Quy định giá vé tham quan "thiên hạ đệ nhất hùng quan" mức 70.000 đồng/lượt

Chiều 22/5, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua 22 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan, trên đỉnh đèo Hải Vân.

Di tích Hải Vân Quan nằm ở vị trí giáp ranh giữa thành phố Huế và Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mức thu phí áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt.

Nghị quyết quy định, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan di tích trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán cũng như một số dịp lễ trọng đại của đất nước và 2 thành phố Huế, Đà Nẵng.

Các đối tượng là người khuyết tật, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, trẻ em, học sinh, sinh viên, các tổ chức và cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác,… cũng được miễn, giảm phí khi tham quan di tích.

Theo lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Huế, di tích Hải Vân Quan có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, gắn với vương triều Nguyễn. Tuy nhiên, trong thời gian dài không được trùng tu, bảo tồn, di tích đã xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Sau thời gian thi công, từ ngày 1/8/2024, di tích Hải Vân Quan bắt đầu mở cửa miễn phí đón khách tham quan cho đến nay.

Hiện nay, di tích được áp dụng cơ chế quản lý luân phiên 3 năm một lần giữa Huế và Đà Nẵng. Theo phương án đã được 2 địa phương thống nhất, thành phố Huế sẽ quản lý trước, từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Huế cho biết, việc ban hành quy định mức thu phí tham quan Hải Vân Quan nhằm đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sửa chữa thường xuyên, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.