TOHOKU Japanese Restaurant: Trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Nhật

Mỗi món ăn là một câu chuyện

Thực đơn của TOHOKU được xây dựng như một hành trình vị giác, dẫn dắt thực khách từ khai vị nhẹ nhàng đến món chính tinh tế và kết thúc bằng tráng miệng. Các món khai vị như trứng hấp mềm mịn, súp thanh và salad tươi được chế biến giữ vị nguyên bản, làm sạch vị giác trước khi bước vào trải nghiệm các món sống.

Sashimi và sushi là tâm điểm trong thực đơn, với nguồn cá và hải sản được tuyển chọn cẩn thận. Từng lát cá được cắt lát dày vừa phải, đảm bảo độ ngọt, độ béo tự nhiên. Cơm nắm mềm, dẻo kết hợp với cá tươi tạo trải nghiệm cân bằng giữa thị giác và vị giác.

Sashimi được chế biến tỉ mỉ, giữ trọn độ tươi và trình bày tinh tế.

Sushi là sự hòa quyện cân bằng giữa cơm mềm dẻo và vị ngọt tự nhiên của hải sản.

Nguyên liệu tại TOHOKU được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và kiểm soát chặt chẽ trong quá trình chế biến. Nhà hàng ưu tiên giữ độ tươi, kết cấu và hương vị tự nhiên của nguyên liệu, đồng thời cân bằng khẩu vị với thực khách Việt.

Mỗi món ăn tại TOHOKU được bài trí tinh tế, cân bằng màu sắc và hình thức, tạo cảm giác hài hòa, hấp dẫn, đồng thời nâng trải nghiệm ẩm thực cho thực khách.

Cá ngừ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, bảo đảm độ tươi và chất lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, TOHOKU còn phát triển thực đơn theo mùa, lựa chọn cá, hải sản và rau củ vào đúng thời điểm ngon nhất trong năm để giữ trọn hương vị tự nhiên. Việc điều chỉnh món ăn theo mùa giúp thực khách luôn có trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần ẩm thực Nhật Bản.

Chiến lược phát triển bền vững

Song song với việc đầu tư vào chất lượng món ăn, TOHOKU theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với định hướng đưa ẩm thực Nhật cao cấp đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn, thương hiệu mở rộng sang nhiều địa phương khác, góp phần đa dạng hóa thị trường và tiếp cận tệp khách hàng mới.

Kim chỉ nam của TOHOKU là đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Từ khâu chọn lọc nguyên liệu, kỹ thuật chế biến đảm bảo đến tác phong phục vụ tinh tế đều được đào tạo bài bản để tạo nên sự tin cậy và hài lòng.

Phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho thực khách.

Không gian nhà hàng sang trọng, mang đậm phong cách và tinh thần Nhật Bản.

TOHOKU Japanese Restaurant được nhìn nhận như một nhịp cầu gắn kết giữa di sản ẩm thực Nhật Bản và trải nghiệm của thực khách Việt Nam. Thông qua việc lan tỏa tinh thần ẩm thực chuẩn mực và đặt chất lượng làm trọng tâm, thương hiệu kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của thị trường F&B Việt Nam dựa trên những giá trị bền vững.