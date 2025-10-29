Tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm bên gia đình tại Danang Marriott Non Nuoc Beach Villas

Được ví như ốc đảo bình yên, bao quanh với hệ thống sông dài bao quanh khu nghỉ dưỡng, Danang Marriott Non Nuoc Beach Villas níu chân khách lưu trú bởi vẻ đẹp rực rỡ qua từng mùa trong năm.

Khởi đầu với sắc vàng rực rỡ của các bông hoa xoài, hè về níu chân gia đình với các quả xoài nặng trĩu kèm hoạt động hái xoài thú vị giữa không gian yên bình , thu sang sải bước cùng nhau giữa rừng nhiệt đới.

Sự hiện diện của 100 cây xoài trước từng căn biệt thự rộng rãi, giúp du khách và gia đình kết nối với thiên nhiên sâu sắc, giải phóng những vất vả và lo toan bên ngoài.

Hình ảnh cây xoài với hoa nở rộ và hoạt động hái xoài cho gia đình tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Các gia đình có thể tìm kiếm sự thư giãn và kết nối tại căn biệt thự bên biển Non Nước, đây không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà là nơi khởi đầu cho những hành trình đầy cảm hứng.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Non Nước (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Được Haute Grandeur công nhận là “Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu” năm 2025, nơi đây là sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và tinh thần hiếu khách đậm chất Việt Nam.

Vườn xoài xanh mát - Không gian thiên nhiên giữa lòng khu nghỉ dưỡng.

Hơn 100 cây xoài cùng hàng trăm cây dừa tạo nên một không gian nhiệt đới đặc trưng, nơi du khách có thể thong dong dạo bộ dưới tán cây rợp bóng, đạp xe qua lối đi lát đá uốn lượn, hay đơn giản là ngồi lặng yên giữa hương xoài thoảng nhẹ trong gió.

Dừng chân nơi nhà hàng Beach House, nhâm nhi phần đá bào vị xoài mát lạnh hay món tráng miệng kem cháy xoài cũng sẽ là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ.

Khoảnh khắc gia đình cùng nhau đạp xe trên những con đường rợp bóng cây dừa (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Mỗi sớm mai, ánh mặt trời rực rỡ trên bãi biển Non Nước sẽ là món quà tinh thần dành cho những ai tìm kiếm sự bình yên. Chỉ vài bước chân từ biệt thự, bãi biển Non Nước đang đợi du khách khám phá.

Ngắm nhìn bình minh rực rỡ từ biệt thự biển (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Tại khu vườn trung tâm M Green Oasis, các gia đình có thể cùng nhau trồng cây, đọc sách hoặc tổ chức picnic - những hoạt động nhẹ nhàng nhưng đầy gắn kết.

Hoạt động khám phá vườn M Oasis Garden miễn phí dành cho các thiên thần nhỏ (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Spa & Savor - chăm sóc bản thân và yêu thương gia đình

Gia đình thoải mái vui chơi tại biệt thự với hồ bơi riêng (Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa).

Thấu hiểu nhu cầu gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas giới thiệu chương trình Spa & Savor - một hành trình kết hợp giữa thư giãn và ẩm thực, mang đến cảm giác ấm áp cho cả gia đình.

Bữa sáng buffet miễn phí tại nhà hàng Man Ho với các món ngon quốc tế và đặc sản địa phương; 1 liệu trình massage tại Quan Spa Non Nuoc cho 2 người lớn, sử dụng tinh dầu và thảo mộc bản địa. Du khách có thể lựa chọn giữa việc tổ chức picnic trên bãi cỏ yên bình hoặc thưởng thức trà chiều bên dòng sông thơ mộng

Trong khi bố mẹ thư giãn tại spa, các bé có thể tham gia chương trình M Passport với 12 hoạt động miễn phí như làm bánh, vẽ tranh, khám phá thiên nhiên - tất cả đều được thiết kế trong môi trường an toàn và sáng tạo.

Mùa thu không chỉ là thời điểm chuyển giao của đất trời, mà còn là cơ hội để bạn khởi đầu một hành trình mới - hành trình kết nối, chăm sóc và tận hưởng. Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas chính là nơi bắt đầu.