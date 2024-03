Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, đoàn của tỉ phú Bill Gates đã đến tham quan đỉnh Bàn Cờ trên Bán đảo Sơn Trà.

Tại đây, vị tỷ phú cùng bạn gái ngồi uống trà, ngắm thành phố tại khu vực bàn cờ Ông Tiên.

Được biết, đoàn của tỷ phú đã ở đây trong hơn 1 giờ đồng hồ, từ 17h đến khoảng 18h15 mới rời đi.

Bàn cờ ông Tiên trên đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: Khánh Hiền).

Trong thời điểm tỷ phú tham quan đỉnh Bàn Cờ. Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà tổ chức chốt và hạn chế người lên khu vực này để đảm bảo tính riêng tư cho vị tỷ phú Mỹ. Ngoài đoàn khách của tỷ phú thì một số nhân viên phục vụ cùng vệ sĩ đứng ở khu vực dưới chân đỉnh Bàn Cờ.

Trước đó, một lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng xác nhận việc vị tỷ phú này đến nghỉ dưỡng tại thành phố. Tuy nhiên, đây là chuyến nghỉ dưỡng cá nhân nên lịch trình không được tiết lộ.

Trang tin BNN Breaking đưa thông tin Bill Gates bắt đầu hành trình cá nhân tới Việt Nam vào ngày 4/3. Đây là chuyến trở lại Việt Nam đầu tiên của ông sau gần hai thập kỷ.

Chuyến đi này diễn ra sau khi vị tỷ phú tham dự bữa tiệc trước đám cưới dành cho người giàu nhất châu Á, con trai của tỷ phú Mukesh Ambani, ở Ấn Độ.

Theo trang BNN Breaking, vị tỷ phú sẽ dành khoảng 5 ngày ở Đà Nẵng và Hội An, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Bill Gates (SN 1955) là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Ông được coi là một trong những người tiên phong của cuộc cách mạng máy tính ở thập niên 1970 và 1980.

Tỷ phú Bill Gates chưa xuất hiện ở Hội An

Thông tin tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái sẽ có chuyến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) đang nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận cũng như người dân địa phương.

Suốt ngày 6/3, phóng viên Dân trí có mặt ở thành phố Hội An nhưng vẫn chưa ghi nhận ông Bill và bạn gái xuất hiện tại đây. Một số người bán hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An cũng mong chờ sự xuất hiện của ông.

Người dân phố cổ Hội An mong chờ sự xuất hiện của tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Công Bính).

Bà Hạnh - một người bán hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An - cho biết bà cũng mong được nhìn thấy ông cùng bạn gái đi dạo ở phố cổ Hội An.

"Sự xuất hiện của ông ấy sẽ làm tăng thêm sức thu hút đối với phố cổ Hội An. Chúng tôi cũng nghe nói ông ấy sẽ đến Hội An nhưng đến nay vẫn chưa thấy", bà Hạnh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo thành phố Hội An, cho hay có nghe thông tin ông Bill Gates sẽ đến thành phố Hội An qua báo chí và dư luận xã hội nhưng đến ngày 6/3 vẫn chưa thấy ông ấy xuất hiện tại thành phố.

Theo vị lãnh đạo thành phố Hội An, nếu ông Bill Gates có đến Hội An, thành phố sẽ có phương án đón tiếp trọng thị nhằm bày tỏ sự hiếu khách và tấm lòng của người dân Hội An đối với ông.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo thành phố Hội An cũng cho biết, ông Bill Gates đi du lịch với tư cách cá nhân cũng nên để ông ấy tự do, thoải mái khám phá. Hơn nữa, chắc chắn lịch trình của ông ấy sẽ được giữ kín nên lãnh đạo thành phố Hội An cũng không biết.