My Way Coffee ra mắt Flagship One Hanoi: Hương vị mới giữa lòng thủ đô

Buổi lễ khai trương với chủ đề "Hương vị mới giữa lòng thủ đô" cho thấy tầm nhìn quốc tế hóa của thế hệ lãnh đạo kế tiếp cùng nhiều đối tác chiến lược của My Way Coffee.

Nghi thức cắt băng khai trương My Way Coffee - One Hanoi, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển thương hiệu (Ảnh: My Way Coffee).

Không gian đẳng cấp tại vị trí đắc địa

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Hà Nội, chỉ cách khu phố cổ vài bước chân, My Way Coffee - One Hanoi hứa hẹn trở thành điểm đến mà nhiều du khách quốc tế và người dân thủ đô không thể bỏ qua.

Không gian quán được thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật và di sản, với nội thất lấy cảm hứng từ những hoa văn tinh xảo trên trống đồng Đông Sơn, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cảm giác sang trọng. Tại sự kiện khai trương, các khách mời đã được chiêu đãi bằng màn trình diễn nhạc giao hưởng, nhấn mạnh phong cách thanh lịch và sang trọng mà My Way hướng tới.

Không gian sang trọng của Flagship My Way Coffee - One Hanoi, tọa lạc tại số 2 Ngô Quyền, Hà Nội (Ảnh: My Way Coffee).

Với lần trở lại này, My Way đã đánh dấu sự ra đời của mô hình Roastery - Bistro (Rang xay và ẩm thực tinh tế). Khu vực roastery là nơi khách hàng được trải nghiệm quy trình rang những hạt cà phê hảo hạng tuyển chọn từ Đắk Lắk, Cầu Đất, Sơn La trên máy Brambatti của Ý.

Khu vực bistro phục vụ các món ăn tinh tế, từ ẩm thực truyền thống như bún cá, cho đến các món quốc tế mang dấu ấn Việt Nam. Việc tích hợp thành công mô hình Roastery - Bistro ngay trong lòng Thủ đô đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả thực khách địa phương.

Mô hình này nâng tầm trải nghiệm cho những người muốn thưởng thức trọn vẹn cả cà phê và đồ ăn chất lượng. Với du khách quốc tế, mô hình giúp họ vừa trải nghiệm rang xay chuyên sâu vừa thưởng thức ẩm thực Việt đương đại tinh tế.

Thế hệ kế thừa và khát vọng vườn tầm quốc tế

Tại sự kiện, đại diện thế hệ lãnh đạo kế tiếp của My Way Coffee đã khẳng định sự tôn vinh di sản là nền tảng, đồng thời thể hiện khát vọng đưa thương hiệu cà phê Việt vươn tầm quốc tế.

Ông Trần Đức - Giám đốc Thương mại Quốc tế My Way Coffee và ông Nicholas Tan - Đại diện Tập đoàn PTG Singapore thực hiện nghi thức bắt tay hợp tác chiến lược tại lễ khai trương Flagship My Way Coffee One Hanoi (Ảnh: BTC).

Đánh dấu bước ngoặt quan trọng, My Way đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược đến từ Singapore. Sự kiện này chính thức hóa lộ trình quốc tế hóa, đồng thời mở rộng cánh cửa cho cà phê và thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới, hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu của My Way.

Bên cạnh đó, My Way Coffee thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với thương hiệu trà Hacoocha do ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và bà Nguyễn Thu Trang sáng lập. Quan hệ hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và tạo sự phong phú trong phân khúc đồ uống cao cấp của cả hai đơn vị.

Bà Nguyễn Thu Trang - CEO Thương hiệu Trà Hacoocha và ông Trần Đức - Giám đốc Thương mại Quốc tế My Way Coffee - ký kết hợp tác chiến lược tại lễ khai trương Flagship My Way Coffee One Hanoi (Ảnh: My Way Coffee).

Với sự đầu tư bài bản từ công nghệ rang xay, thiết kế độc đáo, hướng đến chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, My Way Coffee - One Hanoi hứa hẹn sẽ là hương vị mới giữa lòng thủ đô, góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực cao cấp Hà Nội.