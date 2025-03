Phú Quốc đón vận hội APEC 2027: Cơ hội phát triển du lịch và bất động sản

Du lịch đảo ngọc sẽ phát triển từ APEC

Là "chủ nhà" của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 với nhiều hoạt động chính thức và bên lề, Phú Quốc sẽ tiếp đón hàng nghìn đại biểu, lãnh đạo cấp cao và doanh nhân từ 21 nền kinh tế lớn của thế giới.

Sự kiện quy tụ hàng nghìn đại biểu, lãnh đạo cấp cao và truyền thông quốc tế, được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng quảng bá mạnh mẽ, giúp hòn đảo này ghi dấu ấn sâu đậm trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Nhìn lại Đà Nẵng sau APEC 2017, thành phố này đã đón tới 6.000 phóng viên, mang hình ảnh du lịch biển miền Trung lan tỏa khắp thế giới. Theo ước tính của Viện Phát triển Gyeongbuk (Hàn Quốc), Hội nghị thượng đỉnh APEC có thể tạo ra hàng trăm triệu USD sản lượng và giá trị gia tăng, cùng hàng nghìn việc làm. Phú Quốc, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và chính sách miễn visa, có thể kỳ vọng vào những tác động tích cực tương tự.

Phú Quốc từ hòn đảo với dịch vụ bằng 0 nay trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" với hệ thống khu nghỉ 5 sao và những sản phẩm du lịch cao cấp (Ảnh: Lan Anh).

Những thượng khách tại hội nghị sẽ mục sở thị và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sự vươn mình của du lịch Phú Quốc. Khi suốt hơn 2 thập kỷ qua, cùng chính sách thu hút các nhà đầu tư, du lịch Phú Quốc đã lột xác.

Từ hòn đảo với dịch vụ du lịch bằng 0 vào năm 2014, Phú Quốc giờ đã có 484 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trong đó có đến gần 13.000 buồng phòng đạt 4-5 sao; những công trình nổi tiếng như Cầu Hôn, loạt show diễn độc đáo như Kiss Of The Sea, Symphony of The Sea và màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm.

Lễ khởi động các dự án phục vụ APEC 2027 ngày 14/3 cho thấy Phú Quốc được đầu tư mạnh mẽ từ hạ tầng không, thủy, bộ cho đến hạ tầng môi trường, viễn thông và các dự án quy mô, tạo sức bật cho phát triển du lịch dài hạn.

Nổi bật trong đó là Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng mới nhà ga quốc tế công suất 20 triệu khách, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ với 70 vị trí. Bên cạnh đó là Khu tổ hợp đa chức năng APEC với sức chứa tới 15.000 người, khu hỗn hợp tòa nhà biểu tượng 69 tầng kết hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và khu bến du thuyền.

Phối cảnh Khu Tổ hợp đa chức năng APEC (Ảnh: Lan Anh).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, nhận định: "Việc đầu tư cho APEC 2027 hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ sẽ là đòn bẩy để Phú Quốc tăng tốc về lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế. Đây sẽ là điều kiện cho Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về du lịch, tạo cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại".

Phú Quốc cũng đã đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách tới năm 2030, tăng gấp 4 lần so với 2024. Như vậy, nhu cầu về du lịch của hòn đảo cũng gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện cơ sở đón đầu làn sóng tăng trưởng.

Bất động sản Phú Quốc trước cơ hội vàng

Không nằm ngoài cuộc, thị trường bất động sản Phú Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây đang được tiếp sức bởi cú hích APEC 2027. Sự kiện sẽ làm gia tăng nhu cầu về cơ sở lưu trú cao cấp, không gian thương mại và dịch vụ, từ đó thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giá bất động sản và lợi nhuận từ khai thác vận hành tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới.

Kinh nghiệm từ Đà Nẵng sau APEC 2017 cho thấy thị trường bất động sản tại đây phát triển tích cực nhờ làn sóng đầu tư và nhu cầu du lịch tăng cao. Theo các chuyên gia, với nền tảng du lịch vững chắc và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Phú Quốc có tiềm năng đạt được mức tăng trưởng tương tự, thậm chí cao hơn.

Nam đảo Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng khi liên tục gia tăng những công trình biểu tượng, sản phẩm du lịch cao cấp (Ảnh: Lan Anh).

Khu vực Nam đảo đang có hàng loạt dự án hạ tầng giao thông nâng cấp tuyến đường tỉnh, cảng tàu quốc tế An Thới và những công trình lớn như Tổ hợp đa chức năng APEC, tòa tháp Khát Vọng tại Hòn Thơm, Quảng trường Bãi Đất Đỏ, Bệnh viện Mặt Trời và các tổ hợp vui chơi giải trí…

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, việc Phú Quốc chính thức công nhận đô thị loại I và tổ chức lễ khởi động các dự án phục vụ APEC 2027 tiếp tục gieo lên niềm tin và kỳ vọng to lớn của các nhà đầu tư bất động sản, nhà kinh doanh du lịch trong chặng đường tiếp theo của Phú Quốc.

Nhiều chuyên gia khẳng định, APEC 2027 mang đến cơ hội để Phú Quốc bứt phá, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch và kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này một cách bền vững, Phú Quốc còn nhiều việc cần làm, để giải quyết các thách thức về hạ tầng và môi trường, đồng thời phát huy tối đa những lợi thế độc đáo của mình.