Phiên chợ làng biển Tân Thành, điểm đến cuối tuần ở Hội An

Điểm đến nổi bật ở vùng ven biển Hội An

Chợ phiên làng chài Tân Thành ra đời từ cuối tháng 9/2020 trong giai đoạn đầu du lịch Hội An vắng vẻ, trầm lắng do dịch Covid-19; người dân và các doanh nghiệp du lịch Hội An muốn tạo một luồng sinh khí mới vừa là điểm đến cho du khách vui chơi ban ngày, vừa "nhóm lửa" phục hồi du lịch.

Chợ phiên làng chài Tân Thành tại phường Cẩm An, Hội An thường tổ chức vào các ngày cuối tuần (Ảnh: Ngô Linh).

Với phương châm "bán chứ không buôn", hàng hóa trao đổi tại chợ phần lớn là hàng thanh lý, đồ cũ, đồ nhà làm, đặc sản địa phương; trong đó, đồ dùng cũ chiếm hơn một nửa. Đối tượng tham gia chủ yếu là các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch đang sinh sống và làm việc tại Hội An, kể cả người nước ngoài.

Đặc biệt, tại đây còn có một số hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như âm nhạc, ẩm thực đường phố, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tiếng Anh giữa trẻ em với người nước ngoài.

Đến nay, sau hàng chục lần tổ chức, phiên chợ ngày càng ấn tượng với du khách. Chợ phiên Tân Thành đã trở thành cái tên khá nổi trên bản đồ du lịch Hội An.

Hàng hóa trao đổi tại chợ phần lớn là hàng thanh lý, đồ cũ, đồ nhà làm, đặc sản địa phương (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Lê Quốc Việt - thành viên Ban tổ chức chợ phiên làng chài Tân Thành, thành công lớn nhất của phiên chợ chính là giá trị du lịch và giá trị xã hội đã được đánh thức, thể hiện qua sự chia sẻ cộng đồng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một sản phẩm du lịch mới lạ, góp phần phục hồi du lịch Hội An.

Có thể khẳng định, hiệu quả lan tỏa của phiên chợ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, mua bán đồ cũ mà đã trở thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Hoạt động đổi rác thải lấy quà được tổ chức tại làng chài Tân Thành (Ảnh: Ngô Linh).

Qua lời giới thiệu của bạn bè, gia đình anh Trần Hải Nam (du khách Hà Nội) đến tham quan chợ phiên làng chài Tân Thành. "Mình thực sự rất ngạc nhiên, ở đây nói chợ cũng đúng vì có mua có bán nhưng không xô bồ. Có thể nói đây gần như một điểm du lịch, một nơi để mọi người giao lưu, trao tặng nụ cười nhiều hơn", anh Hải Nam chia sẻ.

Từ phiên chợ đến hợp tác xã du lịch cộng đồng

Ngoài chợ phiên diễn ra hai ngày cuối tuần, ở làng chài Tân Thành còn có một nhà cộng đồng để tiểu thương giới thiệu và bán sản phẩm của mình trong tuần.

Bên cạnh đó, nhà cộng đồng còn là nơi tiếp nhận đóng góp các sản phẩm của nhà hảo tâm, từ sách, báo cũ đến áo, quần hay vật dụng cũ tặng những người cần đến hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành là nơi chú trọng phát triển du lịch theo hướng bền vững, có trách nhiệm. Bên cạnh các dịch vụ thiết yếu cho du khách như lưu trú, ẩm thực, spa, tắm biển, điểm đến này còn cung cấp nhiều trải nghiệm cộng đồng như giáo dục cộng đồng về du lịch xanh, du lịch tuần hoàn.

Khi đã phát triển thành thương hiệu cộng đồng, theo ông Việt, việc hình thành hợp tác xã du lịch cộng đồng sẽ thành hiện thực với những bước đi bài bản, bao gồm ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm điểm đến chung, hoạt động trải nghiệm, sử dụng chéo các dịch vụ.

Tháng 10/2021, Hợp tác xã du lịch Làng chài Tân Thành đã chính thức được cấp phép.

Tháng 1/2022, Dịch vụ du lịch cộng đồng Làng chài Tân Thành của Hợp tác xã du lịch Làng chài Tân Thành (Hội An) được công nhận là sản phẩm đạt chuẩn OCOP (mỗi địa phương một sản phẩm) hạng 4 sao.

Nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức song hành cùng chợ phiên để thu hút khách (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - đơn vị bảo trợ cho Dịch vụ du lịch cộng đồng Làng chài Tân Thành - nói đây là lần đầu tiên chứng nhận OCOP dành cho một dịch vụ du lịch chứ không phải một sản phẩm hiện hữu như lâu nay.

"Chúng tôi sẽ phát triển cộng đồng du lịch nơi đây hướng đến du lịch xanh, tuần hoàn rác thải, trở thành một điểm đến đặc biệt dành cho du khách", ông Thanh chia sẻ.

Hai điểm nhấn chính của dịch vụ du lịch Làng chài Tân Thành là chợ phiên cuối tuần và trạm phân loại rác thải.

Được biết, vào tháng 2 vừa qua, Cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành (TP Hội An, Quảng Nam) là một trong 4 đơn vị ở Việt Nam được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN 2023.