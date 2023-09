Mỹ nhân Thái Lan ăn bát phở Việt giá cao ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi kết thúc chuyến công tác ngắn ngày diễn ra ở TPHCM, nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan Mai Davika đã lên đường trở về nhà.

Trước khi lên máy bay, người đẹp Thái Lan kịp ghé qua một nhà hàng nằm tại ga quốc tế thuộc sân bay Tân Sơn Nhất để thưởng thức tô phở gà.

Nữ diễn viên Thái Lan chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức tô phở Việt ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Mai Davika).

Trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ khoảnh khắc đội nón lá, chuẩn bị nếm thử hương vị của bát phở. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 250.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

"Love you Vietnam. It's a short trip, but is full with good memories. Thank you for your warm welcome. I hope to come back soon" (tạm dịch: Yêu Việt Nam. Dù chỉ là chuyến đi ngắn nhưng chứa nhiều kỷ niệm đẹp. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tôi mong sớm có ngày trở lại), Mai Davika chia sẻ.

Chỉ qua một bức hình nhưng những người hâm mộ "tinh mắt" sớm nhận ra đây là một thương hiệu khá nổi tiếng, khai trương nhà hàng đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2012.

Đến nay, hệ thống 18 nhà hàng của thương hiệu đã trải rộng khắp các sân bay quốc tế của Việt Nam như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Một du khách người Nhật Bản thưởng thức bát phở của thương hiệu này tại sân bay ở Đà Nẵng (Ảnh: Jasminekoo17).

Trên nhiều diễn đàn ẩm thực từng xuất hiện các bài viết tranh luận về mức giá và chất lượng đồ ăn tại đây. Thực đơn nhà hàng khá phong phú, không chỉ phục vụ các món phở bò, phở gà, bún chả, còn có nem rán, cánh gà rán, cơm và đồ uống các loại.

Riêng món phở, nhà hàng chia thành các loại kích thước khác nhau, gồm cỡ nhỏ giá 11,95 USD (288.000 đồng), cỡ lớn giá 13,95 USD (336.000 đồng) và cỡ đại giá 15,95 USD (384.000 đồng).

Mức giá này được xem là cao hơn so với mặt bằng chung các bát phở thông thường. Tuy nhiên, do chi phí thuê mặt bằng ở sân bay, tiền vận chuyển, thuê nhân công cũng cao, khiến giá cả vì thế bị đẩy lên.

Nguyên liệu sử dụng cho món phở là bò Australia và thịt gà ngon. Phở nấu theo phương pháp truyền thống với nước dùng ninh bằng xương bò có vị thanh ngọt tự nhiên, kết hợp cùng hoa hồi, thảo quả, hành gừng nướng...