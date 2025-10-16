Tài tử Hàn Quốc nhắm mắt, toát mồ hôi khi ăn đuông dừa ở Việt Nam

Tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo, nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử châu Á" từ chương trình truyền hình thực tế Running Man, đã tham gia nhiều hoạt động để quảng bá bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao.

Bên cạnh việc gặp gỡ người hâm mộ, anh còn tham gia các sự kiện, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Khoảnh khắc khiến anh "toát mồ hôi" khi lần đầu tiên thử món đuông dừa - một đặc sản miền Tây khiến nhiều người thích thú.

Tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo bất ngờ trước món ăn độc lạ của Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video do YouTuber MisThy (TPHCM) đăng tải, nam diễn viên cùng đạo diễn Hàn Quốc Kim Sung-Hoon, diễn viên Hoàng Hà đã cùng nhau thưởng thức nhiều món Huế đặc sắc như: Nem lụi, gỏi mít non ăn kèm bánh tráng, bánh thập cẩm, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít, cơm lá sen và chè sen.

Nam diễn viên liên tục khen ngon và cho biết có nhiều hương vị lần đầu anh được thưởng thức. Gần cuối bữa ăn, ê-kíp chuẩn bị cho Lee Kwang Soo một bất ngờ khi đặt lên bàn món đuông dừa.

Món đuông dừa là một thử thách với nam diễn viên (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhìn thấy những con đuông dừa vẫn còn sống và ngọ nguậy trong bát nước mắm, nam diễn viên cho rằng đó không thể là món ăn. “Chúng vẫn cử động”, anh nói, giọng có phần hốt hoảng khi lần đầu nhìn thấy món ăn độc lạ của người Việt.

Để vượt qua sự e dè ban đầu, anh đã cùng đạo diễn Kim Sung-Hoon, MisThy và nữ diễn viên Hoàng Hà chơi một trò chơi. Cả nhóm sau đó lần lượt ăn đuông dừa. YouTuber MisThy giải thích, đây là loại ấu trùng được lấy trực tiếp từ cây dừa và hướng dẫn cách ăn đuông dừa cảm nhận được vị béo ngậy, nguyên bản nhất.

Nam diễn viên cùng đạo diễn Kim Sung-Hoon giật mình khi thấy người bạn Việt Nam ăn đuông dừa ngon lành (Ảnh: Chụp màn hình).

Lần lượt sau đó đến đạo diễn Kim Sung-Hoon, diễn viên Hoàng Hà thử món ăn này. Nam đạo diễn người Hàn cảm nhận món ăn này giống như sashimi (các loại hải sản thái lát mỏng, ăn sống). “Nếu đến Việt Nam, mọi người nên thử món này, không tệ đâu”, vị đạo diễn nói.

Là người cuối cùng trong nhóm, với sự trợ giúp của đạo diễn đồng hương, Lee Kwang Soo cũng lấy hết can đảm ăn đuông dừa.

Anh thể hiện biểu cảm hài hước sau đó nuốt chửng và không dám nhai. Nam diễn viên cho biết, anh đã hoàn thành “thử thách”, đó là trải nghiệm khó quên nhưng có lẽ anh không dám thử lại lần thứ hai.

Biểu cảm hài hước của tài tử Lee Kwang Soo khi ăn đuông dừa (Ảnh: Chụp màn hình).

Đuông dừa thuộc họ vòi voi, bộ cánh cứng phân bố rộng trên các vùng trồng dừa trong cả nước. Sau mùa sinh sản chúng thường chọn cây dừa sung sức, khoét ngọn rồi đẻ trứng vào.

Trứng nở ra ấu trùng và lớn dần nhờ ăn cổ hũ dừa đến khi xuyên thủng ngọn dừa. Những cây dừa có đọt bị thối ngã ngang, tàn lụi là những cây có nhiều đuông dừa “trú ẩn” nhất. Đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa nên bị nghiêm cấm nhân nuôi.

Đuông dừa chứa hàm lượng đạm và chất béo cao, được xem là món ăn “dưỡng sinh” trong dân gian, dù với nhiều người, chỉ cần nhìn thôi đã thấy… run.

Tại Việt Nam, món ăn này được xem như đặc sản với giá bán vào khoảng 500.000-800.000đồng/kg. Nhiều trang ẩm thực trên thế giới, xếp đuông dừa là một trong các món ăn kinh dị bậc nhất hành tinh.

Người dân miền Tây thường chế biến đuông dừa theo nhiều cách như: Ăn sống với nước mắm, nướng, hấp xôi, rang mặn…