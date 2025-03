Phú Quốc thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh, an toàn du lịch

Ngày 3/3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố quyết định thành lập Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự TP Phú Quốc.

Tổ công tác này gồm 97 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy từ các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang.

Tổ do Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang làm tổ trưởng; thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh làm tổ phó thường trực.

Tổ công tác sử dụng số điện thoại 0918 655 355 làm đường dây nóng, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Lê Văn Hận (thứ 3 từ phải qua trái) và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Ngọc Phúc (thứ 2 từ trái qua phải) tặng hoa chúc mừng tổ công tác (Ảnh: Tiến Dũng).

Tại buổi ra mắt tổ công tác, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, bố trí lực lượng, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TP, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, xử lý ngay tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

"Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, "bảo kê" cho tội phạm, làm mất an ninh trật tự ở Phú Quốc", đại tá Hận nhấn mạnh.

Thay mặt tổ công tác, Thượng tá Trương Sa My, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cam kết sẽ chủ động triển khai các phương án đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn TP Phú Quốc.

"Chúng tôi cam kết sẽ chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn xã hội, không để các tội phạm và tệ nạn xâm hại đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự bình yên của cộng đồng và hỗ trợ phát triển bền vững cho TP".

Ngay sau buổi lễ công bố quyết định thành lập, tổ công tác đã tiến hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP Phú Quốc, thể hiện tinh thần quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự trong mọi tình huống.