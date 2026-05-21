Việt Nam lần đầu giành Huy chương Bạc đầu bếp quốc tế

Vòng chung kết toàn cầu của cuộc thi diễn ra từ 16 đến 19/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (Vương quốc Anh), quy tụ những đầu bếp hàng đầu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo kết quả chính thức được công bố sau cuộc thi, đội tuyển Việt Nam đạt 81,875 điểm, xếp hạng 8 chung cuộc và nằm trong nhóm giành Huy chương Bạc ở hạng mục Global Chefs Challenge - nội dung thi danh giá nhất dành cho đầu bếp chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Đội tuyển Việt Nam tại Global Chefs Challenge 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi với đại diện chính là Chef Trịnh Tuấn Dũng, cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, dưới sự huấn luyện, đồng hành chuyên môn của ông Văn Phú Phương Dũng.

Các thành viên đều là hội viên thuộc Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC), trực thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM, đồng thời là thành viên chính thức của Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam.

Đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng (Ảnh: Ban tổ chức).

Để góp mặt tại vòng chung kết ở Wales, đội tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình tuyển chọn cạnh tranh khốc liệt. Tại vòng loại khu vực châu Á năm 2025, Việt Nam nằm trong hai đội có số điểm cao nhất cùng Singapore, vượt qua 14 quốc gia và hơn 100 đầu bếp để giành suất đại diện khu vực bước vào đấu trường toàn cầu.

Việc lần đầu tiên có mặt ở vòng chung kết Global Chefs Challenge không chỉ là thành tích đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam, mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của đầu bếp Việt trên bản đồ ẩm thực chuyên nghiệp thế giới.

Ở bảng xếp hạng chung cuộc, Italy dẫn đầu với 94,167 điểm, giành Huy chương Vàng. Đứng sau là Đan Mạch với 93,333 điểm và Singapore với 92,458 điểm. Ngoài Việt Nam, các đội tuyển Hà Lan, Mexico và chủ nhà Wales cũng giành Huy chương Bạc.

Ở Global Chefs Challenge 2026, đội tuyển Italy giành vị trí cao nhất (Ảnh: Ban tổ chức)

Global Chefs Challenge là một trong những cuộc thi nghề bếp quốc tế uy tín nhất hiện nay, được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Worldchefs. Các đội tuyển phải trải qua vòng loại khu vực trước khi bước vào vòng chung kết toàn cầu.

Tại cuộc thi, các đầu bếp được đánh giá dựa trên kỹ thuật chế biến, khả năng sáng tạo, quản lý thời gian, xử lý nguyên liệu và cách trình bày món ăn trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Năm nay, cuộc thi quy tụ 15 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài, gồm Italy, Đan Mạch, Singapore, Phần Lan, Hà Lan, Mexico, Việt Nam...

Ngoài hạng mục chính dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, cuộc thi năm nay còn tổ chức các nội dung dành cho đầu bếp bánh, đầu bếp thuần chay và đầu bếp trẻ, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt sự kiện.