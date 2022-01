Năm Nhâm Dần khách sạn "chơi lớn" khi cho du khách ngủ cùng... hổ

Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh một con hổ đang đi lại bên trong không gian có vách ngăn bằng kính chịu lực của phòng khách sạn đã được chia sẻ trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Đoạn clip được quay tại một khách sạn thuộc khu Nantong Forest Safari (Giang Tô, Trung Quốc). Trong khi con hổ đi lại bên trong thì phía ngoài tường kính, khách thuê phòng có thể quan sát. Một nhân viên khách sạn cho biết, căn phòng này được xây dựng nhưng chưa mở cửa đón khách.

Năm nay là năm Nhâm Dần, theo quan niệm của người Á Đông là năm con Hổ, do đó đây có lẽ là trải nghiệm khác lạ mà khách sạn muốn tạo ra để thu hút du khách.

Theo tờ The Paper, hiện phòng của khách sạn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và được trang bị các thiết bị bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho khách khi ở cạnh hổ. Được biết đã có 4 phòng khách sạn kiểu này được xây dựng, mỗi phòng có 2 giường ngủ.

"Các phòng chưa được mở cửa. Chúng tôi cũng chưa được thông báo thời điểm mở cửa", nhân viên khách sạn cho hay.

Mặc dù, khách sạn đã chi tiền làm căn phòng nhưng ban quản lý vẫn đang phải chờ xem cơ quan chức năng có cho mở cửa đón khách vào ở kiểu phòng ngủ cạnh hổ này hay không.

Đoạn clip được chia sẻ thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng không đồng ý với cách làm này và cho rằng có thể không đảm bảo an toàn khi khách ở đối mặt với hổ như vậy.

"Tôi và con hổ đều không thể ngủ được mất thôi, vì nó muốn ăn thịt tôi và tôi nghĩ đến chuyện bị nó ăn thịt", một cư dân mạng chia sẻ.

Có người cho rằng, con hổ có thể bị trầm cảm vì bị nhốt trong không gian chật chội như vậy.

Một nhân viên cơ quan văn hóa và du lịch địa phương cho biết, đây là chương trình trải nghiệm do khách sạn tự thiết lập. Con hổ thuộc vườn thú và được nuôi dưỡng hợp pháp theo các quy định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ đánh giá lại dự án này, do có những lo ngại về mối an toàn cho khách và nhiều người cho rằng con người bóc lột động vật.

Ngay trong khu công viên Nantong Forest Safari, có một nhà hàng đã hoạt động trong vài năm qua. Khi đến đây, du khách có thể ngắm, quan sát hổ từ trong nhà hàng với vách kính ngăn ở giữa để đảm bảo an toàn.