Vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cao nhất 4 triệu đồng

Ngày 11/3, ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã công bố giá vé tại các vị trí khán đài khác nhau.

Khán đài được bố trí dọc đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực sân khấu trên sông Hàn. Trong đó, khu VVIP và AVIP nằm gần sân khấu nhất, khu A1, A2 nằm hai bên, còn A3 và A4 ở khu vực phía ngoài.

Màn pháo hoa của đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam tại DIFF 2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Giá vé đêm khai mạc (30/5) và đêm chung kết (11/7), khu VVIP là 4 triệu đồng/vé, khu AVIP giá 2,8 triệu đồng/vé. Hai khán đài A1, A2 có giá 2 triệu đồng/vé. Khu A3 và A4 có giá 1,5 triệu đồng/vé. Riêng khán đài A4 chỉ mở bán trong đêm chung kết.

Các đêm thi vòng loại vào các ngày 6/6, 13/6, 20/6 và 27/6 có mức giá thấp hơn. Khán đài VVIP giá 3,5 triệu đồng/vé, AVIP giá 2,2 triệu đồng/vé 2. Khu A1, A2 có giá 1,5 triệu đồng/vé và khu A3 có giá 1 triệu đồng/vé.

Theo lịch được công bố, đêm khai mạc ngày 30/5 sẽ diễn ra với chủ đề “Thiên nhiên” là màn trình diễn của đội Việt Nam 1 và Trung Quốc.

Ngày 6/6 với chủ đề “Di sản” là phần thi của Việt Nam 2 và Pháp.

Đêm 13/6 mang chủ đề “Văn hóa” có sự tham gia của Nhật Bản và Italy.

Ngày 20/6 với chủ đề “Sáng tạo” là màn trình diễn của Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm 27/6 mang chủ đề “Tầm nhìn” là phần thi của Úc và Bồ Đào Nha.

Hai đội có điểm số cao nhất sẽ vào đêm chung kết ngày 11/7 với chủ đề “Những chân trời kết nối”.