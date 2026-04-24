Trải nghiệm văn hóa đa giác quan tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026

Với thông điệp “Cảm nhận Hàn Quốc của bạn” (Feel Your Korea), lễ hội mang đến bức tranh đa sắc về văn hóa Hàn Quốc thông qua sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ như Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc, Tổng công ty Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc cùng Cơ quan Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc.

Hallyu Talkshow - Văn hóa Hàn Quốc qua những câu chuyện thực tế

Chương trình giao lưu “Hallyu Talkshow” diễn ra ngày 23/4 với sự góp mặt của diễn viên Jung Il-woo - gương mặt quen thuộc trong dự án phim Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ; ca sĩ - YouTuber du lịch Quang Vinh với những video du lịch khám phá mới lạ; phát thanh viên Nguyễn Thị Thanh Hà - một người đam mê ẩm thực Hàn Quốc và Emmi Hoàng - chuyên gia K-Beauty, đồng thời là beauty blogger (nhà sáng tạo nội dung làm đẹp) và founder (nhà sáng lập) thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

Chương trình talkshow thu hút nhiều bạn trẻ tham dự (Ảnh: BTC).

Cùng ngày, Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 cũng đã vinh dự đón Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc - bà Kim Hae Kyung - ghé thăm và trải nghiệm hoạt động làm cơm trộn, giao lưu cùng người dân Việt Nam và khách tham quan.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc cùng phái đoàn tham gia sự kiện (Ảnh: Cheong Wa Dae - Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc)

Không gian trải nghiệm văn hoá đa giác quan

Tại khu vực K-Content, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các vật phẩm gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng tại Việt Nam như bộ phim Ngự trù của bạo chúa hay truyện tranh trực tuyến Tôi thăng cấp một mình (Solo Leveling).

Khu vực K-Food cũng mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, tái hiện các món ăn nổi tiếng trong bộ phim gây sốt Ngự trù của bạo chúa như cơm trộn tương ớt Gochujang, bánh macaron mè đen, cùng hoạt động thưởng thức miễn phí soda trái cây phong cách Hàn Quốc với sự kết hợp thú vị giữa dâu tây Hàn Quốc cùng xoài và thanh long Việt Nam.

Khu vực K-Food, K-Content, K-Beauty và K-Game, K-Webtoon với thiết kế nổi bật (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, K-Beauty mở ra không gian trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp mới nhất, kết hợp hoạt động tương tác, trò chơi và quà tặng, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo người trẻ yêu thích mỹ phẩm Hàn Quốc.

Đối với những tín đồ đam mê xê dịch, khu vực K-Travel là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Nổi bật tại đây là bảng tổng hợp “100 địa điểm nên ghé thăm” khi tới Hàn Quốc do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trực tiếp đề xuất, được ví như cẩm nang dành cho những ai yêu thích khám phá xứ sở kim chi.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội hóa thân thành “ngôi sao K-pop” và chụp ảnh tại photo booth (buồng chụp ảnh tự động), đồng thời tham gia nhiều hoạt động vui nhộn, đặc sắc để nhận về những phần quà hấp dẫn.

Khu vực K-Heritage giới thiệu di sản văn hóa truyền thống kết hợp hiện đại. Tại đây trưng bày những sản phẩm thuộc dự án hợp tác giữa nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS và MU:DS - thương hiệu sản phẩm văn hóa thuộc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Dự án được thực hiện nhân dịp ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG của BTS.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nước ngoài đầu tiên triển lãm bộ sưu tập đặc sắc này, hứa hẹn trở thành điểm đến mới cho những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc và nhóm nhạc BTS.

Khu vực K-Heritage & K-Travel kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại (Ảnh: BTC).

Gợi mở lịch trình du lịch Hàn Quốc cho giới trẻ Việt

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm văn hóa, lễ hội còn tập trung quảng bá các sản phẩm du lịch chuyên biệt, đặc biệt là “Hallyu Fan Tour” - hành trình khám phá các địa điểm gắn liền với K-pop, phim ảnh và văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các điểm đến liên quan đến thể thao điện tử như giải đấu League of Legends Champions Korea cũng được giới thiệu, phản ánh xu hướng du lịch mới của thế hệ trẻ, đặc biệt là nhóm Gen MZ - những người có sự quan tâm lớn đến game, công nghệ và văn hóa Hallyu.

Một điểm nhấn khác là không gian nghệ thuật đa phương tiện do Arte Museum mang đến, tái hiện những hình ảnh biểu tượng như Gwanghwamun, Hanbok, Hangeul hay thiên nhiên Hàn Quốc bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Sân khấu trình diễn nghệ thuật đa phương tiện đặc sắc (Ảnh: BTC).

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Hàn Quốc đối với du khách Việt, hướng tới mục tiêu đón 600.000 lượt khách Việt Nam vào năm 2026.

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam - bà Park Eun Jung - nhấn mạnh Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Việc đẩy mạnh quảng bá văn hóa, nội dung và trải nghiệm thực tế được xem là chiến lược quan trọng nhằm thu hút du khách trong giai đoạn tới.

“Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026” không chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.