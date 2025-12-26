Thanh Hóa công bố 100 sự kiện du lịch “Hương sắc bốn mùa” năm 2026

Sáng 26/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2026.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn 100 hoạt động, sự kiện nổi bật để công bố. Trong số này có 63 sự kiện văn hóa, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch, được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Biển Sầm Sơn ken đặc người dịp nghỉ lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Các chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức trải dài trong năm, góp phần hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Mùa Xuân gắn với các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; mùa Hè tập trung vào các sự kiện tại các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; mùa Thu - Đông là thời điểm diễn ra các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái cộng đồng tại Pù Luông, Yên Thắng, Thường Xuân.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo đà tăng tốc phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng bền vững, chất lượng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên", ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Do đó, mỗi sự kiện được tổ chức thành công trong năm 2026 không chỉ góp phần thu hút du khách mà còn khẳng định bản sắc, nâng tầm hình ảnh và vị thế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch quán triệt rõ quan điểm tổ chức sự kiện không chỉ nhằm phát triển kinh tế mà còn mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế địa phương.

Theo đó, mỗi sự kiện phải tuân thủ đúng quy định của từng lĩnh vực, đồng thời giữ gìn và tôn vinh bản sắc xứ Thanh; không sao chép, không trùng lặp, phải có “câu chuyện riêng”, “nét riêng” để tạo dấu ấn và thu hút du khách quay trở lại.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức và quản lý hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, lấy sự hài lòng của du khách và người dân làm thước đo hiệu quả.

Du khách trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái Pù Luông (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu tổng thể kế hoạch các sự kiện cấp tỉnh năm 2026, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; nâng cao chất lượng nội dung, kịch bản, chú trọng yếu tố văn hóa truyền thống, lịch sử và con người Thanh Hóa.

Các sở, ngành liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và du khách tham gia các sự kiện.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, năm 2025 toàn tỉnh ước đón hơn 16,28 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 852.300 lượt, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 45.600 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục khẳng định Thanh Hóa là một trong những điểm đến lớn của cả nước.