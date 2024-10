Người dân tràn xuống lòng đường Phan Đình Phùng chụp ảnh mùa thu

Hà Nội đang bước vào những ngày giao mùa đẹp nhất trong năm. Từ đầu tháng 10, việc chia sẻ hình ảnh check-in thu Hà Nội trở thành một trào lưu trên các trang mạng xã hội, ai cũng ra đường dạo phố, ngồi cà phê với quyết tâm "phải có ảnh đăng Facebook".

Các điểm đến được yêu thích như phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Hồ Tây (quận Tây Hồ), Nhà thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm) và nhiều quán cà phê vỉa hè ở phố cổ Hà Nội… luôn chật kín người.

Dọc tuyến phố Phan Đình Phùng đông đúc từ 7h. Cao điểm vào 10h, các địa điểm như: Cổng trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực di tích Cửa Bắc, đoạn ngã tư giao với đường Nguyễn Biểu… mọi người tập trung thành từng nhóm 5-7 người để chụp ảnh.

Đi bộ gần 1 tiếng dọc tuyến phố này, Mai Trang (23 tuổi, Cầu Giấy) vẫn không tìm được góc chụp ưng ý vì góc nào cũng vướng người. "Mỗi gốc cây hay một xe hoa có cả chục người đợi chụp ảnh, xe máy thì đỗ tràn lan vỉa hè", Trang nói.

Các "nàng thơ" ùa xuống lòng đường để chụp được bức ảnh ưng ý. Đường phố Hà Nội những ngày này đông người qua lại, ngoài các phương tiện di chuyển của người dân còn có xe chở khách tham quan du lịch, vào các khung giờ cao điểm gây ùn tắc kéo dài.

Lều thay đồ công cộng đặt trên vỉa hè phục vụ những bạn trẻ trong buổi chụp thay vài bộ trang phục khác nhau.

Đường Phan Đình Phùng xuất hiện nhiều bãi trông xe tự phát, gánh hàng hoa, quầy bán cốm xanh. Bùng nổ các dịch vụ trang điểm, cho thuê váy áo, thang mini, quán nước...

Theo khảo sát, giá chụp ảnh tại đây dao động 800.000-1.200.000 đồng/bộ, 200 bức ảnh gốc chưa chọn lọc và chỉnh sửa. Giá này thay đổi tùy đối tượng khách già hay trẻ, với nhóm bạn trẻ, giá chụp ảnh sẽ cao hơn.

Xôi cốm, thức quà thu Hà Nội bất cứ ai cũng muốn thử một lần. Du khách có thể tìm mua xôi cốm ở những gánh hàng rong quanh phố cổ Hà Nội đoạn đầu đường Phan Đình Phùng, phố Lý Quốc Sư…

Khoảng 2m lại có một xe hoa tươi tấp nập người mua bán. Một số loại hoa được ưa chuộng như: Hoa sen trắng, cúc họa mi, hoa baby… mức giá khoảng 150.000 đồng/bó. Khi mua hoa, khách được mượn năm bó hoa bất kì để chụp ảnh. Ngoài ra, giá thuê khoảng 50.000 đồng/bó hoa.

Nhiều bạn trẻ cho biết, việc chụp được một bức ảnh ưng ý khiến bản thân cảm thấy "vui vẻ cả ngày". Khi đăng lên mạng xã hội thường nhận được nhiều lời khen, hoặc đơn giản là không bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp mà mọi người trong thành phố ai cũng đang tận hưởng.

Khu vực phố đi bộ Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) cũng tập nập du khách đến chụp ảnh cùng các tiểu cảnh chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), kỷ niệm 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình".

Người dân được tự do chụp ảnh, giao lưu tại nơi công cộng. Song du khách cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh, tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an toàn giao thông.