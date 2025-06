Khinh khí cầu rơi sau màn cầu hôn lãng mạn: Cô gái tử vong, phi công bị bắt

Tờ People đưa tin, sáng 15/6 (giờ địa phương), chiếc khinh khí cầu chở 33 hành khách cùng phi công và trợ lý cất cánh từ thành phố Capela do Alto. Tuy nhiên, sau 25 phút bay, phương tiện này gặp sự cố nghiêm trọng và rơi xuống. Theo Sở An ninh Công cộng bang Sao Paulo, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h50.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Juliana Alves Prado Pereira (27 tuổi). Cô cùng chồng là anh Leandro de Aquino Pereira tham gia chuyến bay đặc biệt này để kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân của Brazil. Theo trang O Dia, Juliana có thể đang mang thai, các bác sĩ đã yêu cầu xét nghiệm thêm để xác nhận.

Chia sẻ với trang tin G1, sinh viên Gabrielle Rosa do Nascimento (27 tuổi) - một trong những người sống sót - cho biết, cô đã rất lo lắng khi thời tiết có gió mạnh nhưng được phi công trấn an rằng chuyến bay an toàn.

Trên khinh khí cầu, bạn trai của cô - anh Tiago Ribeiro Kempinas - đã bất ngờ cầu hôn. Theo Nascimento, ngoài cô còn có hai màn cầu hôn khác trên chuyến bay định mệnh này.

Nascimento kể lại: "Một khinh khí cầu khác bay cạnh chúng tôi đã phải hạ cánh khẩn cấp vì gió lớn. Ngay lúc đó, chiếc khinh khí cầu của chúng tôi lại tăng tốc bất thường.

Phi công cố gắng hạ cánh xuống vườn cam, nhưng 4 người đã bị văng khỏi giỏ, nhiều người khác bị thương. Khinh khí cầu sau đó bị kéo lê trên mặt đất rồi lại bay lên lần nữa".

Ở lần hạ cánh tiếp theo, nhiều người đã liều mình nhảy xuống đất để thoát thân. Đáng tiếc, chị Juliana bị thương rất nặng.

"Có vẻ như mũi cô ấy bị gãy, máu chảy rất nhiều, quai hàm bị vỡ. Cô ấy bất tỉnh, áo khoác rách tơi tả. Chồng cô ấy cố gắng giữ cô ấy tỉnh táo. Lẽ ra đây phải là ngày hạnh phúc của tôi, ngày đính hôn, nhưng cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng suốt đời", Nascimento kể.

Theo trang Daily Mail, sau tai nạn, cảnh sát đã bắt giữ phi công Fabio Salvador Pereira với cáo buộc ngộ sát và điều khiển khinh khí cầu trái phép.

Cảnh sát cũng cho hay, có 11 hành khách bị thương nhẹ được cấp cứu tại hiện trường và chuyển đến bệnh viện Sorocaba.

Liên đoàn Khinh khí cầu Brazil khẳng định, chiếc khinh khí cầu gặp nạn là phương tiện hoạt động chui và doanh nghiệp tổ chức chuyến bay từng bị đình chỉ hoạt động.

Cảnh sát bang Sao Paulo khẳng định: "Liên đoàn Khinh khí cầu Brazil cho biết thiết bị này không được cấp phép bay, chỉ đăng ký chở tối đa 24 người nhưng đã chở đến 33 khách. Các chuyến bay trong ngày xảy ra tai nạn đã bị cấm do thời tiết xấu. Đây là chuyến bay chui".