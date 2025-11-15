Quy hoạch đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền Tây

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường. Đây được xem là đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền Tây.

Một góc Đầm Thị Tường (Ảnh: CTV).

Đầm Thị Tường (cách trung tâm tỉnh Cà Mau khoảng 40km) hiện thuộc địa bàn 4 xã: Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ. Trước đây, đầm giáp ranh 3 huyện của tỉnh Cà Mau (cũ).

Đầm Thị Tường có diện tích mặt nước khoảng 700ha, dài hơn 10km, rộng khoảng 2km, nơi hẹp nhất khoảng 800m. Đầm không sâu nhưng luôn giữ được mực nước trên dưới 1m. Đây được cho là dấu tích biển lùi và quá trình phù sa bồi đắp vùng bán đảo Cà Mau còn dang dở.

Hiện nay hai bên đầm chủ yếu cây lá mọc hoang, ít nhà dân cũng như các công trình được khai thác xung quanh.

Vị trí Đầm Thị Tường ở tỉnh Cà Mau (Ảnh: Google Maps).

Theo quy hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường có diện tích chung gần 2.000ha.

Mục tiêu mà tỉnh này hướng đến là khai thác các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng vùng sông nước Nam bộ trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, xây dựng tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ động thực vật trong đầm.

Cùng với đó kết hợp cải thiện điều kiện sống cho người dân, tạo cảnh quan môi trường, không gian du lịch, phát triển du lịch sinh thái theo hướng hài hòa và bền vững.

Tỉnh cũng mong muốn phát huy giá trị di tích lịch sử Khu căn cứ Tỉnh ủy Cà Mau tại ấp Xẻo Đước (gần Đầm Thị Tường) gắn với phát triển du lịch.

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy nằm gần với Đầm Thị Tường (Ảnh: H.H).

Khu vực Đầm Thị Tường cũng nằm trong tuyến du lịch Cà Mau - Đầm Thị Tường - Sông Đốc và Mũi Cà Mau.

Theo quy hoạch, trong khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường sẽ có các khu chức năng như: dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, mua sắm, du lịch cộng đồng,…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quy hoạch bến thuyền tại vị trí ngã 3 giao nhau giữa kênh xáng Thị Kẹo với sông Mỹ Bình. Bến thuyền có diện tích hơn 1ha, phục vụ nhu cầu đi lại và du ngoạn bằng đường thủy của du khách khi đến tham quan Đầm Thị Tường.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự báo đến năm 2030, Đầm Thị Tường sẽ đón khoảng 0,5 triệu lượt khách/năm và đến năm 2040 khoảng 1,2-1,5 triệu lượt khách/năm (sau khi đầu tư cơ bản hoàn thiện khu du lịch này).