Người đàn ông Cần Thơ biến bãi sậy thành vườn hướng dương "vạn người mê"

Gần nửa tháng nay, vườn hoa hướng dương toạ lạc ở Khu dân cư Hồng Loan 5C thuộc phường Cái Răng (TP Cần Thơ) đang là địa điểm thu hút giới trẻ đến check-in. Với diện tích rộng hơn 1ha với hàng nghìn gốc hoa hướng dương được chủ vườn trồng theo hàng nhưng vẫn tạo khoảng cách vừa vặn cho du khách tham quan, thoả sức tạo dáng chụp ảnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vườn hoa hướng dương thuộc sở hữu của anh Nguyễn Minh Tào (SN 1983, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ). Anh Tào cho biết, bãi đất này trước đây là lau sậy, hơn 2 tháng trước, anh được cho mượn đất cải tạo, xử lý để xuống giống hoa hướng dương. Điểm đặc biệt của loại hướng dương này là có kích thước khá lớn, khi trưởng thành, cây đạt chiều cao lên đến 2m.

Sau 2 tháng vun trồng, vườn hướng dương của anh Tào đã đồng loạt trổ hoa. Dịp lễ 30/4-1/5 vừa rồi anh chính thức mở cửa đón khách tham quan. Anh thu giá vé 50.000 đồng/người, khách tham quan có thể vào chụp ảnh nhiều lần trong suốt mùa hoa nở, đồng thời miễn phí đối với trẻ em.

Bên cạnh tạo sản phẩm du lịch mới mẻ, mục đích chính trồng hướng dương của anh Tào là lấy hạt để ép tinh dầu phục vụ cho chăm sóc da, làm đẹp, thư giãn.

"Loại hướng dương này ngoài lấy hạt khô để ăn còn có thể ép lạnh, lượng dầu lấy được dùng tại các spa. Đợi hoa tàn, tôi sẽ thu gom và ép thành dầu để thương mại hoá", anh Tào chia sẻ.

Bãi đất lau sậy vắng người ngày nào bỗng chốc đông đúc vì có vườn hoa cho giới trẻ thoả sức "sống ảo".

Phương Thảo (19 tuổi, TP Cần Thơ) tạo dáng chụp ảnh với hoa hướng dương. Cô nàng cho biết, qua mạng xã hội cô biết có một vườn hoa hướng dương đang "hot" ở Cần Thơ nên rủ bạn đến tham quan, chụp hình. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái trẻ thấy những cây hoa hướng dương cao vượt đầu người.

Do màu sắc hoa hướng dương khá nổi bật nên các cô gái thường chọn trang phục màu sắc trung tính, ưu tiên gam màu trắng, xanh nhạt, nâu... để hình ảnh không bị rối mắt.

Hiện tại mỗi ngày vườn hướng dương của anh Tào đón vài chục lượt khách. Thời điểm du khách đến tham quan nhiều nhất vào sáng sớm hoặc trước hoàng hôn.

Vườn hướng dương của anh Tào nằm gần cầu Cái Nai nếu đi từ hướng quốc lộ 1.