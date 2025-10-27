Sôi động lễ hội vang WineFest 2025 ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Công ty Đa Lộc cùng đối tác tổ chức lễ hội WineFest 2025 với chủ đề “Thirty Years Of Passion, Uncorking Our Thanks” (Ba mươi năm đam mê - Mở chai tri ân).

Sự kiện đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu rượu vang tại Việt Nam, quy tụ hàng trăm đối tác, khách hàng trong và ngoài nước đến dự.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc điều hành Công ty Đa Lộc - cho biết WineFest không đơn thuần là một lễ hội rượu vang mà còn là một không gian kết nối dành cho những người yêu vang thực thụ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc điều hành Công ty Đa Lộc (Ảnh: BTC).

Bà Hoa cho biết, tại đây, người tham dự có cơ hội trải nghiệm chân thực nhất tinh hoa của rượu vang, từ hương vị tự nhiên, phong cách thưởng thức, đến kiến thức chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế. “WineFest không chỉ là nơi thưởng thức rượu vang, mà còn là hành trình khám phá văn hóa và kỹ thuật rượu vang ở đẳng cấp cao nhất”, bà nhấn mạnh.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 280 dòng vang đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 5 châu lục có truyền thống làm vang lâu đời, cùng sự góp mặt của hơn 30 chuyên gia quốc tế - những người kế thừa nghệ thuật làm vang qua nhiều thế hệ.

Đây là dịp để những người yêu vang Việt Nam được gặp gỡ, giao lưu, và học hỏi trực tiếp từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

“Chúng tôi mong WineFest sẽ trở thành cầu nối giữa người yêu vang Việt Nam và các nhà làm vang quốc tế, để mỗi ly vang được thưởng thức đều chứa đựng câu chuyện và niềm đam mê thực sự”, bà Hoa nhấn mạnh.

Ba thập kỷ qua, từ một doanh nghiệp nhỏ nổi bật trong lĩnh vực còn xa lạ, Đa Lộc đã trở thành nhà nhập khẩu và phân phối rượu vang hàng đầu Việt Nam, với hệ thống cửa hàng phủ khắp cả nước.

Ông Lincoln Vũ, Chuyên gia rượu vang toàn quốc của Công ty Đa Lộc - người phụ trách toàn bộ hoạt động sự kiện, quảng bá và đào tạo - cho rằng, thị trường rượu vang Việt Nam đang có những chuyển mình rõ rệt trong vài năm gần đây. Người tiêu dùng ngày càng am hiểu, tinh tế và cởi mở hơn khi lựa chọn rượu vang.

Để đáp ứng xu hướng mới, Đa Lộc đang điều chỉnh chiến lược phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng vang nổi tiếng, song song là những dòng vang trẻ trung, tươi mới từ thế giới mới, phù hợp với khẩu vị và khả năng chi trả của người Việt.

Ông Chris Morley, Tham tán Thương mại - Đại sứ quán Úc (Ảnh: BTC).

Có mặt tại sự kiện, ông Chris Morley, Tham tán Thương mại - Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, chia sẻ những năm gần đây đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của văn hóa rượu vang tại Việt Nam.

Sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch, với gần 20 triệu lượt khách quốc tế, cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng có thu nhập cao, đã tạo nên động lực lớn cho nhu cầu các sản phẩm cao cấp, nhất là rượu vang.

Ông Morley nhận định: “Người tiêu dùng Việt Nam không chỉ mua để thưởng thức, họ muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau thương hiệu, muốn được kết nối và chia sẻ niềm đam mê với rượu vang”.

“Việt Nam đang là một thị trường hấp dẫn hàng đầu đối với các nhà sản xuất rượu vang Úc, nếu không đến ngay bây giờ, chỉ vài năm nữa, thị trường này sẽ trở nên vô cùng cạnh tranh”, ông Morley khẳng định.

Ông Morley tin rằng trong tương lai, Úc sẽ trở thành người bạn thân thiết của Việt Nam trong thế giới rượu vang, khi ngày càng nhiều người Việt yêu thích, tin tưởng và lựa chọn các thương hiệu đến từ xứ sở chuột túi.

Ông Morley đánh giá cao vai trò của các nhà nhập khẩu và phân phối như Đa Lộc, khi đã góp phần đưa những thương hiệu rượu vang danh tiếng thế giới đến gần hơn với người Việt, đồng thời giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa và nghệ thuật thưởng vang.

Hàng trăm thực khách trong, ngoài nước đến dự sự kiện WineFest 2025 (Ảnh: BTC).

Ông Kevin Danet, Trợ lý giám đốc Bộ phận Ẩm thực và Đồ uống, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, chia sẻ rằng ông ấn tượng với quy mô và sự đa dạng của các quốc gia tham dự sự kiện lần này.

Theo ông, không khí tại đây mang lại cảm giác như một lễ hội ẩm thực quốc tế, nơi các nền văn hóa gặp gỡ và giao thoa thông qua những hương vị đặc sắc.

“Tôi đã khám phá ra rất nhiều quốc gia mà trước đây chưa từng có cơ hội tìm hiểu, và điều đó khiến tôi vô cùng thích thú”, ông Kevin Danet nói.

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Đa Lộc, ông Kevin cho biết hai bên đã đồng hành cùng nhau hơn 25 năm. Những sự kiện như thế này giúp củng cố thêm sự gắn kết và niềm tin giữa hai bên.

WineFest 2025 được tổ chức tại 3 khách sạn 5 sao, với không gian được thiết kế để tôn vinh hành trình 3 thập kỷ của Đa Lộc:

Hà Nội - Pan Pacific Hanoi (1 Thanh Niên, Ba Đình): Thứ 4 ngày 22/10, 14h-17h.

Đà Nẵng - Hilton Da Nang (50 Bạch Đằng, Hải Châu): Thứ 5 ngày 23/10, 14h-17h.

TPHCM - Pullman Saigon Centre (148 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh): Thứ 6 ngày 24/10, 14h-17h.

Từ những ngày đầu tiên năm 1995, khi thị trường rượu vang tại Việt Nam còn là một khái niệm xa lạ, Đa Lộc đã tiên phong đặt những viên gạch đầu tiên, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân trực tiếp nhập khẩu và phân phối rượu vang của các thương hiệu danh tiếng tại Việt Nam.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, với hệ thống bán lẻ trên 7 tỉnh thành, Đa Lộc không chỉ mang đến Việt Nam những thương hiệu rượu vang danh tiếng thế giới, mà còn góp phần xây dựng gu thưởng vang tinh tế. Mỗi chai vang được Đa Lộc giới thiệu là kết tinh của nghệ thuật, của đam mê và của niềm tin vào giá trị bền vững.