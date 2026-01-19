Phan Đinh Tùng trải nghiệm xẻ cá ngừ 234kg tại Hatoyama

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện "Xẻ cá ngừ Nhật Bản - Chúc hạnh phúc và thịnh vượng", đánh dấu lần xẻ cá thứ 101 của thương hiệu này, thu hút sự quan tâm của những người yêu ẩm thực tại Hà Nội.

Cột mốc mới: Cá ngừ vây xanh 234kg từ Nhật Bản

Tâm điểm của sự kiện là màn giới thiệu cá ngừ vây xanh Nhật Bản có khối lượng 234kg. Theo đại diện Hatoyama, đây là con cá ngừ có kích thước lớn nhất từ trước tới nay được nhập khẩu và phục vụ tại hệ thống nhà hàng.

Cần tới 8 đầu bếp khỏe mạnh để có thể mang cá ngừ vây xanh Nhật Bản 234kg lên sân khấu (Ảnh: Hatoyama).

Để đưa được con cá này về Việt Nam, Hatoyama đã thực hiện quy trình vận chuyển đường hàng không nghiêm ngặt trong vòng 24 giờ. Theo đó, chỉ trong vòng chưa tới 1 ngày, cá được vận chuyển từ Nhật Bản về Hatoyama. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng thịt, độ tươi và màu sắc đặc trưng được giữ nguyên bản như tại các chợ cá trứ danh của đất nước mặt trời mọc.

Con số 234kg được giới chuyên môn đánh giá cao, tiệm cận với trọng lượng của chú cá 243kg (trị giá hơn 80 tỷ đồng) vừa xuất hiện trong phiên đấu giá đầu năm ở Nhật Bản. Việc Hatoyama sở hữu nguyên liệu này cho thấy nỗ lực nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh con cá 234kg trên sân khấu (Ảnh: Hatoyama).

Ca sĩ Phan Đinh Tùng thử sức xẻ cá

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, nam ca sĩ đã trực tiếp trải nghiệm công đoạn tách đầu cá dưới sự hướng dẫn của Tổng bếp trưởng Kyo Nguyễn.

Cận cảnh ca sĩ Phan Đinh Tùng tập trung thực hiện thao tác xẻ cá (Ảnh: Hatoyama).

Đây là kỹ thuật đòi hỏi không chỉ lực cánh tay mạnh, mà còn phải có sự dứt khoát và chính xác để lưỡi dao đi qua lớp sụn dày, đảm bảo xương không bị nát và phần thịt vẫn giữ được thẩm mỹ.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và chạm tay vào một con cá ngừ vây xanh to lớn đến thế này ngay tại Việt Nam".

Trải nghiệm ẩm thực giới hạn

Nam ca sĩ bày tỏ sự ấn tượng về trải nghiệm xẻ thịt cá (Ảnh: Hatoyama).

Do đặc thù của cá ngừ vây xanh tự nhiên, số lượng các phần thịt thượng hạng (Otoro, Chutoro) là hữu hạn. Sự kiện là dịp để những thực khách yêu thích ẩm thực Nhật Bản trải nghiệm hương vị cá ngừ ở trạng thái tươi ngon, đồng thời khẳng định “gu” thưởng thức tinh tế của mình.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://hatoyama.vn