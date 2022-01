Quy Nhơn nhiều lợi thế trở thành điểm du lịch đẳng cấp Châu Á

Điểm đến mới nổi của du lịch Việt Nam

Những năm gần đây, Quy Nhơn trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước. Cảnh quan nguyên sơ của Quy Nhơn đang trở thành nét mới lạ, đầy tiềm năng cho việc khai thác du lịch.

Là "thủ phủ du lịch" của Bình Định, thành phố Quy Nhơn sở hữu 72km đường bờ biển với cảnh quan tự nhiên đa dạng, di tích lịch sử - văn hóa đậm nét riêng, khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, ẩm thực phong phú... Tại thị trường đầy tiềm năng này, giai đoạn 2016 - 2019 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu từ du lịch.

Quy Nhơn hội đủ lợi thế trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp hàng đầu châu Á (Ảnh: Alex Phạm).

2 năm qua, trước ảnh hưởng chung của Covid-19, lượng khách đến Quy Nhơn tuy giảm nhưng đây vẫn là địa phương thu hút nhiều du khách so với các tỉnh, thành khác, góp mặt trên nhiều bài báo quốc tế và liên tiếp được bình chọn là điểm đến hấp dẫn, an toàn hàng đầu tại Đông Nam Á. Tháng 6/2020, thành phố biển Quy Nhơn lọt top 20 điểm "phượt bụi" tốt nhất do Hostelworld (Mỹ) bình chọn. Cũng trong năm 2020, thành phố này được vinh danh là một trong những điểm du lịch tốt nhất năm 2020 (bảng xếp hạng Hostelworld Mỹ), thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020) và lọt top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch theo bầu chọn của tạp chí CNBC. Quy Nhơn cũng đang nỗ lực để đón khách quốc tế trong tháng 01/2022, tích cực ứng dụng công nghệ với app "Du lịch Quy Nhơn - Bình Định" vừa ra mắt hồi giữa tháng 12/2021.

Đặc biệt, ngày 31/12/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định" do Ngân hàng thế giới tài trợ, tập trung vào xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cho toàn tỉnh. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ của tỉnh Bình Định nói chung cũng như TP. Quy Nhơn nói riêng theo hướng bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, Quy Nhơn - Bình Định cùng với Đà Lạt, Phú Quốc có sự phục hồi du lịch mạnh nhất cả nước trong tháng 6 - 7/2020. "Những người làm lữ hành chúng tôi tin rằng, bên cạnh lợi thế đang có vẻ đẹp biển, đảo, khi có thêm nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi, giải trí trong những năm tới, du lịch Quy Nhơn - Bình Định sẽ còn phát triển mạnh hơn", Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định nói.

Đánh giá về cơ hội của du lịch Quy Nhơn, PGS-TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia cho rằng: "Tầm nhìn phát triển của Quy Nhơn không chỉ là tầm nhìn khu vực Châu Á. Chúng ta đi sau, đuổi kịp và vượt lên với mục tiêu lớn lao là tầm nhìn toàn cầu."

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Quy Nhơn đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế biển, phát triển dịch vụ, du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Chỉ tiêu cụ thể là "đón trên 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng", theo ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn.

Cú bắt tay của các doanh nghiệp lớn

Sáng ngày 9/1, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn tư vấn Boston (Boston Consulting Group - BCG) và Tập đoàn Vietravel trong việc đồng hành xây dựng các chương trình thúc đẩy du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á.

Nhìn thấy tiềm năng từ Quy Nhơn, nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản, lữ hành và du lịch đã nhanh chóng rót vốn vào. Có thể kể đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, FLC Quy Nhơn, hay Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp sẽ giúp Quy Nhơn thu hút vốn đầu tư, cải thiện bộ mặt đô thị và thu hút dân cư.

Theo thông tin từ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định, trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã thu hút đầu tư với 68 dự án, tổng vốn thu hút đầu tư đạt 39.236,74 tỷ đồng (trong đó có 03 dự án FDI với tổng vốn thu hút 40,34 triệu USD). Thành phố Quy Nhơn dẫn đầu với 20 dự án mới.

Chia sẻ về các hoạt động nâng tầm du lịch phố biển, Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, đơn vị này luôn tích cực hợp tác với các doanh nghiệp đầu ngành trong và ngoài nước để cùng nâng cao tầm vóc của thương hiệu du lịch Quy Nhơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo đó, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng với UBND TP. Quy Nhơn và BCG đã ký thỏa thuận xây dựng đề án phát triển du lịch Quy Nhơn đến năm 2030 - tầm nhìn châu Á, tập trung hoạch định một chiến lược du lịch toàn diện, bền vững, an toàn với những giá trị khác biệt. Đề án sẽ chú trọng khẳng định tiềm năng và vị thế vốn có của Quy Nhơn tại thị trường trong nước, đồng thời xây dựng các giải pháp đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hàng đầu châu lục; đặc biệt khai phá tiềm năng trong phân khúc du lịch cao cấp; đảm bảo tăng trưởng du lịch song hành với phát triển bền vững kinh tế và xã hội.

Đồng thời, Tập đoàn Hưng Thịnh và Vietravel cũng đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. Cụ thể, đối với thị trường Quy Nhơn, hai bên sẽ cùng thực hiện các chương trình quảng bá, kết nối Quy Nhơn với các thị trường du lịch quốc tế giàu tiềm năng tại châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong… Từ đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Quy Nhơn vươn tầm châu Á, khẳng định tầm vóc của phố biển trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) và ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel (bên phải) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện (Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh).

Ngoài ra, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng quốc tế Pegasus, đây là những cơ sở giáo dục có kinh nghiệm, nguồn lực và thế mạnh lớn trong đào tạo toàn diện về dịch vụ du lịch tại miền Trung. Theo đó, Hưng Thịnh Land công bố tài trợ 100 tỷ đồng trong 3 năm. Nguồn kinh phí tài trợ này sẽ được dùng để hỗ trợ đào tạo, cung cấp 10.000 việc làm trong 5 năm cho lao động lĩnh vực du lịch của Bình Định, thông qua chương trình hợp tác giữa Hưng Thịnh và 2 trường nói trên.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á, đồng hành với thành phố trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch, hiện Tập đoàn Hưng Thịnh và các đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn đã và đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản quy mô tại đây, đóng góp tích cực vào hành trình thay đổi diện mạo phố biển. Đặc biệt, Tập đoàn Hưng Thịnh đang dành nhiều tâm huyết phát triển quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp quốc tế lên đến 1.000ha tại bán đảo Hải Giang, với tổng mức đầu tư giai đoạn một là hơn 47.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), trong đó đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng vào nhiều hạng mục ưu tiên của dự án.

"Hiệu ứng từ các dự án tiên phong của Tập đoàn Hưng Thịnh không chỉ đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển bền vững môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Đồng thời sự thành công của Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư cũng như dự án đến với tỉnh nhà giúp kinh tế của Bình Định phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.