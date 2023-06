Thái Lan "tung chiêu" kích cầu, hút khách Việt du lịch

Sự kiện Thailand Travel Mart Plus 2023 (TTM+ 2023) với chủ đề "Visit Thailand Year 2023, Amazing New Chapters" hay "Du lịch Thái Lan năm 2023, những chương mới tuyệt vời" do Tổng Cục du lịch Thái Lan (TAT) tổ chức vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ đề này được kỳ vọng biến Thái Lan thành điểm du lịch có ý nghĩa, trong đó tăng cường việc bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên và danh lam thắng cảnh của đất nước, thúc đẩy một loạt các sáng kiến du lịch bền vững, bảo vệ môi trường.

TTM+2023 đã giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch nhằm quảng bá các giá trị văn hóa Thái Lan, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch nước này.

Với hàng loạt các chương trình quảng bá, xúc tiến Thái Lan kỳ vọng sẽ đạt được sự bứt phá về du lịch trong năm nay (Ảnh: TAT).

Hướng tới nhóm đối tượng du lịch tự túc

Bên lề sự kiện TTM+2023, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Sukanya Sirikanjanakul - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương thuộc Tổng Cục Du lịch Thái Lan cho biết, năm 2022, thị trường khách Việt Nam đến Thái lớn thứ 6, với gần 470.000 lượt khách.

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số lượng khách Việt Nam đến Thái gần 400.000 lượt. Ngành du lịch nước này đặt mục tiêu, lượng khách Việt tăng trưởng trong năm nay ít nhất bằng năm ngoái hoặc cao hơn.

Bà Sukanya Sirikanjanakul - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương thuộc Tổng Cục Du lịch Thái Lan (Ảnh: TAT).

Trả lời câu hỏi, năm nay du lịch của Thái Lan có những chương trình gì hấp dẫn, kích cầu du khách, bà Sukanya Sirikanjanakul cho biết, du lịch Thái Lan sẽ được thể hiện theo một cách mới nhằm tạo ra những trải nghiệm có giá trị và có ý nghĩa (Meaningful Travel). Bà cũng nhấn mạnh, Thái Lan được kỳ vọng là điểm đến của cuộc hội ngộ gặp gỡ trở lại.

Đối với việc thu hút khách du lịch Việt Nam, bà Sukanya Sirikanjanakul cho biết, năm nay, TAT - Văn phòng đại diện tại TPHCM bắt đầu xúc tiến các hoạt động thúc đẩy du lịch hướng tới nhóm đối tượng du lịch tự túc.

Hiện nay, phản hồi nhận được từ khách du lịch tham gia các chuyến đi theo hình thức du lịch mới này là rất tốt.

Những món ăn đường phố ở Thái Lan hấp dẫn du khách (Ảnh: Khôi Vũ).

Ngoài ra, tại Hà Nội, TAT - Văn phòng đại diện tại TPHCM cũng có sự kiện Amazing Thailand Festival 2023 (Lễ hội Thái Lan Tuyệt vời 2023) ở Hà Nội, quảng bá chiến dịch du lịch "Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters" (Du lịch Thái Lan năm 2023: Những Chương mới Tuyệt vời) thông qua bộ Sức mạnh mềm - Soft Power của Thái Lan, thúc đẩy để Thái Lan luôn là một trong những điểm đến được yêu thích hàng đầu của khách du lịch Việt Nam.

"Trong sự kiện sẽ có đa dạng các hoạt động, mang đến cơ hội cho du khách Việt Nam được tham quan, trải nghiệm: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống Thái Lan, mặc thử trang phục Thái chụp hình ở các điểm dựng lên mô phỏng địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái, thưởng thức ẩm thực Thái Lan, mua sắm các sản phẩm Thái…", bà Sukanya Sirikanjanakul cho biết thêm.

Thái Lan hướng tới du lịch bền vững

Ngoài ra, Đại diện Tổng Cục Du lịch Thái Lan - bà Sukanya Sirikanjanakul cho biết, Thái Lan cũng mang đến hình thức du lịch có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, môi trường, theo hướng du lịch bền vững, điểm đến đẳng cấp thế giới.

"Soft Power of Thailand - Sức mạnh mềm của Thái Lan bao gồm 5F là Food (ẩm thực) - Festival (lễ hội) - Film (phim ảnh) - Fight (nghệ thuật chiến đấu Muay Thai) - Fashion (thời trang), thu hút khách du lịch đến Thái Lan tìm kiếm, khám phá những điều mà bản thân mong ước.

Thái Lan có đầy đủ những điều mà khách du lịch mong muốn và luôn sẵn sàng mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất", bà Sukanya Sirikanjanakul nói.

Ẩm thực là một trong những "sức mạnh mềm" thu hút khách du lịch đến Thái Lan (Ảnh: Khôi Vũ).

Chia sẻ về Chương trình tour trải nghiệm sản phẩm dịch vụ du lịch Thái Lan theo định hướng du lịch bền vững, bà Sukanya Sirikanjanakul cho biết, phân tích về hành vi của khách du lịch sau đại dịch Covid-19, cho thấy cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có sự thay đổi đáng kể.

Đặc biệt là một số lượng lớn khách du lịch bắt đầu quan tâm đến hình thức du lịch có trách nhiệm hay du lịch bền vững, có ý thức hơn đối với vấn đề môi trường. Họ hy vọng được tham gia vào hoạt động bảo vệ, bảo tồn môi trường, cộng đồng nơi mình đến thăm.

Ngoài ra, du khách còn có nhu cầu đặc biệt với trải nghiệm mới mẻ, muốn tìm hiểu tiếp xúc với lối sống của cộng đồng nơi họ đến thăm.

Theo bà, Reborn the nature của TAT là dự án du lịch thí điểm, mong muốn điều chỉnh phương thức quảng bá truyền thông và hành vi của khách du lịch tiến đến một nền du lịch bền vững, góp phần trách nhiệm đối với điểm đến du lịch.

Dự án được tiến hành thí điểm ở Koh Tao (Đảo Rùa), tỉnh Surat Thani nằm ở miền nam Thái Lan. Đây là nơi có hơn 60 cơ sở dạy lặn, có hệ sinh thái, thiên nhiên tươi đẹp cả trên bờ và dưới đại dương.

"TAT thí điểm dự án này nhằm truyền thông và thúc đẩy hình thức du lịch dành cho đối tượng khách du lịch quan tâm và có nhận thức đối với vấn đề bảo tồn hay mong muốn một hình thức du lịch có ý nghĩa hơn là một chuyến du lịch thông thường.

Trong đó, du khách ngoài việc được đáp ứng nhu cầu về nghỉ dưỡng thư giãn, còn có cơ hội chia sẻ với cộng đồng điểm đến thông qua việc góp phần giảm tối thiểu các tác động từ chuyến đi, tạo nên những giá trị, những ký ức đáng nhớ", bà Sukanya Sirikanjanakul nói.