Quán ăn ở Hà Nội gây chú ý khi giảm giá cho khách gọi món... bằng tiếng Anh

“Lớp học” tiếng Anh giữa phố cổ

Tại quầy gọi món, không khó để bắt gặp những đoạn hội thoại ngắn bằng tiếng Anh giữa khách và nhân viên. Từ việc giới thiệu món ăn, hỏi về khẩu vị đến lựa chọn thực đơn, toàn bộ quá trình gọi món diễn ra như một tình huống giao tiếp thực tế.

Theo nhiều thực khách, điểm thú vị nhất tại đây nằm ở việc biến trải nghiệm ăn uống thành cơ hội thực hành ngôn ngữ.

Quán khoai tây nghiền giảm giá cho khách biết tiếng Anh gây sốt (Video: Lê Na - Nhật Hà).

Chị Minh Thư (SN 2005, Hà Nội) biết đến quán qua mạng xã hội, thích thú với mô hình này nên chị đã rủ bạn cùng đến trải nghiệm. “Đây là một cách khá thú vị để sử dụng tiếng Anh trong tình huống thực tế. Tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nên việc sử dụng như vậy vừa vui, vừa có thêm động lực, lại còn được giảm giá”, chị chia sẻ.

Theo chị Thư, chất lượng món ăn ở mức dễ ăn, điều khiến chị sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè lại nằm ở trải nghiệm. “Vừa được tiếp xúc tiếng Anh, vừa có ưu đãi nên mình vẫn sẽ giới thiệu cho mọi người thử”, chị nói thêm.

Khách quốc tế cũng đánh giá cao ý tưởng kết hợp này. Chị Yasmine (SN 2000, du khách Pháp) nhận xét: “Nếu chỉ học mà không có lý do để sử dụng thì rất khó duy trì. Ở đây, mọi người có môi trường để nói tiếng Anh nên sẽ được khuyến khích nhiều hơn".

Du khách gọi món và được tư vấn trực tiếp về các lựa chọn ngay tại quầy (Ảnh: Lê Na).

Giải thích về ý tưởng này, anh Gia Bảo (quản lý nhân sự của quán) cho biết chủ quán từng có thời gian dài học tập và sinh sống ở nước ngoài.

“Khoảng 80% khách của quán là khách quốc tế. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một môi trường để các bạn trẻ Việt Nam có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, gắn với trải nghiệm thực tế”, anh Bảo chia sẻ

Khách Tây tìm thấy hương vị quê nhà

Song song với mô hình trải nghiệm, yếu tố giúp quán giữ chân thực khách vẫn nằm ở món ăn. Thực đơn tại đây xoay quanh hai kiểu chế biến chính là khoai tây nướng nguyên vỏ và khoai nghiền, lấy cảm hứng từ ẩm thực Anh. Từ nền tảng này, quán phát triển thành phong cách riêng.

Các món bán chạy nhất gồm khoai tây thịt xông khói kèm kem chua và khoai tây sốt thịt băm ớt trong đó phần sốt được điều chỉnh để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt. Bên cạnh đó, quán cũng có các lựa chọn chay.

Điểm đặc biệt thu hút du khách quốc tế không chỉ nằm ở ý tưởng mà còn ở cảm giác gần gũi mà món ăn mang lại. Nếu với khách Việt, quán là một trải nghiệm mới, thì với nhiều du khách quốc tế, nơi đây lại gợi nhắc đến ẩm thực quê nhà.

Sau vài tháng ở châu Á, chị Yasmine (SN 2000, du khách Pháp) cho biết chị bắt đầu cảm thấy nhớ hương vị quen thuộc. “Chúng tôi đã ở châu Á một thời gian và ăn những món khác với khẩu vị thường ngày. Khi thấy khoai tây, tôi có cảm giác như trở về nhà nên quyết định vào thử”, chị chia sẻ.

Theo chị, món ăn tại quán gợi nhớ đến La Raclette - một món ăn mùa đông phổ biến tại Pháp với phô mai nóng chảy ăn kèm khoai tây.

Không ít du khách Anh cũng có chung cảm nhận. Chị Kelly (SN 1998, du khách Anh) cho biết chị tình cờ phát hiện quán khi đi ngang qua và quyết định quay lại ngay sau đó. “Khoai tây nướng là món chúng tôi ăn khá thường xuyên, nên khi ăn ở đây thấy rất quen thuộc”, chị Kelly nói.

Khoai tây thịt xông khói sốt kem chua - một trong những món bán chạy nhất được nhiều thực khách ưa chuộng (Ảnh: Quán cung cấp).

Bên cạnh khoai tây, các nguyên liệu như phô mai mozzarella hay phần sốt cũng được đánh giá là phù hợp với khẩu vị phương Tây.

Ngoài ra, mức giá tại quán cũng là điểm cộng. Giá dao động 40.000-100.000 đồng/món tùy theo khẩu phần được đánh giá là phù hợp với cả khách Việt lẫn du khách quốc tế.

“Giá ở đây khá rẻ, rẻ hơn so với nơi tôi sống. Việc ăn món kiểu Anh với mức giá như vậy là rất đáng thử”, chị Kelly nhận xét.

Theo quản lý quán, cơ sở tại Tống Duy Tân thường mở cửa từ khoảng từ 18h đến 1h sáng. Thời điểm đông khách nhất rơi vào khoảng 20h-21h, khi lượng khách du lịch và người trẻ đổ về khu phố cổ tăng cao.

Quán hoạt động theo mô hình ăn nhanh, khách gọi món tại quầy rồi chờ nhận đồ. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khu vực trước quầy thường xuyên trong tình trạng đông khách.

Tò mò trước những chia sẻ của thực khách, phóng viên quyết định trực tiếp trải nghiệm. Tại thời điểm ghi nhận, khu vực trước quầy khá đông, khách đứng chờ gọi món và trao đổi nhanh với nhân viên.

Không gian quán nhỏ, chủ yếu phục vụ theo hình thức mang đi. Vì vậy không thực sự phù hợp với những khách muốn ngồi lâu hoặc tìm một không gian thoải mái để trò chuyện.

Về hương vị, món khoai tây không quá cầu kỳ nhưng dễ ăn, khoai tây mềm kết hợp với phô mai và sốt tạo vị béo đậm. Các topping (phần thức ăn phủ bên trên) như thịt xông khói, sốt đậu hay kem chua giúp món ăn cân bằng, không gây cảm giác ngấy, phù hợp với những khách muốn thử một món ăn vặt dễ ăn, mang tính trải nghiệm nhanh.

Không gian nhỏ nhưng quán vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ thực đơn đa dạng cùng trải nghiệm ăn uống - giao tiếp thú vị.

Địa chỉ: 9 Tống Duy Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 18h-1h Giá tham khảo: 40.000-100.000 đồng/món

