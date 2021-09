Từng bước khôi phục du lịch nội địa theo hướng "du lịch an toàn"

Dân trí "Chương trình Khôi phục du lịch nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục lại du lịch Việt Nam, từng bước chuyển du lịch theo khái niệm "du lịch an toàn"", đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.

Khôi phục du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới

Chiều nay (28/9), Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã tổ chức lễ phát động trực tuyến Chương trình Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 với sự tham dự của hơn 30 điểm cầu tại các địa phương.

Toàn cảnh lễ phát động Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc (Ảnh: Hà Hiền).

Tại buổi lễ phát động, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 gây ra. Trong gần 2 năm qua, du lịch Việt Nam đã vô cùng gian khổ để tồn tại và luôn sẵn sàng vươn lên khi có điều kiện.

Có thời điểm, gần như toàn bộ ngành du lịch ngừng hoạt động, hơn 2 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp phải nghỉ việc thì cả ngành vẫn tin tưởng sẽ vượt qua những khó khăn chưa từng có để vươn lên, khôi phục lại ngành kinh tế đang được cả xã hội kỳ vọng.

Ông Bình nhấn mạnh: "Đại dịch Covid-19 đã làm cho cả thế giới khủng hoảng và đòi hỏi cả thế giới phải thay đổi, ngành Du lịch cũng không ngoại lệ. Khái niệm "Du lịch an toàn" đã xuất hiện, tuy không phải khái niệm mới, nhưng nội dung của nó lại hoàn toàn mới. Yếu tố an toàn đã trở thành một yêu cầu, một nội dung bắt buộc trong mọi hoạt động du lịch".

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì buổi lễ phát động (Ảnh: Hà Hiền).

Cũng theo ông Bình, Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục lại Du lịch Việt Nam, trước tiên là khôi phục Du lịch nội địa, trên cơ sở phù hợp một cách linh hoạt, thích ứng, hiệu quả với diễn biến thực tế của dịch bệnh, từng bước chuyển du lịch theo khái niệm mới Du lịch an toàn, tiến tới khôi phục Du lịch trong bối cảnh sống chung với Covid-19.

Chương trình đã có sự hưởng ứng mạnh mẽ của các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố và hàng ngàn doanh nghiệp du lịch.

"Tiêu chí an toàn là trên hết"

Tại buổi lễ phát động, ông Phùng Quang Thắng, phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã thông tin cụ thể hơn về chương trình khôi phục du lịch nội địa.

Cụ thể, chương trình phát động với chủ đề Kết nối xanh du lịch Việt Nam với mục tiêu là chuyển các hoạt động du lịch sang trạng thái bình thường mới với tư tưởng sống chung với Covid-19, xây dựng du lịch thành một ngành kinh tế du lịch an toàn.

Ngành du lịch sẽ áp dụng 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Chính phủ. Trong đó, ngành tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời tổ chức các hoạt động du lịch một cách linh hoạt, thích ứng, hiệu quả với diễn biến tình hình thực tế phòng, chống dịch.

Chương trình du lịch được tổ chức theo hình thức khép kín, có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ của công ty lữ hành trong suốt quá trình tư vấn du lịch, cung cấp dịch vụ của công ty cũng như của các đơn vị cung cấp dịch vụ khác (Ảnh: Hải Hành).

Có báo cáo đánh giá ngay sau khi kết thúc thực hiện chương trình du lịch và theo dõi y tế trong một thời gian nhất định hoặc theo quy định để xử lý tình huống có thể xảy ra đối với người lao động và thành viên đoàn khách sau chuyến đi.

Điểm đáng chú ý trong chương trình khôi phục du lịch nội địa lần này là đã nêu ra các tiêu chí an toàn. Đối với khách du lịch, những du kháchtừ 18 tuổi trở lên, cần đảm bảo tiêm đầy đủ các liều tiêm ngừa Covid-19 với loại vaccine đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng.

Hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm Covid-19, cần có xác nhận của Sở Y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà. Có thời gian tính từ khi khỏi bệnh không quá 12 tháng.

Còn khách du lịch dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT- PCR trong vòng 72 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch ra ngoài tỉnh, thành phố nơi cư trú.

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, sau một thời gian dài bị đình trệ, việc khởi động lại các hoạt động du lịch có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm từng bước vượt qua khó khăn, bắt nhịp lại trong điều kiện bình thường mới.

Ông Thủy nhấn mạnh thêm: "Trong điều kiện bình thường mới, yếu tố an toàn trong du lịch luôn là mục tiêu hàng đầu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra nhiệm vụ tiên quyết là đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch.

Trong đó, 3 yếu tố quan trọng là tiêm phủ vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và người lao động trong lĩnh vực du lịch; bảo đảm an toàn cho các điểm đến, cơ sở du lịch; tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối với du khách nội địa và quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine".

Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc với tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu (Ảnh: Toàn Vũ).

Giải pháp phục hồi thị trường du lịch nội địa và quốc tế đều cũng đã được đặt ra trong Kế hoạch 3228/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, ngành sẽ triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn", đồng thời thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Hà Hiền