Samwonjung – Dấu ấn ẩm thực Hàn trong lòng phố cổ

Nhà hàng mang đến hương vị nướng nguyên bản với nguyên liệu tuyển chọn và công thức truyền thống từ Seoul. Không gian xanh ngọc trầm ấm tạo điểm hẹn cho những người yêu ẩm thực Hàn.

Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, con phố Nguyễn Quang Bích vẫn giữ cho mình nét bình yên, nơi những mái nhà cũ kể câu chuyện về thời gian và ký ức.

Trong không gian ấy, Samwonjung hiện lên với sắc xanh ngọc bích đặc trưng. Samwonjung mang đến cho thực khách Việt Nam hương vị truyền thống của xứ sở Kimchi.

Nhà hàng Samwonjung tại 20 Nguyễn Quang Bích (Ảnh: Samwonjung)

Khởi nguồn từ Hàn Quốc và sở hữu bề dày lịch sử gần 50 năm, Samwonjung là tiền thân của Samwon Garden - một trong những nhà hàng nướng nổi tiếng nhất Seoul.

Những năm tháng gìn giữ và phát triển ẩm thực đã tạo nên một thương hiệu mang đậm triết lý: tôn trọng nguyên bản, gìn giữ tinh thần truyền thống và truyền tải trọn vẹn giá trị văn hóa Hàn Quốc qua từng món ăn.

Với tâm huyết đưa trải nghiệm ẩm thực lên một tầm cao mới tại Việt Nam, Samwonjung lựa chọn con đường: giữ vững bản sắc của ẩm thực Hàn. Tất cả bắt đầu từ sự chọn lọc khắt khe trong nguyên liệu.

Từ những phần thịt bò tươi ngon đến các loại gia vị mang hơi thở truyền thống, mỗi yếu tố đều được đội ngũ bếp trưởng giàu kinh nghiệm xử lý cẩn trọng, nhằm tái hiện hương vị đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc.

Món ăn ngon, hấp dẫn, hương vị đặc trưng tại nhà hàng Samwonjung được lựa chọn kỹ càng từ nguyên liệu tươi ngon (Ảnh: Samwonjun).

Những món nướng của Samwonjung không chỉ nổi bật bởi hương thơm hay độ mềm mọng, mà còn bởi câu chuyện đằng sau từng thớ thịt được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Bếp trưởng không chỉ nấu bằng đôi tay, mà bằng cả những kiến thức, kinh nghiệm về ẩm thực Hàn. Bởi vậy, món ăn ở đây luôn có vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu, vị đậm đà của sự chỉn chu và chút ấm áp như bữa cơm gia đình.

Không gian nhà hàng được kết hợp giữa văn hóa Việt - Hàn (Ảnh: Samwonjung).

Samwonjung Nguyễn Quang Bích vì thế không chỉ là một nhà hàng, mà là nơi để thực khách tìm lại những phút tĩnh lặng giữa đô thị, nơi văn hóa Hàn Quốc hòa vào hơi thở Hà Nội một cách nhẹ nhàng nhưng đậm dấu ấn.

Với không gian mang nét cổ điển hòa quyện cùng sự ấm áp đặc trưng của kiến trúc Hàn, đây là điểm đến phù hợp cho các buổi họp mặt gia đình, những cuộc hẹn cuối tuần hay đơn giản là bữa ăn ấm áp trong ngày se lạnh.

Bữa ăn tại nhà hàng Samwonjung (Ảnh: Samwonjung).

“Ở Samwonjung, mỗi bữa ăn luôn được xem như một khoảnh khắc trân quý. Một dịp để kết nối, để cảm nhận và để nhớ. Bởi chúng tôi tin rằng, ẩm thực chỉ thật sự trọn vẹn khi chạm được vào cảm xúc”, đại diện Samwonjung chia sẻ.

Samwonjung

Cơ sở 1: Lô 08-TT4-KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Số điện thoại tại Việt Nam: (+84) 86 546 6946

Số điện thoại tại Hàn Quốc: (+82) 86 548 8548

Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Quang Bích, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Số điện thoại: (+84) 86 841 4266

Web: https://samwonjung.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/samwonjungnqb/