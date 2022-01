Northumberlandia (Lady of the North - Người đẹp phương Bắc) là tác phẩm điêu khắc khổng lồ, mô phỏng sắc vóc của một thiếu nữ trong tư thế nằm khỏa thân, mang vẻ đẹp mềm mại và những đường cong uyển chuyển. Đây cũng là một trong những tác phẩm điêu khắc định hình con người lớn nhất thế giới.

Ngọn đồi hình "thiếu nữ ngực trần" với những đường cong mềm mại

Được biết, tác phẩm nghệ thuật này nằm ở Cramlington, Northumberland, thuộc vùng đông bắc nước Anh. Đây là sản phẩm do nhà thiết kế tài hoa người Mỹ Charles Jencks tạo ra. Được biết, tác phẩm được tạo ra từ các sản phẩm phụ của một mỏ lộ thiên ở Shotton.

Khi đào than, những người chủ mỏ nhận thấy nên tìm cách nào đó tái tạo số đất đá thừa, thay vì phải đổ đi. Bởi vậy, họ đã liên hệ với nhà thiết kế Charles để xem có thể tạo nên "thứ gì đó" hay không. Và rồi "Người đẹp phương Bắc" ra đời.

"Người đẹp phương Bắc" nhìn từ trên cao (Ảnh: Travel).

Nhà thiết kế người Mỹ mất 2 năm thiết kế và tạo hình. Ông phải huy động tới 1,5 triệu tấn đất sét, đá và đất bỏ đi từ khu mỏ. Phần lõi được làm từ đá, phủ bên ngoài lớp đất sét và phủ trên cùng là loại cỏ mịn.

Công trình cao 34 m, dài 400 m, nằm trên ngọn đồi có diện tích 30 m2 thuộc khuôn viên của công viên rộng chừng 19 ha. Tổng chi phí đầu tư lên tới 5 triệu USD.

Trong quá trình xây dựng, công trình vấp phải nhiều sự phản đối. Một trong những nguyên nhân chính từ thiết kế "phần ngực trần". Tuy nhiên, Charles phải đưa ra nhiều lý lẽ và thuyết phục để tác phẩm được hoàn tất. Ông cho biết, đây là cách để tôn vinh vẻ đẹp của phái yếu.

Thảm thực vật bao phủ xanh mướt khắp ngọn đồi (Ảnh: Odd)

Đứng ở góc nhìn trên cao mới có cái nhìn trọn vẹn của tác phẩm. "Lady of the North" mang vẻ đẹp của thiếu nữ tóc dài với bầu ngực lớn để trần, hai tay duỗi tự nhiên trong tư thế đang ngủ say sưa. Xung quanh ngọn đồi phủ kín bằng thảm thực vật xanh rì là những con đường quanh co lên xuống, qua đó, du khách có thể hình dung dễ dàng hơn về nét cong mềm mại trên cơ thể "người thiếu nữ".

Nếu không có điều kiện ngắm nhìn tác phẩm từ trên cao, du khách vẫn có thể hình dung được gương mặt thanh tú cùng khuôn ngực nổi cao của "thiếu nữ".

Chính thức mở cửa đón khách kể từ tháng 9/2012, công trình được chính tay Công chúa Anne, con gái Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cắt băng khánh thành. Kể từ ngày ra mắt, địa điểm này nhận được lượng khách lớn tới tham quan.