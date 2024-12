Đoạn video ghi cảnh chiếc Boeing khi di chuyển trên đường băng ở Alaska (Mỹ) phải mặc chiếc áo phao dày nhằm chống chọi với nhiệt độ khắc nghiệt, thu hút gần 19 triệu lượt xem với lượng tương tác lớn.

Theo lời chia sẻ trong video, đó là loại áo khoác đặc biệt còn được ví như vỏ động cơ hay vỏ máy bay. Nó được thiết kế nhằm bảo vệ máy bay khỏi nhiệt độ hạ xuống rất sâu khoảng -60 độ C.

Vạch trần sự thật máy bay phải mặc áo phao dày khi bay tới nơi -60 độ C (Nguồn video: TikTok).

Trong một số bài viết đăng trên các trang không chính thống còn cung cấp thông tin về vai trò quan trọng của chiếc áo đặc biệt này giúp máy bay tránh khỏi cái lạnh khắc nghiệt ở Alaska nhằm hoạt động an toàn và hiệu quả.

"Đây là chiếc áo nhằm ngăn ngừa hỏng động cơ và thiết bị điện tử bên trong, giảm nguy cơ nhiên liệu bị đóng băng, giảm thiểu ăn mòn và duy trì chức năng của hệ thống trên máy bay", một bài đăng của Explaining Everythings chia sẻ trên Instagram thu hút lượng lớn người xem và bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những chiếc áo khoác này là thiết kế rất vô lý.

Simon Calder, phóng viên du lịch của tờ The Independent (Anh) nhận định, đây là sản phẩm giả mạo không thể có thật.

Hình ảnh máy bay phải mặc áo khoác dày để chống chọi nhiệt độ âm hàng chục độ C chỉ là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Independent).

"Máy bay không giống như con người. Nó không cần bất cứ loại quần áo đặc biệt nào để đối phó với nhiệt độ cực thấp. Chúng thường bay ở độ cao khoảng 12.000m, nơi có mức nhiệt bên ngoài từ -50 độ C tới -60 độ C. Thậm chí, máy bay vẫn có thể hoạt động bình thường ở nhiệt độ -75 độ C mà không gặp phải sự cố nào", phóng viên Simon nói.

Trong khi đó theo tờ Air Canada, máy bay được thiết kế để chịu được nhiệt độ lạnh trung bình khoảng -57 độ C.

Sau đó, nhiều bài viết cũng xác nhận hình ảnh máy bay mặc áo khoác trong video thực ra chỉ là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra.

Tạp chí enRoute của một hãng hàng không tại Australia cho biết, những hình ảnh trên chỉ là sản phẩm quảng cáo nằm trong chiến dịch marketing của hãng.

Theo các chuyên gia, máy bay có thể hoạt động tốt dưới điều kiện nhiệt độ thấp. Thậm chí, không khí lạnh giúp tạo lực nâng lớn hơn, làm động cơ hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ lạnh khắc nghiệt có thể gây ra nhiều vấn đề cho máy bay khi chúng hoạt động ở mặt đất.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết, các máy bay thương mại khi tới Alaska vào mùa đông cần tuân thủ các quy trình khởi động.

"Cần làm ấm máy bay trước khi cất cánh ở Alaska là điều cần thiết. Sử dụng nhà chứa máy bay để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, các phi công cần mặc ấm, làm nóng động cơ trước khi khởi hành, mang theo bộ dụng cụ cứu hộ", đại diện của FAA nói.

Theo các chuyên gia, máy bay có thể hoạt động tốt dưới điều kiện nhiệt độ thấp do không khí lạnh giúp tạo lực nâng lớn hơn (Ảnh minh họa: Unsplash).

Ngược lại, nhiệt độ tăng lại là yếu tố khiến máy bay khó cất cánh, tạo ra thách thức với ngành hàng không dân dụng.

"Lực nâng phụ thuộc vào một số yếu tố. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhiệt độ của không khí. Khi không khí nóng lên, nó sẽ nở ra. Do đó số lượng phân tử có sẵn để đẩy máy bay lên sẽ giảm đi. Lực nâng của máy bay sẽ giảm 1% khi nhiệt độ tăng 3 độ C", Paul Williams, Giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading ở Anh, cho biết.

Cũng theo vị giáo sư này, đó là lý do khiến nhiệt độ cực cao khiến máy bay khó cất cánh. Thậm chí, ở một số điều kiện rất khắc nghiệt (quá nóng), việc máy bay cất cánh có thể trở thành điều bất khả thi.