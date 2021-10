Nam Phú Quốc và tầm nhìn đô thị thịnh vượng của tương lai

Dân trí Hội tụ những thế mạnh thiên nhiên tương đồng với Phuket và tầm nhìn phát triển theo bước Singapore, Nam Phú Quốc được dự đoán sẽ sớm trở thành tâm điểm phồn hoa của khu vực.

Sự trỗi dậy của vùng biển phía Nam

Ai từng đến đảo ngọc khoảng trước năm 2015, chắc khó lòng tưởng tượng nổi điểm đến tươi đẹp được ví như Maldives của Việt Nam khi ấy không có nổi một khách sạn 4 sao và lượng du khách chưa đạt mức 1 triệu. Nhưng đến năm 2020, khi du lịch toàn cầu đang gần như "đóng băng" vì Covid-19, Phú Quốc là điểm đến của 3,6 triệu khách du lịch.

Hình ảnh Bãi Kem ngập rác trước khi được tập đoàn Sun Group đầu tư.

Sự đổi thay rõ ràng nhất có thể thấy tại khu vực Nam đảo, với sự đầu tư bài bản của tập đoàn Sun Group. Bãi Kem ngập rác với mấy quán lá đơn sơ ngày nào giờ đã trở thành bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi tọa lạc những viên ngọc quý của du lịch nghỉ dưỡng thế giới do Sun Group xây dựng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay New World Phu Quoc Resort… Mũi Ông Đội hoang vu nay đã là điểm đến nghỉ dưỡng 5 sao với những căn biệt thự sang trọng ẩn mình giữa thiên nhiên. Và nơi bờ đá phía Tây núi Ra Đa, một "thị trấn Địa Trung Hải" đẹp hút hồn đang là địa điểm check-in "hot" nhất nhì Phú Quốc.

Hình ảnh Bãi Kem hiện tại (ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort).

Trước kia, đến Nam đảo, du khách chỉ có vài lựa chọn như tắm biển, ăn hải sản, câu mực đêm hay thăm thú nhà tù Phú Quốc. Bây giờ, Nam đảo ngập tràn khám phá: Cáp treo Hòn Thơm ngắm biển từ trên cao, Công viên nước Aquatopia, Tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park... Theo hé lộ mới nhất từ Sun Group, đầu năm 2022, dự kiến Hòn Thơm sẽ có thêm một công viên chủ đề mới, với những trò chơi cảm giác mạnh lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Điểm đến đầu tư tiềm lực

Cuộc "lột xác" ấn tượng của Nam đảo chỉ trong một thời gian ngắn không chỉ hấp dẫn du khách mà còn kéo theo sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư bất động sản (BĐS). Anh Trường Phong, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết: "Trước kia các nhà đầu tư còn e dè "có nên mua BĐS tại Nam Phú Quốc", khi nhìn những bãi biển ngập rác, nhà tranh mái lá san sát ở bãi Nam, bãi Nồm... và những con đường sình lầy ở An Thới đêm đến chỉ có đèn dầu leo lét, thì bây giờ câu chuyện là liệu có đủ tiềm lực để sở hữu một BĐS ở Nam Phú Quốc".

Nhìn vào những thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế lớn hội tụ tại đây như Marriott International, Accor Hotels hay Rosewood Hotel Group, chứng kiến hàng triệu lượt khách đổ về Sun World Hon Thom Nature Park mỗi năm, nhìn thấy sự nổi tiếng toàn cầu của các khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo với hàng loạt giải thưởng quốc tế, thậm chí trở thành điểm đến của tỷ phú thế giới như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay resort, giới đầu tư đã không còn bất cứ nghi ngại gì về tiềm năng thịnh vượng của vùng đất này.

