ được bác họ ở quê nhiều đời làm đậu phụ hỗ trợ "truyền nghề". Bên cạnh đó, hai vợ chồng thường mua loại bún khô từ Việt Nam xuất sang, sau đó tự chế biến rồi ép thành từng tảng bún lá.

Với rau thơm, thời gian đầu chị Nhung mua lẻ ở các siêu thị Việt ở Mỹ. Tại đây đầy đủ tía tô, húng quế, diếp cá và thỉnh thoảng cũng có lá kinh giới.

Khách ngồi trên bộ bàn ghế nhựa ăn ngoài vỉa hè không khác gì khung cảnh ở Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Đến với cửa hàng, thực khách được trải nghiệm cảm giác thân thuộc như ở giữa quê nhà Việt Nam. Nhung cùng chồng đã mua từng thứ nhỏ nhất từ Việt Nam sang như bàn ghế nhựa, rổ tre, ống đũa, mẹt bún… Khách ăn sẽ ngồi trên vỉa hè, có cảm giác như đang thưởng thức bún đậu mắm tôm ở Hà Nội.

Với mẹt bún đậu cơ bản có giá 14 USD (hơn 320.000 đồng), thực khách có thể gọi thêm những đồ ăn kèm tùy thích. Còn phần bún đậu đặc biệt có giá 32 USD (hơn 750.000 đồng). Suất ăn đầy đủ như bún đậu, dồi heo, lòng nướng, lưỡi luộc, chả cốm, thịt chân giò luộc và chả nem rán ăn kèm các loại rau thơm.

Các món ăn của quán đều được hai vợ chồng tự tay chuẩn bị (Ảnh: NVCC).

Khách nước ngoài tăng đột biến, "phải lòng" món mắm tôm

Thời điểm tháng 5/2022, dịch Covid-19 ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt cũng là lúc nhà hàng MẮM NYC khai trương trên cùng địa điểm ở Chinatown.

Thậm chí, có hôm cửa hàng bị mất điện, khách ngồi bên trong vẫn kín chỗ. Họ ăn trong bóng tối và cái nóng hầm hập nhưng vẫn rất hài lòng. Cặp đôi đã "níu chân" khách hàng của mình bằng món ngon Việt Nam, sự tỉ mỉ và tận tâm trong khâu chuẩn bị.

Khách Mỹ đến ăn bún đậu mắm tôm của Nhung đã nhận xét món ăn này thật sự là trải nghiệm đậm đà chất Việt. Với những người không ăn được mắm tôm, cô sẽ thay nước chấm là nước mắm hoặc xì dầu.

Không lâu sau đó, nhà hàng được các chuyên gia ẩm thực ở thành phố New York "để mắt" tới. Tờ New York Times - một trong những tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ có bài viết giới thiệu "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York".

Mẹt bún đậu khiến khách Mỹ thích thú (Ảnh: Nhung Đào).

Bài viết nhận định, ngay cả ở Việt Nam, mắm tôm cũng là thứ nguyên liệu gây "chia rẽ". "Tuy nhiên bún đậu mắm tôm đang được tận hưởng sự đối xử đẳng cấp tại New York, trong quán ăn Việt có tên MẮM thuộc khu Lower East Side", tờ New York Times chia sẻ.

Trong bảng xếp hạng 100 nhà hàng Việt ngon nhất thành phố New York, quán Mắm xếp vị trí 26. Sự xuất hiện của Mắm khiến nhiều tín đồ mê ẩm thực Việt ở Mỹ thích thú.

Peter Well, tác giả bài viết trên tờ báo này mô tả: "Mắm tôm có màu tím bầm, mùi dai dẳng hằn sâu vào khứu giác.

Hãy tưởng tượng khi bạn cạo cá cơm ra khỏi bánh pizza và để chúng trên quầy vào mùa hè, bạn sẽ biết được mùi mắm tôm ra sao". Ông cũng khẳng định điểm nhấn mà thành phần món ăn này xoay quanh đó chính là mắm tôm.

Chị Nhung cho biết, khi được chuyên gia ẩm thực từ New York Times ghi nhận, cửa hàng thu hút lượng khách nước ngoài "tăng đột biến".

Quán bắt đầu thêm vài món ăn nhẹ, ăn chơi (Ảnh: Nhung Đào).

"Khách Tây muốn trải nghiệm những gì mới lạ hoàn toàn so với những gì họ từng biết về ẩm thực Việt Nam. Nếu như phở hay bánh mỳ đã quen thuộc, thì bún đậu mắm tôm lại khác biệt hẳn. Dù biết mắm tôm là thứ không dễ ăn, nhưng nhiều khách hàng tới cửa hàng trên tinh thần sẵn sàng trải nghiệm điều mới lạ", chủ quán tiết lộ.

Đến thời điểm hiện tại, chị Nhung cho biết, tới 80% khách nước ngoài tới quán đều thích thú hoặc hài lòng khi nếm thử mắm tôm. Thậm chí, có khách "mê" tới mức có thể ăn được hai bát.

Một số món ăn khác của quán cũng được thực khách ủng hộ nhiệt tình (Ảnh: Nhung Đào).

Mỗi ngày, quán bán trung bình khoảng 100 suất bún đậu đặc biệt. Do quy mô còn nhỏ nên đôi khi khách tới và phải về vì hết đồ. Hiện nhà hàng vẫn duy trì mở 3 ngày từ thứ 6 đến chủ nhật và dự kiến sẽ mở thêm một ngày nữa trong tuần vào thời gian tới.

Nếu như thời gian đầu chỉ có hai vợ chồng cùng nhau xoay xở mọi việc, thì nay lượng khách tăng vọt khiến đội ngũ nhân viên cũng đông thêm.

Ngoài món chủ đạo, thực đơn của cửa hàng hiện đã thêm các món "ăn vặt, ăn chơi" để thực khách lựa chọn, như chả ốc cuốn lá lốt, gỏi nghêu trộn rau răm, cà tím nướng chấm nước sốt xì dầu với trứng lòng đào, chân gà ngâm sả tắc, cùng vài loại đồ uống như trà tắc, đá me, nước sâm, sữa đậu nành.

Chị Nhung muốn mang hương vị trọn vẹn của ẩm thực Việt giới thiệu với thực khách nước ngoài (Ảnh: NVCC).

Chị Nhung và anh Jerald cho rằng, thực khách nước ngoài rất mê ẩm thực Việt Nam bởi mỗi món lại có hương vị đặc trưng riêng.

Mùa xuân năm 2023, sau kỳ nghỉ tại Việt Nam, đôi vợ chồng đã trở lại Mỹ với 100 lít mắm tôm.

"Để tìm nhà hàng món Việt ở Mỹ khá dễ, nhưng quán ăn phục vụ món chuẩn Việt lại không đơn giản. Bởi vậy chúng tôi luôn ấp ủ mang hương vị thuần chất nhất, không lai tạp hương vị trên đất khách, để người nước ngoài được tận hưởng món Việt thực thụ", chị Nhung trải lòng.

Trong thời gian tới, cửa hàng sẽ thuê thêm căn kế bên để mở rộng diện tích quán. Với căn bếp lớn hơn, vợ chồng chị Nhung, anh Jerald hy vọng sẽ mang tới thêm nhiều trải nghiệm cho thực khách.

Nội dung: Việt Hà - Diệp Bình

14/06/2023