Từ tháng 10 đến tháng 12, cao nguyên đá bước vào mùa du lịch sôi động với những triền hoa tam giác mạch, hoa cải vàng rực rỡ khoe sắc. Xuân sang, nơi đây lại gây thương nhớ với mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Nhưng sức hút của Hà Giang không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những cung đường đèo nổi tiếng. Ngày càng có nhiều du khách muốn tìm hiểu sâu sắc hơn văn hoá địa phương: trực tiếp sống trong những nếp nhà trình tường, thưởng thức bữa cơm cùng người dân vùng cao và lắng nghe câu chuyện về phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thay vì chỉ dừng chân chụp ảnh, họ tìm kiếm cơ hội sống chậm, cảm nhận nhịp sinh hoạt và khám phá bản sắc của cộng đồng địa phương.

Cảnh quan thiên nhiên Hà Giang hấp dẫn du khách gần xa (Ảnh: Linh Trang).

Khách chuộng tour ít người, "chạm" văn hoá địa phương

Từ nhu cầu khám phá sâu hơn đời sống bản địa của du khách, đơn vị lữ hành đã tung ra những sản phẩm với quy mô đoàn khách nhỏ, dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm văn hoá đặc trưng.

Một tour Hà Giang 3 ngày 2 đêm theo hướng này hiện có giá khoảng 5-5,2 triệu đồng/khách, với tối đa 9 người mỗi đoàn.

Ngoài hướng dẫn viên hỗ trợ xuyên suốt từ Hà Nội tới Hà Giang, đoàn sẽ có thêm một hướng dẫn viên bản địa am hiểu địa phương, hỗ trợ khách tìm hiểu văn hóa và chụp ảnh, quay phim trong hành trình.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Phượng Huỳnh - Giám đốc Công ty Next Star Travel cho biết, các sản phẩm tour gắn với văn hoá hướng tới nhóm khách muốn hoà mình vào cuộc sống người dân bản địa.

“Chúng tôi muốn xây dựng một hành trình, nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm vào vùng đất bằng sự chân thật nhất. Ở Hà Giang, văn hóa bản địa không chỉ hiện diện trong những lễ hội hay nghi thức truyền thống mà còn nằm trong kiến trúc nhà ở, cách người dân tổ chức cuộc sống và những món ăn được truyền lại qua nhiều thế hệ”, bà Nguyễn Phượng Huỳnh chia sẻ.

Du khách yêu thích các hoạt động trải nghiệm văn hoá cùng người dân địa phương (Ảnh: Linh Trang).

Theo bà Huỳnh, điểm nhấn của tour là đưa du khách trải nghiệm cuộc sống ở những ngôi làng đẹp, giàu bản sắc như Nặm Đăm (xã Quản Bạ), Lô Lô Chải hoặc Thèn Pả (xã Lũng Cũ).

Nặm Đăm là ngôi làng sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, những ngôi nhà trình tường thô mộc, giản dị nép mình dưới tán cây và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào người Dao. Trong làng, người dân địa phương duy trì mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt hằng ngày.

Du khách đến đây không chỉ đơn thuần là tìm nơi nghỉ, mà còn được sống trong không gian văn hóa đặc trưng của người Dao. Bà con trong thôn làm du lịch đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn như: Biểu diễn văn nghệ dân gian, tắm lá thuốc, trải nghiệm cuộc sống làm nông, trekking… đến những món ăn truyền thống đậm đà hương vị núi rừng.

Đêm còn lại trong hành trình, du khách sẽ lưu trú tại khu vực cực Bắc. Lô Lô Chải thu hút du khách bởi những ngôi nhà tường đất, mái ngói âm dương và hàng rào đá đặc trưng. Ngôi làng nằm gần cột cờ Lũng Cú, từng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trong chương trình “Làng du lịch tốt nhất”, thu hút rất đông du khách.

Cách Lô Lô Chải không xa là Thèn Pả, bản làng người Mông nằm trong một thung lũng yên tĩnh. Nếu Lô Lô Chải đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người yêu du lịch, Thèn Pả đem lại cảm giác trầm lắng hơn, với những nếp nhà truyền thống và đời sống sinh hoạt dân dã.

“Với những du khách muốn tìm một khoảng lặng giữa hành trình khám phá cao nguyên đá, Thèn Pả có sức hấp dẫn riêng. Thay vì chỉ ghé qua chụp ảnh, du khách có thể nghỉ lại, thức dậy khi sương còn phủ trên thung lũng, ngắm cảnh làng vào buổi sớm và quan sát nhịp sống thường ngày của người dân.

Những trải nghiệm gắn với nghề thủ công, món ăn truyền thống hay sinh hoạt cộng đồn cũng mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn với bản sắc người Mông”, bà Huỳnh cho hay.

Lô Lô Chải hay Thèn Pả là những ngôi làng đẹp ở Lũng Cú (Ảnh: Linh Trang).

Trong hành trình, du khách cũng sẽ ghé thăm các điểm đến nổi tiếng như Cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, Dinh thự họ Vương, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn và sông Nho Quế…

Bữa cơm bản địa và trải nghiệm ăn trưa trên sông Nho Quế

Ẩm thực là một cách để tiếp cận văn hóa địa phương.

Bữa trưa đầu tiên của hành trình, du khách sẽ thưởng thức bữa cơm của người Tày ở thôn Tha (phường Hà Giang 1) với đặc sản cá bỗng.

Loài cá này được nuôi tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu và nổi tiếng ở Tuyên Quang, đặc biệt tại khu vực Hà Giang cũ. Năm 2023, cá bỗng Tuyên Quang lọt Top 121 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam, trở thành niềm tự hào của đồng bào Tày nơi địa đầu Tổ quốc.

Bên cạnh cá bỗng, hành trình ẩm thực sẽ nối dài với phở Tráng Kìm, gà đen, cá suối và vịt suối. Mỗi món ăn gắn với nguồn nguyên liệu và cách chế biến của bà con bản địa, tạo nên những trải nghiệm khác nhau cho du khách.

“Để sản phẩm tour có điểm nhấn, chúng tôi thiết kế 2 bữa ăn đặc biệt. Một trong số đó, du khách sẽ thưởng thức bữa cơm ngay tại Dinh thự họ Vương do hậu duệ gia đình chế biến. Trong quá trình ấy, du khách sẽ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực.

Một trải nghiệm khác là đưa khách dùng bữa trên thuyền khi tham quan sông Nho Quế. Giữa dòng nước xanh và những vách núi dựng đứng của hẻm Tu Sản, bữa trưa trở thành trải nghiệm thú vị bên cạnh khám phá cảnh quan”, bà Huỳnh giới thiệu.

Trải nghiệm đặc biệt trong tour là bữa trưa trên sông Nho Quế (Ảnh: Linh Trang).

Theo đại diện doanh nghiệp, nhóm khách mục tiêu của hành trình là du khách từ miền Nam, cùng khách quốc tế, trước mắt tập trung vào thị trường châu Âu và từng bước tiếp cận Trung Quốc. Đơn vị kỳ vọng tour thu hút khách vào mùa hoa tam giác mạch từ tháng 11, cũng như các dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

“Hiện, sản phẩm này của chúng tôi nhận phản hồi tích cực từ du khách. Mỗi tuần, chúng tôi đón 8-10 đoàn khách tham gia tour và dự kiến sẽ tăng mạnh vào mùa tam giác mạch, các kỳ nghỉ dài sắp tới”, bà Huỳnh cho hay.