Đón sóng đầu tư, Sun Group tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tỷ đô của mình bằng những dự án bất động sản dẫn dắt về xu hướng, đẳng cấp về thiết kế và thẩm mỹ đồng thời sở hữu những giá trị riêng chưa từng có. Khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi hay các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tọa lạc giữa tổ hợp Địa Trung Hải phóng khoáng, đang tạo nên những không gian sống hiện đại, hội tụ đầy đủ tiện nghi giữa lòng đảo Ngọc. Mới đây nhất, dự án "ngôi làng nhiệt đới" Sun Tropical Village - khu đô thị nghỉ dưỡng ở Bãi Kem vừa mới ra mắt đã lập tức dẫn đầu xu thế bất động sản wellness hiện đang là tâm điểm, giúp giải cơn khát của giới đầu tư với dòng sản phẩm second home "thế hệ mới" đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện, đề cao cá nhân hóa.

"Thị trấn Địa Trung Hải" tại bờ biển phía Tây Nam Phú Quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Liên Dung - Chủ tịch HĐQT Titan Group, chiến lược đầu tư "thâm canh" vào hệ sinh thái với 3 trụ cột du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp của Sun Group "đã chứng minh có khả năng đem đến sự "lột xác" toàn diện cho các vùng đất, biến những vùng đất "say ngủ" thức giấc và phát triển tương xứng với tiềm năng, giá trị của nó". Bà cũng nhận định rằng "Giới thượng lưu họ rất sành, rất tinh, không dễ gì để họ chốt căn chỉ sau một vài ngày tìm hiểu dự án. Chỉ có BĐS Sun Property (công ty thành viên của Sun Group) với uy tín, thương hiệu sẵn có, được bảo chứng tiềm năng từ chính hệ sinh thái "3 chân kiềng" quy mô của Sun Group mới khiến giới tinh hoa đặt trọn niềm tin".

Tương lai thịnh vượng được đoán trước

Với bức tranh đầy màu sắc sống động mà Sun Group đang dày công kiến tạo tại Nam đảo, một tương lai thịnh vượng, phồn hoa đang mở ra cho Nam Phú Quốc.

Ở đó, du khách và cư dân đô thị biển đảo sẽ được sống mỗi ngày như một ngày nghỉ dưỡng, trong những căn hộ hay biệt thự tiện nghi, tại những dự án dẫn đầu xu thế wellness. Đêm đến, thị trấn Địa Trung Hải sẽ là tâm điểm của sôi động và những cuộc vui bất tận, khi những dãy phố được nối dài bởi các cửa hàng sang trọng, những quán cafe lãng mạn hay những bar thời thượng... Show trình diễn Vortex sẽ thắp sáng một vùng Nam đảo, bằng câu chuyện kể của ánh sáng, lửa và nước. Cầu Hôn, tháp đồng hồ... sẽ làm nên những điểm check-in biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, đưa đảo Ngọc tiến xa hơn trên trường quốc tế.

Hộ chiếu vaccine được kỳ vọng sẽ hồi sinh du lịch tại Phú Quốc (Ảnh chụp tại công viên nước Aquatopia năm 2019).

Thêm vào đó, thời gian vừa qua, Phú Quốc tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý, khi là điểm đến đầu tiên được chọn thí điểm đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine tại Việt Nam. Điều này không chỉ mang đến cơ hội phục hồi cho Phú Quốc, mà còn một lần nữa minh chứng rằng, hòn đảo này đang nhận được sự quan tâm và đầu tư đặc biệt về mặt chính sách, sau khi đã từng là 1 trong 3 "ứng viên" có cơ hội thành đặc khu kinh tế, nơi áp dụng chính sách miễn visa cho khách quốc tế và mới đây nhất là trở thành "thành phố biển đảo" đầu tiên của Việt Nam.

"Điều này chắc chắn sẽ tạo ra thời cơ cho Phú Quốc bứt phá, phát triển mạnh mẽ so với những địa phương khác, tương xứng với tiềm năng, lợi thế riêng biệt của vùng đất này"- PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định. Ông cũng nhấn mạnh: "Phú Quốc hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành một Phuket hay Maldives mới của châu Á".

Trường Thịnh