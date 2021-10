Quảng Nam sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11

Dân trí Dự kiến, từ tháng 11/2021, Quảng Nam thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và chuyến bay thương mại tại các cơ sở du lịch được lựa chọn.

Ngày 29/10, ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam - cho hay, UBND tỉnh vừa họp bàn về phương án đón khách quốc tế đến Quảng Nam.

Quảng Nam dự kiến thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11 tới (Ảnh minh họa: CTV)

Theo đó, phương án đón khách quốc tế được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 11 năm nay), Quảng Nam thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn.

Quảng Nam lựa chọn các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế gồm phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (Casino, Sân golf); khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An; VinWonders Nam Hội An (khu vui chơi), Vinpearl Golf Nam Hội An (sân golf) và một số đơn vị vận chuyển.

Khách du lịch khi đến Quảng Nam có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ tại các khu, điểm và các đơn vị đã được lựa chọn phục vụ.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và quốc tế thường lệ.

Du khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày (trước mắt kết nối Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh).

Du khách quốc tế tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn khi dịch Covid-19 chưa bùng phát.

Tại tỉnh Quảng Nam, mở rộng lựa chọn các khu, điểm du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ đảm bảo điều kiện đón khách du lịch quốc tế, các khách sạn đã có quyết định thành lập khu cách ly đón người nhập cảnh.

Giai đoạn 3, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Đối với phương án này, khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài đến từ các thị trường du lịch trọng điểm, tiềm năng của Việt Nam có chứng nhận tiêm đủ liều loại vaccine phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận.

Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi một (đối với loại vaccine một mũi) đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh; hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19, thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 6 tháng.

Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ (tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm) trước khi lên máy bay. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD. Tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Để thực hiện việc đón khách quốc tế sau thời gian đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-10, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại các điều kiện, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trước khi tổ chức đón khách; trước mắt chọn một số khu, điểm du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện đón khách thí điểm.

Được biết, tỉnh Quảng Nam được Chính phủ chọn là một trong 5 địa phương thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11/2021.

Công Bính