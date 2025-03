Thanh niên cởi trần, tức giận đập phá sân bay vì bị lỡ chuyến

Vụ việc xảy ra vào ngày lễ Thánh Patrick 17/3, được một số người quay lại và đăng lên mạng xã hội. Trong video, một chàng trai khoảng 20 tuổi liên tục đập phá nhà ga trước sự chứng kiến của nhiều hành khách khác.

Bị lỡ chuyến, thanh niên tức giận đập phá sân bay (Video: Instagram @simpleflyingnews).

Đầu clip, nam thanh niên cởi trần, quấn khăn quanh cổ, che một phần khuôn mặt, kéo thiết bị khỏi quầy thủ tục rồi ném đi. Chưa dừng lại, anh tiếp tục quăng thêm một vật khác xa gần 10m trước khi chuyển sang đập phá ghế, bàn và ném đồ đạc lên không trung.

Thậm chí, trong cơn giận dữ, người này còn dừng lại để tạo dáng, giơ hai tay khoe cơ bắp trước ống kính máy quay.

Thanh niên làm hỏng nhiều thiết bị tại quầy làm thủ tục (Ảnh chụp màn hình).

Lực lượng an ninh sân bay sau đó đã can thiệp, khống chế và còng tay đối tượng này, theo tờ New York Post.

Cơ quan quản lý sân bay Dublin xác nhận: "Lực lượng cảnh sát sân bay đã phản ứng kịp thời với vụ việc tại Nhà ga số 1, dẫn đến việc một cá nhân bị bắt giữ. Hành khách này đã lỡ chuyến bay và sau đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sân bay của chúng tôi".

Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát quốc gia Ireland, thanh niên phá hoại ngoài 20 tuổi, đã bị truy tố về tội danh phá hoại tài sản.

Trong khi đập phá, người này thậm chí còn tạo dáng trước camera (Ảnh chụp màn hình).

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến hành vi phá hoại tại Nhà ga số 1, sân bay Dublin sáng nay. Đối tượng đã bị truy tố và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Dublin, phòng xử án số 2".

Phía sân bay Dublin viết trong thông báo: "Chúng tôi mong hệ thống tư pháp sẽ xử lý nghiêm minh và hy vọng không bao giờ phải gặp lại anh ta tại sân bay này lần nào nữa".