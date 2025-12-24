Mỹ vị ẩm thực Việt trong thực đơn gọi món của Vietnam House Restaurant

Từ nguồn nguyên liệu tươi ngon theo mùa và sự sáng tạo của đội ngũ đầu bếp, thực khách được dẫn dắt qua thực đơn đa dạng với nhiều lựa chọn phong phú. Ẩm thực đương đại tại Vietnam House như cuộc “thưởng lãm nghệ thuật” của hương vị thân quen, được sắp đặt có chủ ý dưới kỹ nghệ của người đầu bếp lâu năm.

Vietnam House Restaurant 3 năm liền đạt Michelin Selected, nơi ẩm thực Việt Nam đương đại thăng hoa trong không gian biệt thự Pháp giữa lòng Đồng Khởi (Ảnh: Vietnam House Restaurant).

Khơi mở vị giác với sắc thái nhẹ nhàng, tươi mát từ món gỏi bưởi hồng và tôm sú. Phần tôm sú dày thịt được chế biến khéo léo để giữ trọn sắc đỏ cam bắt mắt, vị ngọt tự nhiên và xếp cong tỉ mỉ trên lớp bưởi hồng tách múi khéo léo.

Món gỏi bưởi hồng khi được rưới nước mắm tỏi chua ngọt tạo nên hương vị thanh thoát, đậm đà, trong khi bánh phồng tôm dùng kèm tạo điểm nhấn giòn xốp, giúp món gỏi trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều thực khách.

Gỏi bưởi hồng tôm sú với vị thanh mát hòa quyện tôm sú ngọt thịt, nước mắm chua ngọt hài hòa, điểm xuyết bánh phồng tôm giòn xốp (Ảnh: Vietnam House Restaurant).

Một lựa chọn khai vị đậm đà khác là nem rán Hải Phòng - món cuốn quen thuộc, chỉn chu trong từng chi tiết chuẩn bị, cho những bữa ăn quây quần thêm tròn vị. Nhân nem là sự cộng hưởng của thịt heo, tôm, thịt cua và rau củ được gói chắc tay và chiên vàng giòn.

Khi thưởng thức, từng cuộn nem được chấm đẫm trong nước mắm chua ngọt, ăn kèm su hào ngâm thanh mát, mang đến cảm giác tròn đầy, không ngấy - để những bữa ăn Việt thân thuộc khoác lên mình diện mạo tinh tế hơn.

Nem rán Hải Phòng có lớp vỏ vàng giòn ôm trọn nhân thịt, tôm, cua đậm đà, chấm nước mắm chua ngọt, ăn kèm su hào thanh mát cho bữa ăn thêm tròn vị (Ảnh: Vietnam House Restaurant).

Cuộc đối thoại giữa những giá trị truyền thống và phong cách đương đại được tiếp diễn với món gà Pháp nướng bó xôi, dùng kèm rau củ ngâm chua. Lớp xôi nếp dẻo bùi, chiên giòn vàng ruộm bao bọc phần thịt gà Pháp nướng chín vừa, giữ độ mềm ngọt tự nhiên.

Một trải nghiệm vị giác tròn đầy và lạ miệng khi chấm cùng muối ớt xanh hoặc mắm me, khi kết hợp cùng vị thanh nhẹ của rau củ ngâm chua, tạo nên tổng thể hòa quyện tuyệt đối.

Gà Pháp nướng bó xôi với phần xôi nếp dẻo giòn ôm trọn thịt gà mềm ngọt, chấm muối ớt xanh hoặc mắm me, cân bằng cùng rau củ ngâm chua thanh nhẹ (Ảnh: Vietnam House Restaurant).

Phong vị đương đại chạm đỉnh thăng hoa với món bò lúc lắc dùng kèm khoai tây nghiền được Vietnam House thể hiện đầy tinh tế. Thịt bò xào cùng ớt chuông và hành tây, nêm cùng dầu hào, tỏi tươi làm bật vị ngọt tự nhiên của thịt, điểm xuyết tiêu Phú Quốc tạo hậu vị ấm và dậy hương thơm.

Phần khoai tây nghiền dùng kèm mang đến kết cấu mềm mịn giúp hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực một cách tinh tế.

Bò lúc lắc khoai tây nghiền với thịt bò mềm ngọt xào dậy hương tiêu Phú Quốc, kết hợp khoai tây nghiền mịn màng cho trải nghiệm đương đại tinh tế (Ảnh: Vietnam House Restaurant).

Với thực đơn gọi món đa sắc vị, Vietnam House Restaurant mời thực khách tự do khám phá, lựa chọn và kết hợp theo khẩu vị cá nhân. Mỗi món ăn tại nhà hàng không chỉ ấn tượng khi trải nghiệm độc lập hay hài hòa khi sẻ chia, mà còn phản chiếu tinh thần ẩm thực Việt Nam đương đại - nơi mọi giá trị truyền thống được gìn giữ trọn vẹn và nâng tầm tinh tế trong không gian cổ điển thanh lịch.

Về nhà hàng Vietnam House Restaurant

Vietnam House Restaurant là nhà hàng giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025, phục vụ ẩm thực Việt Nam đương đại. Sở hữu vị trí đắc địa tại ngã tư Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi, nhà hàng nằm trọn trong tòa biệt thự cổ với lối kiến trúc Pháp cùng cửa sổ lớn - một không gian mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại cảm giác gần gũi và hiện đại.

Nổi tiếng với các thực đơn gọi món mang âm hưởng truyền thống và hiện đại, với sự kết hợp nguyên liệu tươi ngon cùng sự sáng tạo trong nêm nếm và gia vị, tạo ra một chuyến phiêu lưu văn hóa - nơi giao thoa tinh tế giữa Việt Nam và quốc tế. Ngoài khu vực chung, nhà hàng còn thiết kế các phòng ăn riêng, phù hợp cho các buổi gặp mặt và tiếp đối tác thân mật.

Địa chỉ: Vietnam House Restaurant 93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM.

Thời gian phục vụ:

Bữa trưa: Thứ hai - chủ nhật (11h - 14h30)

Bữa tối: Thứ hai - chủ Nhật (17h - 22h).