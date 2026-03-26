Thành phố nhỏ ở Mỹ hút khách nhờ lễ hội “gọi giun” kỳ lạ

Theo trang Visit Wakulla, lễ hội thường mở màn bằng các hoạt động thể thao cộng đồng như cuộc thi chạy “Wiggle Worm Fun Run” dành cho du khách và người dân địa phương, tạo nên nhịp điệu sôi động và gắn kết, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động đặc sắc tiếp theo trong ngày.

Du khách và người dân địa phương hào hứng tham gia đường chạy mở màn cho lễ hội (Ảnh: BTC).

Sau các hoạt động thể thao, du khách sẽ tập trung tại khu trình diễn trung tâm - nơi diễn ra hoạt động đặc trưng của lễ hội.

Tại đây, người dân địa phương thực hiện đóng một cọc gỗ xuống đất và dùng thanh kim loại chà lên bề mặt để tạo ra rung động. Cơ chế này khiến giun nhầm tưởng có kẻ săn mồi (chẳng hạn như chuột chũi) đang tiếp cận và lập tức trồi lên mặt đất.

Du khách tham gia trải nghiệm kỹ thuật gọi giun (Ảnh: BTC).

Chỉ sau vài phút, bề mặt đất bắt đầu xuất hiện những chuyển động rõ rệt khi hàng trăm con giun lần lượt ngoi lên, trở thành điểm nhấn khiến lễ hội duy trì sức hấp dẫn qua nhiều năm. Ngay sau phần trình diễn là cuộc thi gọi giun dành cho trẻ em

Song song với các hoạt động này, khu vực hội chợ mở cửa xuyên suốt, mang đến không gian ẩm thực và mua sắm đặc trưng.

Từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, sân khấu trở thành điểm nhấn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động khiêu vũ cộng đồng, tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa người biểu diễn và khán giả.

Các gian hàng ẩm thực tấp nập du khách (Ảnh: BTC).

Khi hoàng hôn buông xuống, mật độ người thường tập trung nhiều hơn quanh khu sân khấu chính với chuỗi chương trình quy mô lớn hơn bao gồm biểu diễn của các ban nhạc, tiết mục trao giải cùng các hoạt động tương tác nơi khán giả có thể trực tiếp tham gia thay vì chỉ quan sát.

Không chỉ là một sự kiện vui chơi, lễ hội còn đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng Sopchoppy. Toàn bộ nguồn quỹ thu được được sử dụng cho nhiều hoạt động địa phương như hỗ trợ ngân hàng thực phẩm, tổ chức cứu hộ động vật hoang dã, đóng góp cho chương trình từ thiện và hỗ trợ trùng tu nhà ga xe lửa lịch sử của thành phố.

Dù chỉ là một thành phố nhỏ, Sopchoppy đã tạo nên một dấu ấn văn hóa riêng biệt đầy sức hút. Lễ hội ghi nhận khoảng 6.000 lượt khách tham gia mỗi năm.

Sự kết hợp giữa truyền thống dân gian, khám phá khoa học và tinh thần cộng đồng đã biến Lễ hội gọi giun Sopchoppy trở thành một trong những lễ hội độc đáo nhất nước Mỹ và tiếp tục câu chuyện về bản sắc văn hóa địa phương nơi đây.

Lễ hội Gọi giun lần thứ 24 sẽ chính thức diễn ra vào thứ bảy, ngày 11/04 tại khu vực trung tâm thành phố Sopchoppy (bao gồm Công viên Depot và các khu phố lân cận). Vé vào cửa tham dự ngày hội là 1 USD (khoảng 25.000 đồng)/người.

Tổng hợp: Lê Na - Nhật Hà