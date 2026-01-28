Trung Quốc: Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Một con cừu 10 ngày tuổi được cư dân mạng Trung Quốc đặt biệt danh là "nữ hoàng kịch tính" sau khi gây sốt trên mạng xã hội nhờ khả năng giả chết đầy hài hước.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 13/1, người nông dân có tên Kim Tiểu Lâm sống ở làng Trung Phương, thị trấn Bảo Phong, huyện Bình La thuộc khu tự trị Ninh Hạ (phía tây bắc Trung Quốc) mang cừu ra chợ bán.

Ông Lâm có 4 con cừu non, tính bán lấy tiền trang trải sinh hoạt.

Con cừu non lăn ra đất giả chết khi có người hỏi mua (Ảnh: Sina).

Ba con cừu được bán với giá 420 tệ (1,5 triệu đồng) mỗi con. Riêng con thứ 4 có hành vi kỳ lạ. Hễ có người lạ tới gần và tính hỏi mua, con vật lập tức đổ gục xuống đất, nằm bất động như đã chết.

Cho rằng con cừu bị bệnh, người xem ở chợ rất đông nhưng không ai mua. Nhưng ngay sau khi khách mua vừa bỏ đi, con cừu lại nhổm dậy, cử động hoàn toàn bình thường. Đặc biệt khi trẻ con tới gần, con vật tỏ ra hoạt bát, thân thiện, không hề giả chết.

"Thấy vậy, tôi quyết định mang nó về nhà, không buôn bán gì nữa", ông Lâm nói.

Sau một thời gian quan sát, ông Lâm để ý con vật thường giả chết khi biết có người lạ tới để hỏi mua. Ngày nào cũng có người tới xem hoặc gọi điện hỏi thăm.

"Nó đáng yêu như thế, sao tôi nỡ bán", chủ nhân con cừu nói.

Một người họ hàng của ông Lâm khi tới nhà chơi đã quay lại khoảnh khắc con vật lăn ra đất giả chết chia sẻ lên mạng xã hội. Những video ghi cảnh con vật "diễn sâu" ở nhiều tình huống khác nhau thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Tài khoản cũng nhận về hơn 32.000 người theo dõi chỉ sau thời gian ngắn.

Chủ nhân con vật tiết lộ sẽ không bán và muốn tận dụng sự nổi tiếng của nó để bán hàng (Ảnh: Sina).

Một số người dân trong vùng và ở khu vực lân cận cũng tìm tới nhà hỏi mua. Có người đề nghị mức giá 130.000 tệ (gần 490 triệu đồng) để sở hữu con vật, nhưng ông Lâm kiên quyết từ chối.

Câu chuyện về chú cừu biết diễn xuất cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người với các ý kiến trái chiều. Có người cho rằng với mức giá 130.000 tệ cho một con cừu non là quá hời.

Trong khi đó có người cho rằng chủ nhân con vật chắc hẳn là người yêu thương động vật nên muốn nó giữ được mạng sống.

Về phần mình, ông Lâm tiết lộ dù nhiều người trả giá cao hơn cũng không mua được. Ông dự tính sẽ tận dụng độ nổi tiếng của con vật để quảng bá các đặc sản địa phương như thịt cừu, kỷ tử và trà bát bảo.

Trước đó, một con ngựa có tên Jingang ở Trung Quốc cũng nổi rần rần trên mạng xã hội nhờ biệt tài giả chết khi có ai đó muốn cưỡi lên lưng.

Chủ nhân con vật tiết lộ, khi biết có người sắp cưỡi, con vật liền nằm vật xuống đất, mắt nhắm nghiền bất động và 4 chân cứng đơ. Thậm chí đôi lúc để màn giả chết trông thật hơn, con vật còn thè lưỡi, giật mi mắt trong tư thế nằm nghiêng về một phía.

Đoạn video được nhân chứng ghi lại cho thấy, sau khi hé mắt quan sát thấy người rời đi, con vật lại bật dậy chạy nhảy bình thường. Tới khi người đàn ông vờ quay lại định cưỡi lên lưng, nó lại nằm lăn ra đất.