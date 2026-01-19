TPHCM: Quán cà phê chỉ cho khách ngồi hơn 1 tiếng và loạt yêu cầu lạ

Mới đây, một quán cà phê ở TPHCM trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều hội nhóm ẩm thực xoay quanh những quy định riêng của mình.

Ngày 6/1, vị khách có tên H.A. chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình khi tới quán và bày tỏ sự không hài lòng. Theo cô gái, khách chỉ được phép dùng nước hay đồ uống tại quán trong vòng một tiếng. Khách có nhu cầu dùng nhà vệ sinh cũng không ngồi quá 30 phút, không gọi điện thoại trong toilet và chỉ được đi... "nhẹ".

Không gian bên trong quán (Ảnh: Tripadvisor).

Ngoài ra, nếu khách đi một mình, chỉ ngồi bàn dành cho một người. Vì những quy định "lạ" của quán khiến cô gái thấy ngột ngạt, không thoải mái.

Chia sẻ của cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, không ít người sớm nhận ra quán cà phê nơi cô gái nhắc tới vì đã từng có trải nghiệm tương tự.

Vị khách có tên Nguyên cho biết từng tới đây uống nước, ăn bánh với bạn. Nhận xét về đồ uống của quán, khách thấy hợp khẩu vị. Tuy nhiên khi nhóm khách chưa dùng xong phần đồ ăn, chủ quán tới nhắc nhở đã hết thời gian nên họ phải rời đi. Vì trải nghiệm này, vị khách để lại nhận xét 1 sao trên nền tảng đánh giá.

Một vị khách khác có tên Phong Bình cho biết, theo quy định của quán, nhà vệ sinh chỉ dùng cho khách nữ. Bởi vậy những khách hàng là nam giới sẽ thấy không thoải mái khi tới đây.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đánh giá cho rằng, quán có quy định riêng chủ yếu do không gian nhỏ, gọn, không phù hợp với số lượng quá đông khách cùng tới một lúc.

Quán phục vụ đồ uống và bánh ngọt (Ảnh: Cafe Hopper).

"Quán có diện tích hạn chế nhưng thiết kế xinh xắn, phù hợp cho những người đi một mình. Nếu nhóm khách đông, muốn tìm nơi rộng rãi để nói chuyện thì nơi này không phù hợp. Bản thân tôi thấy bánh và đồ uống khá ngon, hợp khẩu vị nhưng mức giá không rẻ", tài khoản An Huy nói.

Theo tìm hiểu, quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Thái Văn Lung thuộc phường Bến Thành. Đây vốn là con đường nổi tiếng với khu phố Nhật Bản, có nhiều nhà hàng cửa tiệm mang đậm chất văn hóa Nhật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vị đại diện quán cà phê cho biết, những quy định của quán được áp dụng từ lâu. Những khách quen tới đây đều biết và vui vẻ chấp hành.

Cụ thể, quán sẽ để thời gian sử dụng đồ ăn của khách trong vòng tối đa 1,5 tiếng. Trong trường hợp khách ngồi quá thời gian, nhân viên quán có thể tới nhắc nhở khéo léo. Điều này nhằm đảm bảo những khách mới tới quán sẽ có không gian sử dụng.

Trước câu hỏi về quy định với khách khi sử dụng nhà vệ sinh, người đại diện cho biết, trước đó quán từng nhiều lần bị xảy ra tình trạng tắc nghẽn bồn cầu.

"Không gian của quán nhỏ, chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 20 khách cùng lúc. Chúng tôi cũng nhắc nhở khách không trò chuyện quá to, không nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh nhằm đảm bảo không gian cho người khác", vị đại diện chia sẻ.

Được biết, quán mở cửa hơn 10 năm nay với mức giá đồ uống từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Thực đơn của quán khá đa dạng, chủ yếu tập trung vào trà, cà phê và các món bánh ăn kèm trà chiều.