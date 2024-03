Tuyến phố chỉ dài hơn 1km ở Hà Nội lọt nhóm những phố "chất nhất" thế giới

Trong bảng xếp hạng về những con phố thú vị nhất thế giới năm 2024 do chuyên trang du lịch Time Out của Anh bình chọn, bất ngờ phố Quảng An thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội được gọi tên. Theo đó, Quảng An đứng vị trí thứ 25 trong số 30 con phố trên thế giới.

Vậy tuyến phố này có những nét gì đặc biệt?

Từ lâu, những khu vực xung quanh Hồ Tây đều sở hữu nhiều nét đẹp nên thơ. Tại đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt, còn nhiều di tích nổi tiếng. Khu vực này có bán đảo Quảng An là vùng đất cổ nhô ra tận giữa hồ Tây.

Du khách người Nhật hiện sống tại Hà Nội chia sẻ khoảnh khắc thanh bình ở Quảng An, Tây Hồ (Ảnh: Tikki).

Đây là nơi được khai thác từ lâu, có nhiều giá trị về lịch sử văn hóa, giá trị sinh thái cảnh quan được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nhiều chuyên gia nhận định, khu vực này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của quận Tây Hồ nói riêng cũng như TP Hà Nội nói chung.

Tại bán đảo Quảng An, tuyến đường cùng tên là một cạnh của nó. Đường có chiều dài khoảng 1,1km, bắt đầu từ điểm giao cắt giữa phố Từ Hoa và đường Xuân Diệu kéo dài tới đoạn giao cắt với phố Quảng Khánh.

Phố Quảng An chạy dọc theo bờ phía đông của quận Tây Hồ, chỉ cách trung tâm phố cổ chừng 5km về phía bắc. Du khách tới đây được tận hưởng cảm giác thư thái giữa một bên là hồ nước mênh mông, phía còn lại là khu biệt thự với nhiều hình thái kiến trúc. Đây cũng là nơi được nhiều khách nước ngoài lựa chọn để sinh sống.

Một số hoạt động thể thao ngoài trời được nhiều người ưa thích như đạp xe, chạy bộ, bởi có thể hít thở không khí trong lành, lại phóng tầm mắt ngắm vẻ bình yên của hồ Tây lộng gió.

Chợ hoa Quảng An đa dạng nhiều loại hoa với đủ màu sắc (Ảnh: Linh Hương).

Cách phố Quảng An không xa là chợ hoa Quảng An, một điểm du lịch về đêm thú vị với nhiều người trẻ. Ban đầu, chợ hoa là nơi tiêu thụ hoa của các làng hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố như Nhật Tân, Tây Tựu... Sau này, khu chợ dần dần trở thành trung tâm phân phối hoa lớn của Hà Nội cũng như một số tỉnh thành phía Bắc.

Bên cạnh đó, tuyến phố này còn hấp dẫn bởi có nhiều quán cà phê thiết kế theo các loại phong cách khác nhau, nhà hàng phục vụ theo ẩm thực quốc tế.

Tuyến phố này có những góc "sống ảo" với một bên là hồ Tây lộng gió, được nhiều bạn trẻ thích tới chụp hình (Ảnh: Titi Pi).

Được biết, đứng đầu danh sách về tuyến phố thú vị nhất thế giới là đường High Street ở Melbourne, Australia. Con phố này là nơi tập trung nhiều cửa hàng thiết kế theo phong cách cổ điển, quán cà phê sang trọng cùng các xe bán đồ ăn, rạp chiếu phim thu nhỏ.

Ngoài tuyến phố Quảng An của Hà Nội góp mặt trong Top 30, một số tuyến phố ở các quốc gia Đông Nam Á khác cũng được xướng danh như đường Jalan Petaling thuộc thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia); đường Ban Tad Thong ở thủ đô Bangkok (Thái Lan); đường Cecil ở Singapore và đường L.P Leviste ở thành phố Manila (Philippines).