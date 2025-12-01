Palado Hotel - Khách sạn hướng biển sang trọng tại Mũi Né

Những điểm nhấn độc đáo tại Palado Hotel Mui Ne

Palado Hotel Mui Ne là một trong những khách sạn hàng đầu tại Mũi Né, mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng với kiến trúc hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, khách sạn sở hữu tầm nhìn hướng biển, nơi du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận hương muối mặn và ngắm ánh nắng rực rỡ trên đại dương.

Mặt tiền khách sạn Palado Hotel Mũi Né với kiến trúc sang trọng (Ảnh: Palado Hotel).

Với 72 phòng nghỉ đa dạng, hồ bơi vô cực hướng biển, spa chuyên nghiệp, nhà hàng Á - Âu, hầm rượu vang độc đáo và khuôn viên cà phê sân thượng, Palado Hotel mang đến trải nghiệm toàn diện từ lưu trú, ẩm thực, thư giãn đến khám phá văn hóa địa phương. Đây là điểm đến phù hợp cho kỳ nghỉ dưỡng, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và sự tiện nghi đẳng cấp tại Mũi Né.

Các loại phòng nghỉ tại Palado Hotel

Nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, Palado Hotel đã mang đến hệ thống 72 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế cùng tiện nghi đầy đủ. Qua đó có thể cam kết đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng từ cá nhân cho đến cặp đôi và gia đình. Dưới đây là các loại phòng nghỉ nổi bật tại Palado Hotel.

Standard Single Room: Phù hợp cho những khách du lịch đi một mình hoặc đi công tác. Phòng mang đến không gian ấm cúng, tiện nghi với thiết kế tối giản nhưng ấn tượng.

Standard Room: Đây là sự lựa chọn cho các cặp đôi hoặc những ai yêu thích sự tiện nghi, gọn gàng. Phòng có diện tích 20,5m² và được bố trí với gam màu dịu nhẹ, ánh sáng chan hòa đem đến cảm giác thư giãn.

Standard Sea View: có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Du khách có thể ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn và hòa mình vào nhịp sóng.

Superior Sea View: Với tầm nhìn hướng biển phòng cũng mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn. Phòng có diện tích 22,9m² và có đầy đủ tiện nghi.

Superior Triple Room: Với diện tích 23,6m² Superior Triple Room là lựa chọn thích hợp cho các gia đình hoặc nhóm nhỏ. Phòng cũng được trang bị rất đầy đủ những tiện nghi bao gồm tivi thông minh, điều hòa, wifi, két sắt, minibar,...

Ban công bán nguyệt với tầm nhìn hướng thẳng ra đại dương bao la (Ảnh: Palado Hotel).

Deluxe City View mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt với tầm nhìn hướng ra nhịp sống sôi động của Mũi Né. Với không gian rộng rãi, nội thất tinh tế cùng tầm nhìn ra thiên nhiên tạo nên bầu không khí thư giãn.

Master Sea View là hạng phòng cao cấp nhất tại khách sạn Palado. Master Sea View với diện tích 60,4m² mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao với ban công riêng hướng ra đại dương. Phòng được trang bị với nội thất sang trọng, đường nét tinh giản, tông màu thanh lịch.

Palado Hotel là điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Mũi Né. Khách sạn tạo dấu ấn với thiết kế tinh tế, tiện nghi hiện đại, tạo cảm giác thoải mái và riêng tư cho mọi du khách.

Thông tin liên hệ

Palado Hotel Mui Ne

Địa chỉ: 98B Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Telephone: 0252.3556.565 | Sales: 0913.962.244 | Admin: 0915.520.285

Email: Sales@paladohotel.vn

Website: paladohotel.vn

Fanpage: Palado Hotel Mui Ne