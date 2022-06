"Ngành công nghiệp không khói" thành phố biển Sầm Sơn "hồi sinh" mạnh mẽ

Thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, tính đến ngày 25/6, thành phố biển này đã đón được hơn 4,4 triệu lượt khách, gấp 2,78 lần cùng kì năm 2021, vượt 26,7% kế hoạch năm 2022; phục vụ được hơn 9,1 triệu ngày khách, gấp 2,55 lần cùng kì năm 2021, vượt 10,7% kế hoạch.

Tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch hơn 3.780 tỷ đồng, gấp 2,71 lần cùng kì năm 2021, vượt 20,1% kế hoạch năm 2022.

Từ đầu mùa du lịch 2022 đến nay, các bãi tắm Sầm Sơn thường ken đặc người, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần.

Để đạt được những kết quả nêu trên, thành phố Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao… để kích cầu du lịch với mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành "Thành phố của lễ hội".

Theo đó, từ ngày 24/4, thành phố Sầm Sơn chính thức mở cửa đón du khách với hàng loạt hoạt động du lịch, văn hóa với 19 lễ hội, chương trình văn hóa nghệ thuật, kỷ niệm như: Lễ hội cầu Phúc đền Độc Cước; kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái; lễ hội Carnival đường phố; lễ hội thả diều; lễ hội dù bay; lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy; chương trình nghệ thuật tối thứ 7 hàng tuần; liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm thành phố Sầm Sơn năm 2022...

Ông Bùi Quốc Đạt, Phó chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, cùng với việc tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thành phố chú trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và an toàn tắm biển. Mục tiêu từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.