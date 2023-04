Người dân lên tiếng về khu chợ "rẻ nhất Việt Nam", 30.000 đồng "ăn sập chợ"

Theo Anh Văn chia sẻ, đây là khu chợ "rẻ nhất Việt Nam" mà anh từng trải nghiệm. Cụ thể, bánh căn được bán với giá 500 đồng/cái, bánh ướt 3.000 đồng/đĩa, bánh canh 5.000/tô, chè 3.000 đồng/ly…

Trước mức giá này, anh có thể ăn "từ đầu đến cuối chợ" chỉ mất 34.000 đồng. Khoảng 4h sáng, các tiểu thương sẽ dọn ra bán các món ăn sáng. Mỗi ngày, họ chỉ lời (lãi) khoảng vài chục nghìn đồng.

Để thêm "topping", chàng trai này đã mua khoảng 6.000 đồng tiền mực cho vào bánh căn. Anh cũng thử các món khác tại chợ Giai Sơn như bánh ướt, xôi, chè… Theo chia sẻ, các món ăn này khá đầy đặn, hương vị thơm ngon, chuẩn vị miền Trung.

Tiktoker cho rằng khu chợ tại Phú Yên đang có giá rẻ nhất Việt Nam (Ảnh: Ngọc Ngân).

Không chỉ trải nghiệm ở huyện Tuy An, chàng trai 25 tuổi đã thực hiện video review tại TP Tuy Hòa và đĩa bánh bèo chỉ khoảng 10.000 đồng, cháo vịt 20.000 đồng đầy đặn thịt. Giá tại trung tâm thành phố và huyện chỉ chênh lệch từ 3.000-5.000 đồng/món.

Ngay khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức giá "rẻ không tưởng" của các món ăn. Tuy nhiên, một số người cũng thể hiện sự nghi ngờ trước thông tin về mà TikToker chia sẻ.

Những chiếc bánh xèo có giá vài nghìn đồng đủ cho một buổi ăn sáng (Ảnh: Ngọc Ngân).

Chị Lê Thị Duyên (SN 1991, ngụ Phú Yên) cho biết đây là mức giá "hoàn toàn có thật" ở các khu chợ địa phương. Mỗi buổi sáng, chị đều đi chợ Hòa Xuân (huyện Đông Hòa), chợ An Phú và An Chấn (huyện Tuy An) và chợ Phong Niên (huyện Phú Hòa), mức giá cũng tương tự.

Món đặc sản bánh canh chả cá có giá từ 5.000-10.000 đồng, tùy theo các món ăn kèm mà khách lựa chọn. Bánh cuốn bao gồm bún, rau, giá, tôm hoặc thịt, chấm với nước sốt đậu phộng có giá khoảng 6.000-7.000 đồng. Hoặc, khách chỉ cần bỏ khoảng 5.000 đồng có thể thưởng thức bún mắm nêm, kèm rau, xoài chua.

Nếu ăn sáng xong, bạn có thể thử qua tráng miệng như xu xoa, ly sâm nam, chè… với giá từ 3.000-5.000 đồng. "Dù bạn là khách du lịch hay dân địa phương, mức giá này vẫn không đổi" - chị Duyên cho biết.

Đĩa bánh bèo thơm ngon với giá chỉ từ 5.000 đồng (Ảnh: Ngọc Ngân).

So với nhiều tỉnh, thành khác, các khu chợ dân sinh tại Phú Yên có mức giá khá rẻ, phù hợp với người dân. Theo dân địa phương, giá ăn sáng tại đây phù hợp với dân lao động.