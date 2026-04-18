Quầy bò bía Hà Nội nổi tiếng vì ông chủ có phong cách lạ khi bán hàng

16h, anh Nguyễn Văn Thành thoăn thoắt làm món bò bía, không kịp nghỉ tay. Trước quầy hàng trên phố Yên Phụ (Hà Nội), dòng khách kiên nhẫn xếp hàng dài, chờ đến lượt mua.

Lượng khách quá đông khiến anh liên tục phải thông báo: “Hết bò bía rồi nhé, hết rồi em ơi…” để những người mới đến chủ động rời đi, tránh gây ùn tắc giao thông khu vực.

Mỗi ngày, anh Thành bán 300 chiếc bò bía từ 15h đến 23h

Khoảng 1 năm trở lại đây, anh bất ngờ nổi tiếng vì gương mặt nghiêm nghị và thói quen vừa cuốn bò bía vừa quan sát xung quanh khiến nhiều người tò mò.

"Tôi không nghĩ có một ngày quầy hàng trở nên nổi tiếng, bản thân nhận được sự yêu mến của khách hàng như thế này", anh Thành chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mỗi ngày bán 300 chiếc bò bía

Anh Thành quê ở Vĩnh Phúc (cũ), nay thuộc xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, anh từng bươn chải với nhiều công việc khác nhau, thậm chí có thời gian sang nước ngoài làm thợ xây.

Quán bò bía ở Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì phong cách lạ của chủ quán (Video: Trần Thành Công, Biên dựng: Cẩm Tiên).

Ở vùng quê yên bình nơi gia đình anh đang sống, mọi người tìm được bí quyết làm món bò bía nên truyền kinh nghiệm cho nhau. Mong muốn kiếm thêm thu nhập, người đàn ông học hỏi, làm thùng hàng đưa xuống Hà Nội bán.

"Thời gian đầu, việc buôn bán khó khăn vì chưa quen khách, sau đó số lượng tăng dần. Từ khi được mọi người biết đến, tôi bán 300 cuốn bò bía mỗi ngày", anh Thành nói.

Trước đây, anh mang theo thùng nhỏ đựng nguyên liệu, bán rong dọc đường Thanh Niên. Vài tháng trở lại đây, để việc kinh doanh ổn định hơn, người đàn ông thuê một góc nhỏ tại nhà dân trên phố Yên Phụ với chi phí 2,5 triệu đồng/tháng.

Dòng khách xếp hàng dài từ chiều đến tối để chờ mua bò bía

Hiện, người đàn ông bán 2 loại bò bía ngọt có giá 5.000 đồng và 10.000 đồng tuỳ theo kích thước.

Nói về món bò bía, ông chủ quầy hàng cho biết, nguyên liệu không có thịt bò như mọi người vẫn nghĩ. Tên gọi "bò bía" được đọc chệch từ “popiah” - cách gọi của người dân vùng Triều Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc).

Món ăn này được du nhập vào Việt Nam và các nước khác. Có 2 loại bò bía là bò bía ngọt và mặn. Với bò bía mặn, nguyên liệu có lạp xưởng, trứng, tôm khô... còn bò bía ngọt có dừa nạo sợi, thanh kẹo mạch nha giòn tan nằm bên trong lớp bánh tráng mềm.

Để kịp chuẩn bị hàng phục vụ khách, anh Thành dậy sớm, tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu trong suốt 5 tiếng.

Phần việc mất nhiều thời gian nhất là làm lớp vỏ cuốn bên ngoài. Anh cho bột mì vào chảo nóng, chờ vài phút rồi đổ ra đĩa. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm để lớp vỏ chín đều, không bị sém vàng.

"Chuẩn bị xong khoảng 1.000 chiếc bánh tráng, tôi phải bổ 30 quả dừa rồi bào phần cùi bên trong thành sợi nhỏ. Phần kẹo mạch nha, vừng đen đều được mua sẵn", anh nói thêm.

Trước khi anh mở quầy, nhiều khách hàng trong đó phần lớn là các bạn trẻ đã chờ đợi từ trước đó.

Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi 15-20 phút để mua được bò bía

Anh Thành thoăn thoắt trải các tấm bánh tráng mỏng, khéo léo đặt thanh kẹo mạch nha óng ánh lên trên, thêm những sợi dừa trắng đã nạo sẵn rồi rắc nhanh hạt vừng đen.

Đôi tay anh cuốn đều, siết nhẹ để các nguyên liệu quyện vào nhau tạo nên những cuốn bò bía gọn gàng, hấp dẫn.

"Đây là món dễ ăn, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Mỗi người thường mua 3-4 chiếc bò bía trở lên", anh cho biết.

Thói quen lạ khi bán hàng

Dù lượng khách đông, anh Thành luôn niềm nở, vui tính, sẵn sàng cho mọi người quay phim và chụp ảnh quá trình làm. Thỉnh thoảng, anh trò chuyện tếu táo khiến không khí thêm vui vẻ.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, trong lúc thoăn thoắt cuốn từng chiếc bò bía, ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn quan sát xung quanh như để giám sát.

"Đây chỉ là thói quen bình thường của cá nhân. Mọi người thường dừng xe máy mua hàng, tôi phải nhìn ra đường để quan sát phương tiện, đảm bảo an toàn tài sản cho khách", anh chia sẻ.

Món bò bía ngọt có nguyên liệu là thanh kẹo mạch nha, dừa bào sợi, vừng đen được bọc trong lớp bánh tráng

Phong cách vừa bán hàng vừa quan sát xung quanh của anh gây sốt trên mạng xã hội. Vợ con và hàng xóm ở quê bất ngờ khi người đàn ông bỗng nổi tiếng.

“Vợ con tôi cảm thấy tự hào vì công việc bình thường lại được mọi người quan tâm, yêu mến. Tôi tâm niệm phải làm bò bía thật ngon, phục vụ khách hàng chu đáo", anh cho hay.

Vợ chồng anh có 3 người con. Trong khi chồng bươn chải ở Thủ đô, người vợ ở nhà làm công nhân khu công nghiệp, lo quán xuyến việc gia đình. Quầy bò bía là nguồn thu nhập chính để trang trải việc học cho các con.

Được biết, anh Thành đã lập kênh cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do thời gian bán hàng bận rộn, anh không có thời gian để quay video thường xuyên. Những lúc rảnh rỗi, chủ quầy bò bía tranh thủ trả lời các câu hỏi của khách.

Anh Thành cho biết, bản thân và gia đình rất bất ngờ khi xe bán bò bía bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội

Biết tin anh chuyển về bán hàng trên phố Yên Phụ, nhiều khách hàng đã gắn bó lâu năm vẫn tìm đến, sẵn sàng xếp hàng.

Phương Thảo (sống tại Hà Nội) cùng bạn bè biết quầy bò bía của anh Thành qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi thưởng thức, thấy món ăn ngon, giá cả phải chăng, cô thường xuyên quay lại mua.

"Tuy thời gian chờ đợi lâu nhưng được thưởng thức món ăn ngon, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Lớp bánh mềm dai, quyện với vị ngọt của mạch nha và dừa béo bùi, ăn rất vừa miệng", Phương Thảo cho hay.

Còn chị Cẩm Nhung (sống ở Hà Nội) từng mua bò bía tại quầy của anh Thành khi cho con đi chơi hồ Tây cách đây 1 năm. Món ăn đơn giản, nguyên liệu không cầu kỳ nhưng con trai rất thích, nữ khách hàng thường xuyên quay lại mua mỗi khi có dịp đi qua.

"Biết tin anh Thành mở quầy tại vị trí cố định trên phố Yên Phụ, tôi muốn qua ủng hộ. Lượng khách đông phải xếp hàng gần 20 phút nhưng tôi vẫn vui vẻ. Anh luôn hoà nhã, niềm nở với mọi người dù làm việc luôn tay, không có thời gian nghỉ", chị Cẩm Nhung cho biết.