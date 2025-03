Suất cơm 90.000 đồng tại trạm dừng nghỉ Hải Dương gây tranh cãi

Ngày 30/3 trên một diễn đàn mạng xã hội, bài viết chia sẻ trải nghiệm của một vị khách khi dùng bữa tại trạm dừng nghỉ V52 Hải Dương (hướng Hải Phòng - Hà Nội), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vị khách có tên H.N. cho biết, vào trưa 29/3, anh dừng xe vào trạm để dùng bữa. Tại đây, anh được nhân viên hỏi chọn suất ăn nào. Có 2 mức giá để chọn bao gồm suất 50.000 đồng và 60.000 đồng.

Suất ăn tại trạm dừng nghỉ Hải Dương với giá 90.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chọn suất 60.000 đồng, khách được báo sẽ có cơm, rau, món mặn và canh. Suất ăn của khách gồm một đĩa thịt kho tàu, rau muống luộc, canh, bát cà muối và cơm. Tuy nhiên khi ra thanh toán tiền tại quầy thu ngân, vị khách bất ngờ khi số tiền là 90.000 đồng.

"Tôi ngạc nhiên vì mức giá do nhân viên quầy cơm báo lại chênh lệch so với quầy tính tiền. Ngày nào tôi cũng chạy chặng cao tốc và ăn ở các trạm dừng nghỉ ở Hưng Yên, Hải Phòng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu xảy ra vụ việc này. Tôi có thắc mắc với nhân viên nhưng vì không muốn đôi co nên đã thanh toán luôn", vị khách nói.

Cùng với đó, vị khách đã chia sẻ lại hình ảnh bữa cơm bình dân giá 90.000 đồng của mình. Bên dưới bài viết nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó phần lớn ý kiến cho rằng có thể mức giá này không bị coi là chặt chém, nhưng bị đắt hơn so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, một số vị khách thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc này cho biết, với kinh nghiệm của mình họ thường tới trạm dừng nghỉ ở Hải Phòng để ăn uống bởi có mức giá và chất lượng đồ ăn ổn định hơn.

Theo quản lý của trạm dừng nghỉ, cơ sở này có phân loại các món ăn và niêm yết giá để khách lựa chọn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi phóng viên Dân trí liên hệ, bà Phạm Huyền, quản lý khu vực ăn uống tại trạm thu phí V52 Hải Dương xác nhận vụ việc xảy ra tại đây vào ngày 29/3.

Tuy nhiên, bà Huyền cho biết, tại quầy cơm, thực khách có thể gọi ăn theo suất (50.000 đồng, 60.000 đồng) hoặc ăn theo các món tự chọn. Nếu ăn theo dạng tự chọn, giá đồ ăn bao gồm món rau 10.000 đồng, món mặn đồng giá 50.000 đồng hoặc 150.000 đồng (tùy theo từng loại).

Theo người quản lý, vị khách không gọi theo suất mà tới quầy lấy món ăn theo sở thích. Trên quầy có niêm yết giá để khách nắm bắt số tiền phù hợp. Khi thanh toán, vị khách H.N. có thắc mắc và được nhân viên nói rằng có thể quay lại đổi thành suất 60.000 đồng.

"Nếu khách ăn suất 60.000 đồng sẽ có lượng thịt ít hơn và không gồm món cà muối. Tuy nhiên vị khách đã từ chối đề nghị của chúng tôi và chuyển tiền bình thường. Tôi cũng bất ngờ trước phản ánh của khách trên mạng xã hội", bà Huyền nói.

Khi nhận được phản hồi này, vị khách H.N. khá bất bình vì cho rằng đơn vị cung cấp dịch vụ đã đưa thông tin thiếu chính xác.

"Khi vào quầy, nhân viên có hỏi rõ tôi muốn ăn suất 50.000 đồng hay 60.000 đồng, không đề cập tới việc món tự chọn thế nào. Lúc thanh toán tôi có thắc mắc, nhân viên cũng không hề hỏi lại khách muốn thay đổi hay không. Tôi sẵn lòng đối chứng nếu thông tin cung cấp sai lệch", vị khách lên tiếng.

Một trải nghiệm của người dùng khi ăn tại trạm dừng nghỉ V52 và chia sẻ trên Tripadvisor (Ảnh: Tripadvisor).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, đây không phải lần đầu tiên trạm dừng nghỉ này bị phản ánh về chất lượng đồ ăn.

Trên Tripadvisor, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới với hàng trăm triệu lượt người dùng, trạm dừng nghỉ V52 nhận đánh giá 2,7 sao, trong đó nhiều ý kiến người dùng cho rằng chất lượng đồ ăn tại đây là điều khiến họ không muốn quay lại.

"Đồ ăn quá tệ"; "Mức giá cao hơn ở các nơi khác, nhân viên cũng không thân thiện"... là các bình luận của khách để lại.