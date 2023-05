Sa Pa - "thiên đường" nghỉ mát không nên bỏ lỡ hè này

Tờ tạp chí nổi tiếng mô tả, Sa Pa là một thị trấn vùng cao yên bình, nổi tiếng với khung cảnh núi non hùng vỹ, thửa ruộng bậc thang choáng ngợp và cả những thác nước, cùng cung đường trekking đẹp mê mải. Song, mùa hè này đến đây, không chỉ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trời phú, du khách có cơ hội khám phá những sự kiện và lễ hội đặc sắc cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Khung cảnh thiên nhiên hè đặc sắc

Nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển và được bao bọc bởi những dãy núi hùng vỹ, thời tiết Sa Pa giữa mùa hè vẫn tươi mát và dễ chịu với nhiệt độ hơn 20 độ C. Nhất là tại đỉnh thiêng Fansipan, với độ cao 3.143m so với mực nước biển, nền nhiệt luôn ở mức dưới 20 độ C trong mùa hè. Đến đây vào ngày trời nhiều mây, nhiều du khách ngỡ như được bước đi giữa miền tiên cảnh với khung cảnh huyền ảo và nền nhiệt dưới 15 độ.

Sa Pa được mệnh danh là "xứ sở ngàn mây" bởi khung cảnh sương giăng lãng đãng trong thị trấn (Ảnh: Sun Group).

Mùa hè, Sa Pa cũng được khoác lên mình lớp áo sặc sỡ, tựa một tuyệt tác của người họa sĩ tài ba. Những thửa ruộng bậc thang đương mùa nước đổ khắp bản làng Tả Van, Tả Phìn và thung lũng Mường Hoa là sự kết hợp giữa sắc xanh tươi mới của mạ non và màu nâu xám lóng lánh nước tít tắp tận chân trời.

Không chịu kém phần, hồng leo, hồng cổ cũng bung nở rực rỡ, tô từng dải màu ngọt ngào từ trung tâm thị xã đến thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại Sun World Fansipan Legend, mời gọi thêm nhiều vườn hồng ngoại, rum trắng, cúc cánh bướm cùng nhau khoe sắc.

Còn dọc đường lên đỉnh Fansipan trong tháng 5, những bông hoa đỗ quyên - loài hoa quý của núi rừng Tây Bắc - nở muộn vẫn còn đang dệt sắc hồng, đỏ, vàng giữa núi rừng, làm say lòng người.

Đa dạng sự kiện và sản phẩm du lịch mới

Đến Sa Pa bất kỳ thời điểm nào trong hè này, du khách cũng dễ dàng cảm nhận sự náo nhiệt và sức hút bởi nhiều chương trình lễ hội, sự kiện diễn ra liên tục.

Lễ hội hoa hồng còn diễn ra từ nay đến hết hè, với chương trình diễu hành vào các ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị xã. Du khách sẽ không thể ngừng nhún nhảy trước các tiết mục trình diễn mãn nhãn và lưu lại bức ảnh ấn tượng trên những chiếc xe phủ đầy hoa tươi.

Hoa hồng leo bung nở tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, tô điểm cho lễ hội hoa hồng 2023 (Ảnh: Sun Group).

Riêng trong tháng 6, Sun World Fansipan Legend sẽ liên tiếp diễn ra những hoạt động văn hóa, tâm linh. Cụ thể là lễ Phật Đản tại quần thể tâm linh Fansipan ngày 2/6 với sự tham dự của những bậc lão thành, tăng ni, Phật tử hay lễ kỷ niệm quốc tế yoga lần thứ 9 và trình diễn yoga ngày 18/6.

Từ 17 đến 25/6, mùa giải vó ngựa trên mây cũng trở lại với 3 ngày thi đấu đầy kịch tính. Fashion show áo dài "Fansipan - Điểm đến đời người" sẽ được tổ chức ngày 25-26/6, với sự tham dự của 6 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, mang đến màn trình diễn mãn nhãn nơi đỉnh thiêng với chiếc áo dài 189m.

Mới đây, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách tới Sa Pa nói chung và Fansipan nói riêng, khu du lịch đã khánh thành và ra mắt 2 sản phẩm du lịch mới. Đó là không gian văn hóa Tây Bắc tại nhà ga đi cáp treo, nơi những nhóm nghệ nhân - người giữ hồn dân tộc và thế hệ trẻ của 5 dân tộc thiểu số tại Sa Pa cùng tề tựu, lên ý tưởng phục dựng các hình thái kiến trúc và bài trí truyền thống, giới thiệu tới du khách nét tinh hoa của tín ngưỡng, ẩm thực, nghề và sản phẩm thủ công, những điệu hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc mình.

Quần thể tâm linh Fansipan giờ đây hiện hữu đường ngắm hoa đỗ quyên ở độ cao 3.000-3.100m, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng loài hoa quý của núi rừng Tây Bắc ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết.

Đường hoa đỗ quyên đầu tiên tại Việt Nam khánh thành tại Fansipan tháng 5 này (Ảnh: Sun Group).

Nhiều khuyến mãi hấp dẫn

Hưởng ứng lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, hơn 70 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, vận tải trên địa bàn thị xã áp dụng các chương trình khuyến mãi lên tới 50%.

Trong đó, chỉ còn ít ngày nữa, du khách có thể tận hưởng ưu đãi tại Sun World Fansipan Legend giảm 120.000 đồng/vé cho du khách trong nước và quốc tế nói chung (không áp dụng thứ bảy, chủ nhật).

Còn riêng các tỉnh thành Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc được ưu đãi giá vé, còn 300.000 đồng/người.

Cũng trong dịp này, Sun World Fansipan Legend ra mắt dịch vụ Wow Pass, với độc quyền sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo và tàu hỏa leo núi nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ đợi.

Ngoài ra du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn nhẹ tại phòng chờ hạng sang VIP lounge. Giá dịch vụ Wow Pass là 500.000 đồng/người từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật, riêng thứ bảy và các ngày lễ, Tết là 700.000 đồng/người.

Hotel de la Coupole MGallery Sapa là khách sạn 5 sao với phong cách thiết kế sang trọng (Ảnh: Sun Group).

Nhiều khách sạn lớn như Châu Long, Hotel Dela Coupole MGallery, Sapa Garden Hotel, Sapa Paradise Hotel… có mức ưu đãi giá phòng hoặc giá ẩm thực từ 12% đến 30% vào từng thời điểm.

Hãng xe Interbus Line miễn phí vé cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãng xe Sao Việt giảm giá vé cho đoàn 12 khách trở lên. Chương trình ưu đãi của các hãng xe áp dụng cho các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ năm.

Bên cạnh tiết trời mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên đặc sắc, Sa Pa luôn làm mới mình và không ngừng tăng sức hút với những chương trình khuyến mãi, lễ hội, sự kiện rộn ràng đậm bản sắc. Cũng vì vậy mà mỗi mùa nắng vàng, nhiều người lại rủ nhau đến với Sa Pa, "kinh đô nghỉ dưỡng" giữa lòng Tây Bắc từ cả trăm năm trước.